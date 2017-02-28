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Требование Запада и прежде всего США от России вернуть Крым Украине является примером вопиющего лицемерия и двойных стандартов, применяемых западными странами, которые сами активным образом занимались насильственным изменением границ других стран, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Автор подчеркивает, что администрация Трампа продолжает политику своего предшественника в том, что касается Крыма. Так, посол США в ООН Никки Хейли отметила в своей речи 2 февраля, что США намерены сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не вернет полуостров Украине.

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«Крым — это часть Украины», — заявила она прямо, повторив свою позицию на заседании Совбеза ООН 21 февраля.

Занятая США позиция по Крыму идентична курсу предыдущей администрации, а также является отхождением Трампа от реалистической внешней политики и иллюстрацией давней проблемы — готовности США применять вопиющие двойные стандарты.

На протяжении многих десятилетий многочисленные официальные лица США настаивали, что территориальные изменения, достигнутые военным путем нелегитимны, а также, что Вашингтон не станет терпеть таких действий. Крым — лишь самый последний пример такой позиции. В частности, следуя этой логике, Джордж Буш-старший и вторгся в Ирак, захвативший Кувейт.

Тем не менее позиция Вашингтона в отношении подобного поведения своих союзников отличается кардинально. Можно было бы задаться вопросом, когда США потребуют от Израиля вернуть Голанские высоты Сирии, захваченные в ходе Шестидневной войны. Тель-Авив начал этот конфликт в качестве превентивной меры, поскольку Сирия и Египет, кажется, готовились к удару. У Израиля были основания для того, чтобы захватить высоты, откуда сирийская артиллерия угрожала еврейским поселениям.

И тем не менее это неоспоримый факт территориальных изменений, достигнутых с помощью военной силы, а последующая аннексия Израилем этой территории свидетельствует о том, что Тель-Авив никогда не вернет её Дамаску. Однако Вашингтон так и не ввел санкций против Израиля, наоборот, двусторонние отношения в последующие годы лишь укрепились.

Такие же вопиющие двойные стандарты существуют в отношении позиции Вашингтона к вторжению и захвату Турцией северной части Кипра в 1974 году. В этом случае не было даже обоснования необходимостью обеспечения безопасности. Тогда Анкара использовала изолированные случаи насилия греческих киприотов против жителей острова из числа турков в качестве оправдания оккупации 37% территории острова. Хотя США первоначально ввели незначительные санкции против Турции за эту агрессию, эти меры были вскоре отменены и забыты, а Анкара создала марионеточное правительство Турецкой Республики Северного Кипра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А вдруг дело Мавра необратимо

Следует также задаться вопросом, почему действия России в Крыму были настолько хуже, чем описанные выше эпизоды, что Москва заслужила введения против неё санкций. Хотя ситуация с Крымом была не столь остра, как в случае с Голанскими высотами, присоединение полуострова имело гораздо большее значение. На фоне прихода к власти в Киеве вопиюще антироссийского режима, у Кремля были все основания опасаться за будущее своей базы ВМФ в Севастополе.

Более того, Россия подчеркивает, что Крым был частью страны с 1780-х годов по 1954, когда Никита Хрущев передал контроль над ним Украине. Почему, отмечает автор, официальные лица и политики США с таким почтением относятся к тому, что было «сделано коммунистическим диктатором развалившейся страны»?

Наконец, США и их союзники по НАТО и сами замечены в насильственных территориальных изменениях. Альянс на протяжении 70 дней бомбил Сербию в 1999 году, чтобы отсоединить от страны Косово, затем, в 2008 году, США и их союзники обошли Совбез и объявили о независимости республики. Установленный тем самым прецедент был использован Россией в том же году «в войне против» Грузии.

С учетом многочисленных случаев применения двойных стандартов моральный фундамент политики Вашингтона в отношении территориальных изменений становится все более шатким. Поэтому, с практической точки зрения, нынешняя непреклонная позиция США в отношении Крыма имеет под собой мало оснований. Лидеры США должны признать реальный факт того, что Москва не откажется от Крыма, как и Сербия или Сирия не смогут вернуть Косово и Голанские высоты. И несмотря на периодические переговоры, правительство Кипра вряд ли вернет под свой контроль северную часть острова.

Таким образом, США никак не выигрывают от того, что следуют упрямому и напрасному требованию от России вернуть Крым Украине. Из-за лицемерия со стороны Вашингтона в свете того курса, который Белый дом ведет в отношении территориальных захватов западных держав, в том числе самих США, позиция США становится даже более отвратительной.