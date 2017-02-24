Поводом для написания данного текста стало несколько сообщений ТАСС о том, что информационное агентство REGNUM было номинировано на получение антипремии, которая вручается в рамках премии министерства образования и науки «За верность науке». Антипремия вручается за «самый вредный лженаучный проект (за насаждение мифов, заблуждений и суеверий)», в случае ИА REGNUM «за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект». То ли к счастью, то ли к огорчению, но REGNUM «не дотянул» до «высокой» награды. А ведь антипремию ему пытались присудить именно за верность науке. Вот этот тезис мы и попытаемся доказать.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 6 декабря 2015 года. Сайт: Select Ozone Maps (http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap)

Действительно, в прошедшие полтора-два года агентство объединило усилия ученых — противников Киотского протокола (КП) и его продолжения — Парижского соглашения (ПС). Были проведены круглые столы, совещания, конференции, опубликованы статьи, видеоматериалы… Довольно активную роль в этих мероприятиях принял и автор данного сообщения, более того, я выступал по поводу «антропогенного глобального потепления» с самых крайних позиций — полного его отрицания. Хотя значительная часть исследователей, участвовавших в обсуждении этого вопроса в ИА REGNUM, признает его возможность, но выступает против антироссийских дискриминационных действий «внутри» вышеуказанных международных соглашений. При этом парниковый эффект на планете Земля никто из нас не отрицает.

Автору пришлось вплотную заняться вопросом парникового эффекта и участия в нем различных газов в 2000 году, когда он был приглашен в министерство природных ресурсов РФ для участия в подготовке материалов для доклада министра Б.А. Яцкевича на заседании правительства РФ, посвященное вопросу изменения климата. Доклад этот был заслушан и одобрен правительством 29 декабря 2000 года.

Проработка большого количества материалов и данных о роли различных атмосферных газов в планетарном парниковом эффекте привела к таким цифрам: пары воды — 80%; углекислый газ — 10%; МГСА (малые газовые составляющие атмосферы) — метан, озон, фреоны и др. — 10%.

Отметим, что в то время доминирующая роль паров воды в планетарном тепловом балансе скромно замалчивалась. Главным виновником климатических изменений был объявлен углекислый газ антропогенной природы, а сами климатические изменения диагностировались как однонаправленное антропогенное глобальное потепление. Собственно борьбе с ним и был посвящен Киотский протокол, подписанный в 1997 году. Целью его провозглашалось уменьшение парникового эффекта за счет снижения выбросов СО 2 странами-участницами на 5% от уровня 1990 года.

Вернемся к нашим цифрам из доклада Б.А. Яцкевича: 10% суммарной доли парникового эффекта приходится на углекислый газ, однако антропогенный СО 2 от общего его количества составлял тогда 10%, то есть

на долю антропогенного СО 2 в общем парниковом эффекте приходился всего 1%, а снижение в рамках Киотского протокола его роли на 5% означало уменьшение общего парникового эффекта на 0,05%! Что это, нанотехнологии в климатологии или климатическая гомеопатия?

Вдумайтесь только, 20 лет мировая энергетика должна была прилагать титанические усилия для того, чтобы получить эффект, который нельзя разглядеть ни в микроскоп, ни в телескоп. Его нельзя взвесить, сфотографировать, зарисовать, ощутить, понюхать, потрогать… Самое точное определение Киотского протокола (и его реинкарнации в виде Парижского соглашения) — «планетарный лохотрон». Представьте такую картину: ваш автомобиль застрял в грязной луже протяженностью 15 метров. Мудрые консультанты предлагают вам снять дорогую шубу и кинуть ее в грязь под заднее колесо, чтобы машина смогла продвинуться на 5 миллиметров. Боюсь, что таким консультантам пришлось бы долго лечиться. Сначала от травм, полученных от монтировки водителя, а потом уже в психиатрической лечебнице от основного заболевания. Однако в нашей печальной действительности авторы таких советов получают Нобелевские премии (см. Губайловский Владимир. «Нобелевская премия мира присуждена за борьбу с глобальным потеплением»).

