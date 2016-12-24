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С 2017 года ввозить подержанные автомобили из-за рубежа будет невозможно

Экономика
С 1 января 2017 года ввоз подержанных автомобилей на территорию РФ без системы ЭРА-ГЛОНАСС будет невозможен
Система ЭРА-ГЛОНАСС на Лада Веста встроена в блок освещения на потолке
Иллюстрация: Avtospravochnaya.com
Система ЭРА-ГЛОНАСС на Лада Веста встроена в блок освещения на потолке

Москва, 23 Декабря 2016, 20:45 — REGNUM  Наличие устройств экстренного реагирования с 2017 года станет обязательным условием для ввоза подержанного транспортного средства на территорию России. По сообщению Федеральной таможенной службы, с 1 января 2017 года выдача паспортов транспортных средств (ПТС) на ввозимые физическими и юридическими лицами единичные транспортные средства без устройств вызова экстренных оперативных служб осуществляется не будет. Причиной отказа станет отсутствие в импортных машинах российской системы экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС. Информация о таком устройстве должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.

«Данное требование поспособствует сокращению импорта в Россию, но не значительно», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM аналитик агентства «Автостат» Азат Тимерханов. Снижение будет небольшим, поскольку доля подержанных автомобилей достаточно мала — около 2% от общего объёма ввозимых машин.

Тем не менее, необходимость установки системы ЭРА-ГЛОНАСС станет проблемой в частности для Дальневосточного региона, считает главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. Так, компании, которые покупают автомобили для перепродажи будут вынуждены свернуть свою деятельность, потому что получать сертификат на каждый автомобиль будет практически невозможно.

В соответствии с техническими регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», вводится требование к оснащению выпускаемых в обращение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб. Помимо требований к подержанным ТС из-за рубежа, новые импортные автомобили и машины, производимые на территории РФ, также должны быть оснащены ЭРА-ГЛОНАСС. Такое требование вступает в силу также с 1 января 2017 года. Но с этой даты решение касается только тех автомобилей, которым нужно получать одобрение типов транспортного средства (ОТТС). Остальных это коснётся только по истечение срока действующего ОТТС — через три года с момента его получения. Главной целью внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС является сокращение времени реагирования при ДТП, что позволит снизить число смертей на дорогах.

Читайте ранее в этом сюжете: ЭРА-ГЛОНАСС: дорого и спасут не всех?

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Автопром
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