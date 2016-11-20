С начала 2017 года наличие устройств экстренного реагирования стало обязательным условием для ввоза подержанного транспортного средства на территорию России. С введением данного требования на российской границе уже возникли серьёзные проблемы. К середине февраля на таможенных складах в Приморье и Японии скопилось около полутора тысяч автомобилей.

7verst.ru Кнопка ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле Lada Vesta

Причиной отказа ввести машины на территорию России как раз стало отсутствие в импортных автомобилях российской системы экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС. Информация о таком устройстве должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.

Vitaly V. Kuzmin Модель космического аппарата Глонасс-К

Проблемы с ввозом автомобилей спровоцировали недовольство у населения как в Приморье, так и в других близлежащих субъектах. На Камчатке местный житель Евгений Василенко создал на сайте change.org петицию в Госдуму и в правительство РФ. Автор петиции предлагает внести изменения в технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и отменить обязательное требование установки системы на транспортное средство. Также в регионе проводились митинги против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанных машинах, ввозимых в Россию.

Под давлением возмущенной общественности таможенники начали выдавать ПТС на подержанные авто, пришедшие из Японии без установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Приморья 17 февраля. Но это лишь временная мера — чиновники решили, что трудности необходимо решать более масштабно, а не на локальном уровне, учитывая все юридические аспекты.

Проблема с ввозом автомобилей на восточной границе оказалась громкой, и этот вопрос был вынесен на обсуждение даже на федеральном уровне. На селекторном совещании между руководством Приморья и вице-премьерами Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым было озвучено поручение председателя правительства Дмитрия Медведева о скорейшем решении проблемы. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил ввести полугодовой мораторий на установку ЭРЫ-ГЛОНАСС на подержанные машины. В правительстве РФ пообещали оперативно рассмотреть все вопросы.

Так, по словам Владимира Миклушевского, в ближайшее время должны быть внесены изменения непосредственно в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки. Минпромторг же должен будет разработать упрощенный порядок для этой категории транспортных средств.

Однако, несмотря на поблажки в отношении подержанных иномарок, ЭРА-ГЛОНАСС останется обязательным условием для производителей, и ожидать послаблений в дальнейшем не стоит. Количество подержанных иномарок, ввозимых в Россию, составляет всего 2% от общего объёма импортируемых машин, согласно данным профильного агентства «Автостат». Цифра катастрофически мала и на показатели рынка не повлияет. Более того, речь идёт о подержанных автомобилях, что практически никак не сказывается на инвестициях в российскую экономику. Совсем иначе дело обстоит с новыми автомобилями.

Почтовая марка России

Государство будет настаивать на обязательном введении этой системы во всех импортных автомобилях. И тому есть несколько причин. Во-первых, забота о водителях и попытка уменьшить смертность на дорогах. Во-вторых, — это ещё один барьер для иностранных производителей, которые не хотят вкладывать собственные средства в российскую экономику. В-третьих, система ГЛОНАСС — российский аналог американской GPS, что позволяет быть независимыми от управления сигналом спутникового позиционирования из США. Стоит вспомнить ситуацию с Visa и MasterCard в 2014 году, когда после введения санкций российские пользователи платежной системы не смогли воспользоваться своими картами по причине их блокировки.