Мировая политическая игра «Глобальное потепление»

В США за последние 24 года в США сменилось четыре президента, трое из них — предшественники нынешнего президента Дональда Трампа правили по 8 лет. Через каждые 8 лет партийное представительство верховной власти США менялось, а вместе с ним менялось и ее отношение к Киотскому протоколу, то есть к «глобальному потеплению».

Киотский протокол был заключен в декабре 1997 года, когда президентом США был демократ Билл Клинтон. В 2001 году его сменил республиканец Дж. Буш младший. Одним из первых его заявлений был отказ от Киотского протокола, как противоречащего интересам США и не имеющего научного обоснования. Игнорирование КП Америкой продолжалось 8 лет. Сменивший Дж. Буша на посту президента США демократ Барак Обама стал сторонником Киотского протокола. В первый же год своего правления он крайне активно участвовал в Копенгагенском саммите по климатическим изменениям, по существу, угрожая руководителям стран-участниц, не желающих пролонгировать Киотский протокол. На излете его правления сторонникам удалось организовать подписание Парижского соглашения. И вот снова у власти республиканцы. Дональд Трамп еще в период выборной компании заявлял, что глобальное потепление — «выдумка и происки китайцев»… За последние несколько дней его позиция резко поменялась, но очевидно, что не под влиянием научных аргументов.

Kremlin.ru Конференция стран – участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата

Сказанное означает, что научное существо вопроса о климатических изменениях крупнейшую экономику мира не интересует. Отсюда ясно, что республиканцы, за которыми стоят нефтяные компании и промышленность, не желали брать на себя бремя климатических соглашений и ограничений.

За демократами стоит банковский сектор, то есть мировые финансы. Проблемы с деньгами нет, да им и не придется платить, они готовятся сами собирать мировые взносы за «дым». Они ждут денег и пытаются использовать проблему климатических изменений для контроля за мировой энергетикой, так как СО 2 — это показатель энерговооруженности государств. В США им противостоит клан Рокфеллеров, но зато в Европе их поддерживает клан Ротшильдов. По обе линии фронта силы внушительные, поэтому борьба идет с переменным успехом. Реваншем за полный разгром на Копенгагенском совещании (см. Артемьев Александр, Ковалевский Андрей. «Копенгагенский саммит завершился провалом») для «глобалистов» стало Парижское соглашение 2015 года. Характерно, что в России его ярыми сторонниками стали А.Б.Чубайс, живущий за счет разбазаривания бюджета (Адлейба Никита. «Счетная палата нашла у «Роснано» только убытки вместо инноваций»), а также банкир Г.О.Греф. Противником же ПС выступила Торгово-промышленная палата РФ. Полная аналогия (а точнее проекция) с раскладом сил в США.

Благодаря активной позиции противников ПС в России ратификацию его удалось отложить до 2020 года. Остается надеяться, что за оставшееся время руководство страны поймет опасность игры под названием «Глобальное потепление». Россия единственная страна в мире, где значительная часть населения живет на высоких широтах. Когда-нибудь мы дождемся приказа на ликвидацию российских городов на арктическом побережье. Наложат такие штрафы на отопление Мурманска, Архангельска, Воркуты, Тикси, Норильска, Певека и Анадыря, что дешевле будет их бросить, чем обогревать и освещать в полярную ночь.

Maxpixel.freegreatpicture.com Город утром

Характерная деталь: после провала Копенгагенского саммита семейство Ротшильдов приобрело компанию Weather Central, LP, которая является ведущим поставщиком профессиональных погодных решений и прогнозирования в прямом эфире, в интернете, печати и мобильных устройствах, а также для предприятий в Северной Америке и крупных клиентов по всему миру. Компания располагает выдающейся командой метеорологов, ученых, специалистов отрасли и творческим коллективом. Используя динамические погодные графики компании, патентованные точные модели и данные прогноза и запатентованную технологию, более 1000 партнеров и сотни миллионов потребителей во всём мире извлекают пользу из стремления Weather Central к превосходной презентации погоды, точности прогноза и персонализации, а также постоянной поддержки клиентов (см. «Rothschild LLC приобрела лидера погодных прогнозов Weather Central»). Контроль над СМИ — самый верный путь к успеху — в каждый прогноз погоды можно добавить алармистскую нотку и за пару лет довести потребителя информации «до кондиции».

