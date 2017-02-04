Белый дом: Постпред при ООН чётко выразила позицию США по Крыму

Санкции США, связанные с Крымом, должны сохраняться до тех пор, пока полуостров не вернётся в состав Украины, заявила ранее Никки Хейли

Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Заявление нового постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости возврата Крыма под контроль Украины отражает позицию администрации США по данному вопросу, заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Я думаю, что посол Хейли очень чётко выразила нашу озабоченность по поводу российской оккупации Крыма. Полагаю, она высказалась очень убедительно и определённо на этот счёт», — заявил Спайсер.

Напомним, 2 февраля Никки Хелли впервые выступила на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Американский дипломат, в частности, заявила, что «Крым — это часть Украины», и санкции США, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт Украине контроль над полуостровом.

Хейли также отметила, что Вашингтон хочет улучшения отношений с Москвой, однако «вопиющая ситуация на востоке Украины требует чёткого и решительного осуждения действий России».

Читайте также: Постпред США при ООН: Санкции должны сохраняться до возврата Крыма Украине