Шелковый путь свяжет Китай с ЕАЭС

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белоруссия является важным звеном Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Об этом заявил посол КНР в Белоруссии Цуй Цимин на международной научно-практической конференции «Пояс и путь: возможности для Белоруссии», которая состоялась на прошлой неделе в Минске.

«Китай и Белоруссия — настоящие друзья и хорошие партнеры», — цитирует китайского посла БЕЛТА. По словам Цимина, в прошлом году взаимодействие между Минском и Пекином достигло беспрецедентно высокого уровня, чему во многом способствуют доверительные отношения между лидерами двух стран.

«Белоруссия — важный узел в Европе для строительства Экономического пояса Шелкового пути, поскольку [Белоруссия] обладает уникальными географическими условиями, а также экономическими и культурными возможностями», — заявил дипломат, отметив, что страна является членом ЕАЭС и находится на стыке с Евросоюзом.

Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнцюань в ходе своего выступления на конференции отметил, что для Пекина важным является сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» с евразийской интеграцией. Он подчеркнул, что ЕАЭС — это «самое глобальное интеграционное объединение на постсоветском пространстве», а сопряжение двух проектов поможет совместно реализовать масштабные планы развития государств в ближайшей и долгосрочной перспективах.

Напомним, в мае 2015 года было объявлено о запуске между ЕАЭС и КНР диалогового механизма по сопряжению евразийской экономической интеграции и строительства ЭПШП.

В Евразийской экономической комиссии (наднациональный регулирующий орган ЕАЭС, который разрабатывает предложения по дальнейшему развитию интеграции) в настоящее время готовят единую базу проектов стран-участниц ЕАЭС для реализации совместно с китайскими партнёрами. Отмечается, что около 40 проектов связаны с развитием транспортной инфраструктуры.

По словам главного экономиста Deloitte China Ситао Сюй, цель концепции «Один пояс, один путь» состоит в том, чтобы создать больше коммуникаций между Китаем и Европой через территорию Евразии. «Это не просто проект, речь идет о глобальном перспективном мышлении китайской стороны», — отметил эксперт в комментарии корреспонденту ИА REGNUM. Китай успешно развивался последние тридцать лет, правда, не во всех сферах, признает экономист, но в области инфраструктуры страна действительно совершила прорыв. Как отмечает Ситао Сюй, инфраструктурная инициатива Пекина подразумевает тиражирование китайской модели экономического роста. «Китай достиг определенных успехов в этой области, поэтому вопрос заключается в том, сможет ли он поделиться этим опытом в остальных частях мира», — говорит эксперт.

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Белоруссия ищет новый выходы к морю на Украине?

2−3 марта 2017 г. в Киеве состоятся переговоры Начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова и Председателя правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Балчуна. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Будут подведены итоги работы по перевозкам грузов и пассажиров в сообщении Беларусь — Украина в 2016 г., намечены перспективы их развития в 2017 г., также планируется обсудить передачу поездов, вагонов и грузов по межгосударственным белорусско-украинским стыковым пунктам.

Кроме того, во время встречи белорусская сторона намерена выступить с предложением актуализировать Соглашение между Белорусской железной дорогой и Государственной администрацией железного транспорта Украины о железнодорожном сообщении через государственную границу, подписанное 19 марта 1999 г., которое регламентирует взаимодействие сторон в организации движения поездов между пограничными и (или) передаточными станциями, передаче вагонов, контейнеров и грузов, содержании железнодорожной инфраструктуры приграничных участков.

Напомним, что белорусская сторона активно работает над диверсификацией своих грузовых отправлений. На сегодняшний день основными перевалочными пунктами для белорусских грузов выступают порты Прибалтики. Несмотря на все заявления белорусского руководства, белорусские грузопотоки до сих пор не переориентированы в российские порты на Балтике и Черном море.

Мэр Вентспилса сомневается, что иранская нефть пойдёт в Белоруссию через Латвию

Председатель Вентспилсского свободного порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс на минувшей неделе прокомментировал информацию о возможной транспортировке нефти, закупленной Белоруссией у Ирана, через порт Венстпилс. С точки зрения Лембергса, такая логистика маловероятна, так как бизнес не захочет портить отношения с Россией. Скорее всего, для доставки нефти в Белоруссию будет выбран другой маршрут.