Обсуждение проблемы климатических изменений в России

Итак, мнение профильного министерства, было высказано на заседании правительства 29 декабря 2000 года и в целом правительством было поддержано. В этом же докладе, в подготовке которого мне пришлось принять самое деятельное участие, министр Б.А. Яцкевич предлагал ревизию Монреальского (о предотвращении разрушения озонового слоя) и Киотского (о противодействии изменениям климата) протоколов, как не имеющих научного обоснования, но на такой шаг правительство Касьянова пойти не осмелилось.

В 2004 году к вопросу об изменении климата обратилась академическая общественность. Основанием для заключения РАН по проблеме Киотского протокола стала четырехмесячная работа совета-семинара, организованного при президенте РАН по инициативе В.В.Путина. Заключение ученых РАН было принято на заседании совета-семинара 14 мая 2004 года и официально называлось «Суждение совета-семинара РАН о возможном антропогенном изменении климата и проблеме Киотского протокола». 18 мая 2004 года результаты работы семинара подвел Президент РАН Ю.С.Осипов. В официальном отрицательном заключении о целесообразности ратификации Киотского протокола Россией, отмечалось отсутствие его научного обоснования. Заключение было направлено президенту России В.В.Путину, премьер-министру М.Е.Фрадкову и министру промышленности и энергетики В.Б.Христенко (см. «Российская академия наук считает, что Киотский протокол не отвечает интересам России»).

15 декабря 2009 года накануне открытия Копенгагенского саммита, в здании Президиума Российской академии наук состоялась встреча президента Российской Федерации Д.А.Медведева с учеными Российской академии наук (см. «Встреча Президента Российской Федерации с учеными Российской академии наук»). Одной из основных тем обсуждения стала также тема климатических изменений:

Вице-президент РАН Николай Лаверов и директор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Юрий Израэль кратко рассказали, какие исследования идут в сфере климата и посоветовали президенту не поддаваться общей панике, созданной сейчас на Западе вокруг этой темы. «Надо занимать взвешенную позицию! Не брать на себя трудноосуществимых обязательств по снижению промышленных выбросов, — сказал президент РАН Юрий Осипов. — Но переход на современную машинную технику, снижающую расходы топлива, существенно бы изменил ситуацию.

«Настолько сейчас к этому вопросу разогрет интерес, и во всем этом я уже чувствую привкус денег. Иначе бы так рьяно этим не занимались, — отметил Дмитрий Медведев, — Если бы речь шла о просто общенаучной дискуссии, такого глубокого погружения в материал со стороны мировых лидеров, которые не являются учеными, как известно, не было бы. А раз это так, значит, мы имеем дело и с большой политикой, и с большими деньгами, и в то же время — с угрозой, на которую нам нужно будет отвечать всем вместе».

Президентские сомнения относительно «драматичности» глобального потепления поддержал и Николай Лаверов. Он фактически призвал президента на саммите в Копенгагене «взвешивать позицию» и не брать на страну «тяжелых обязательств», кроме тех, которые будут полезны для развития страны. «Переоценка негативных последствий — это коммерциализация проблем, — сказал Николай Лаверов — Обсуждались же проблемы с разрушением озонового слоя хладореагентами, а мы доказали, что это не так».

К сказанному могу добавить только, что замечание Н.П.Лаверова относительно озонового слоя в последнем предложении выделенного текста относиться к моей «водородной концепции» (см. «25 лет водородной теории происхождения «озоновых дыр»), которую он хорошо знал и поддерживал. Так, благодаря его личному решению, моя тема была включена в Государственную программу «Глобальные изменения природной среды и климата», инициатором и научным руководителем которой он был.

Методологические ошибки современной климатологии при изучении атмосферных процессов

В современной метеорологии сложилась пагубная ситуация, — атмосферные процессы изучаются исходя только из знаний о процессах, идущих в самой атмосфере. Нам трудно представить врача-дерматолога, который все кожные проблемы выводит только из своих знаний о строении кожи, а о наличии в человеческом организме внутренних органов — печени, желудка, почек и об их влиянии на состояние кожи этот врач и не подозревает. Однако современные метеорологи совершенно не нуждаются в знаниях о планете в целом и о ее внутренних сферах. Хотя по массе своей атмосфера составляет миллионную долю от массы всей планеты, и образовалась она в результате геологического процесса — дегазации жидкого ядра Земли.

Образно говоря, ядро Земли является материнским лоном атмосферы. Процесс глубинной дегазации, ее образовавший, продолжается до сих пор. Не учитывая его, понять жизнь атмосферы невозможно.

Основные экологические проблемы современности — разрушение озонового слоя и изменение климата — связаны с изменением химического состава атмосферы, т. е. речь идет о химических процессах планетарного масштаба. Изучением таких процессов занимается специальная наука геологического цикла — геохимия, однако в основу международных соглашений почему-то закладываются только результаты лабораторных химиков, изучающих процессы «в пробирке». Трагическая ошибка. Планетарной химией должны заниматься геохимики, что они и делали долгие годы.

Так, еще в 1934 году великий российский ученый-геохимик и основатель науки биогеохимии В.И.Вернадский писал (см. Вернадский В.И. Очерки геохимии. Л.: Горгеонефтеиздат, 1934. 193 с.), что содержание СО 2 в современной атмосфере крайне низко, и не соответствует поглотительной способности биосферы. Другими словами, — биота голодает. А в меловое время, примерно 70 миллионов лет назад, содержание СО 2 в атмосфере достигало 0,5%, то есть было в 17 раз выше современного и жизнь на планете процветала. Поэтому нынешнее содержание СО 2 в атмосфере (0,03%) — это геохимическая аномалия, пагубная для биосферы в целом и для человека в частности.

Основная причина смертности людей — сердечно-сосудистые заболевания, в наше время может быть напрямую связана с недостатком углекислого газа в атмосфере, а значит и в крови человека, что и приводит к сосудистым заболеваниям (см. Агаджанян Н.А., Красников Н.П., Полунин И. Н. «Физиологическая роль углекислоты и работоспособность человека». Москва — Астрахань — Нальчик.: Изд. АГМА, 1995. 188 с.).

Возможно ли глобальное потепление?

Историческая геология дает однозначный ответ — несомненно! Климат нашей планеты за миллиарды лет ее существования, включая последние сотни миллионов, десятки миллионов, миллионы лет неоднократно менялся. Наступали эпохи оледенений, которые сменялись субтропическими условиями в средних широтах. Более того, резкие климатические изменения планета переживала и на историческом этапе своего существования, то есть в человеческом масштабе времени.

Переживает ли в последние годы наша планета климатические изменения? Ответ однозначный — да, переживает. Но выражаются они не в однонаправленном потеплении техногенной природы, а в усилении контрастности синоптических процессов и погодных аномалий в континентальных частях планеты. Аномально жаркий месяц сменяется аномально-холодным, аномально сухой — аномально влажным, и означенная контрастность перемежается во времени и пространстве.

Такая аномальность погоды убедительно описывается озоновым алгоритмом, который предложен автором еще в 2001 году и детально обоснован в десятках публикаций специальной ежеквартальной рубрики «Климат-контроль» в журнале «Пространство и Время», где официальная информация о погодных аномалиях сопоставляется с картами озоновых аномалий Мирового центра озона в Канаде, а также в ряде публикаций на сайте ИА REGNUM (см. Сывороткин Владимир. «Озон против углекислого газа»).