Так, например, доставлять иранскую нефть через Одесский порт намного удобнее, чем через Вентспилс, указал латвийский политик. В то же время Лембергс отметил, что ему неизвестны технические возможности терминалов черноморских портов. Он напомнил, что Минск имеет опыт поставок нефти через Балтийское море. Действительно, в 2010—2012 годах Белоруссия импортировала нефть из Венесуэлы. Поставки были организованы через эстонский порт Таллин и далее по территории Латвии. «Одним из вариантов тогда была поставка через Вентспилс, но Vitol (швейцарско-нидерландский трейдер, владеет контрольным пакетом акций Ventspils nafta — прим. ИА REGNUM ) побоялся, что Россия рассердится, и, поскольку нефть тогда не пошла через Вентспилс, я не думаю, что теперь пойдет. Я в этом сомневаюсь, ведь Vitol — стратегический партнер «Роснефти», а «Роснефть» — это Кремль, и Кремлю это не понравится. Это крупный бизнес, и они не станут возиться с какими-то мелочами, чтобы испортить отношения с Кремлем», — заявил Лембергс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дочерняя компания «Белоруснефти» заключила контракт с иранской NIOC на поставку 600 тыс. баррелей нефти в Белоруссию. По данным агентства Reuters, иранская нефть может пойти через украинский порт Одесса или латвийский Вентспилс.

К ОТЛК прибавят Китай?

АО «Объединённая транспортно-логистическая компания» (ОТЛК) может включить Китай в тарифное соглашение в формате 3 + 1. Об этом заявил первый вице-президент, член правления компании Ержан Жакишев, сообщает информационное агентство «РЖД-Партнер.ру».

«В будущем мы планируем рассмотреть возможность включения Китайской железнодорожной администрации или ее дочерних предприятий в соглашение, скажем так, в формате 3 + 1», — сообщил он. Жакишев также не исключил выхода логистического оператора ЕАЭС на европейский рынок в среднесрочной перспективе.

Напомним, что созданная железнодорожными операторами Белоруссии, России и Казахстана компания занимается развитием транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай. Изначально в уставный капитал ОТЛК были внесены пакеты дочерних обществ Российских железных дорог: ПАО «Трансконтейнер» и АО «РЖД Логистика». Доля РЖД в ОТЛК составила 99,84%.

Следующим шагом должно было стать внесение активов казахстанских и белорусских железных дорог. Со стороны «Казахстан темиржолы» планировалось передать акции дочерних компаний АО «Казтранссервис» (логистический оператор) и АО «Кедентранссервис» (крупнейший оператор вагонов и сети терминалов), а также фитинговые платформы и терминалы, расположенные на пограничных с Китаем станциях Достык, Алтынколь. Со стороны Белорусской железной дороги предлагалось передать в ОТЛК контроль за профильными терминалами на границе с ЕС, расположенными на станции Брест, и активы Белинтертранса (логистический оператор БЖД).

Однако в 2016 году стало известно об изменении формата ОТЛК — участники решили ограничиться «легким» вариантом, который не предполагает объединения активов.

Объём транзитных перевозок в сообщении Азия-Европа контейнерными поездами ОТЛК в 2016 году составил более 100 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что вдвое превышает показатель предыдущего года. В 2017 году компания планирует нарастить объёмы транзита ещё на 40% к показателю 2016-го. К 2025 году в ОТЛК хотят довести объёмы контейнерных перевозок до 1 млн TEU.

Новому глубоководному порту в Архангельске ищут грузы и деньги

Правительство Архангельской области ведёт активные переговоры с потенциальными грузоотправителями, которые будут работать через новый глубоководный порт в Архангельске. По словам председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева, с некоторыми из них уже «достигнуты предварительные договоренности».

«Глубоководный порт в Архангельске должен стать составной частью глобального проекта Севморпути. Вкупе с транспортной магистралью «Белкомур» это дает предпосылки для развития производительных сил на территории Архангельской области — для создания новых предприятий и производств там, где сегодня их просто нет», — заявил Алсуфьев.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Архангельской области, проектная глубина судоходного канала глубоководного порта составит порядка 17 метров. В правительстве указывают, что это позволит порту принимать суда класса «Panamax» шириной до 32 метров и дедвейтом 70 тыс. тонн.

Напомним, что потенциальным инвестором проекта строительства нового порта в Архангельске выступает китайская компания Poly International Holding Ltd. (входит в одну из крупнейших госкорпораций Китая China Poly Group Corporation — прим. ИА REGNUM ). В ближайший год стороны планируют определиться с условиями предоставления денежных средств финансовыми институтами КНР. По предварительной оценке, стоимость проекта составит около 117 млрд рублей в ценах 2016 года. Эти деньги пойдут на создание объектов береговой и причальной инфраструктуры глубоководного района, подходного канала, компоновку терминальных мощностей по обработке грузов, прокладку подъездных авто‑ и железнодорожных путей и так далее. Специализированные терминалы будут построены с помощью средств заинтересованных инвесторов-грузоотправителей, среди которых в основном российские компании.

Запуск первой очереди глубоководного порта в Архангельске запланирован на 2025 год.