Озоновый алгоритм погодных аномалий

С конца 70-х годов прошлого века общее содержание озона (ОСО) в атмосфере испытывает резкие колебания под воздействием геологических процессов. Выбросы озоноразрушающего газа водорода из недр приводит к локальному снижению ОСО, флуктуации геомагнитного поля — к локальному повышению ОСО. Под положительными аномалиями ОСО приземные слои воздуха выхолаживаются, под отрицательными — нагреваются на несколько градусов. При этом нагреве падает давление и в область дефицита ОСО могут смещаться близ расположенные антициклоны. Если они приходят с юга, то приносят аномальную жару (в Северном полушарии). Если — с севера, то — аномальный холод. Зона контакта разнознаковых аномалий ОСО — арена развития опасных метеорологических явлений (ОМЯ) — ливневых осадков, ледяных дождей, ураганов, смерчей, наводнений, лавин и др.

Забвение Венской конвенции (ВК) по охране озонового слоя

Венская рамочная конвенция была принята 22 марта 1985 года. В настоящее время она подписана 197 государствами и является действующей, однако полностью забытой, а точнее проигнорированной. Вспомним главные ее положения (см. Международное и российское законодательство в сфере охраны озонового слоя):

1. Стороны Конвенции признают, что главными научными проблемами являются:

a) изменение озонового слоя, которое может иметь результатом изменение интенсивности солнечного ультрафиолетового излучения, влияющего на живые организмы (УФ-Б) и достигающего поверхности Земли, и возможные последствия для здоровья человека, организмов, экосистем и материалов, используемых человеком;

b) изменение вертикального профиля озона, которое может нарушить температурную структуру атмосферы, и возможные последствия для погоды и климата (курсив и выделение наши — В.С.).

2. Стороны Конвенции в соответствии со статьей 3 сотрудничают в проведении исследований и систематических наблюдений и формулировании рекомендаций о дальнейших исследованиях и наблюдениях в таких областях, как:

c) Исследование воздействия на климат (курсив и выделение наши — В.С.).

i) теоретическое исследование и наблюдение за радиационным эффектом озона и других микроэлементов и влиянием на климатические параметры, такие, как температура поверхности суши и океанов, характер осадков, обмен между тропосферой и стратосферой;

ii) исследование влияния таких изменений климата на различные виды человеческой деятельности.

Итак, ВК указывает на две важнейшие проблемы, возникающие при разрушении озонового слоя, — увеличение потока биологически-активного ультрафиолета, угрожающего жизни на планете, и влияние изменений ОСО на погоду и климат. В Киотском проколе, посвященному изменению климата, вы не найдете ни строчки, ни буквы, говорящие об этой проблеме. Но Венская конвенция — соглашение действующее, и программа научных исследований, в ней прописанная, обязательна к исполнению 197 странами-подписантами, то есть всеми странами-членами ООН.

Результаты моих скромных усилий показывают убедительно, что правда о причинах климатических изменений находится именно на этом пути. Но, выясняется, что эта правда современным климатологам не нужна. За доказательством этого утверждения далеко ходить не нужно. Вспомним Парижское совещание по климату, оно проходило относительно недавно с 30 ноября по 12 декабря 2015 года в пригороде Парижа. Сюда приехало 195 делегаций стран-участниц Рамочной конвенции ООН по климату, всего около 4000 человек. Следует полагать, что в состав этих тысяч вошли лучшие климатологи и метеорологи планеты. В дни работы конференции в Европе установилась аномально теплая погода, что для многих участников ПС послужило прямым доказательством антропогенного потепления. То, что в это же время и здесь же озоновый слой был сильно разрушен (см. Рис. 1), лучшие климатологи планеты не заметили, во всяком случае, связать погодную аномалию с состоянием озоносферы в голову никому не пришло.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 6 декабря 2015 года. Сайт: Select Ozone Maps (http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap)

Что однозначно доказывает их (климатологов) профессиональную непригодность или (что вероятнее, но хуже) ангажированность. Сказанное и позволило нам сделать вывод, вынесенный в заголовок этого текста.