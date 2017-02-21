США находятся в постоянном информационной и кибервойне с широким спектром как государственных, так и негосударственных игроков. Для ответа на эти угрозы требуется новое ведомство, которое бы взаимодействовало с иностранными аудиториями от лица США, при этом противодействуя дезинформации и кампаниям оказания влияния. Лучше всего на эту роль подходит обновленное и модернизированное Информационное агентство США (ЮСИА), пишет Карлос Роа в статье для The National Interest.

geralt Проводник. Схема

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С предложением возобновить работу этого инструмента политики США выступил в конце января бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер, по мнению которого Россия не только якобы осуществила кибератаку для оказания влияния на выборы президента в 2016 году, но и проводит более обширные операции. Для противодействия Москве нужно вернуть «ЮСИА на стероидах», чтобы агентство вело информационную борьбу намного более настойчиво, чем сейчас.

Россия не впервые выходит на первый план в качестве самой значительной информационной угрозы, стоящей перед США. Автор указывает, что во время холодной войны Советский Союз часто совершал так называемые «активные действия», характер которых описывается в докладе 1992 года, опубликованный ЮСИА.

По мнению авторов доклада, «активные меры» — манипулятивное использование слоганов, аргументации, дезинформации и тщательный отбор истинных сведений, с помощью которых СССР пытался оказать влияние на восприятия и действия иностранных общественности и правительств. Манипулятивные действия со стороны иностранных правительств необязательно должны носить открыто антиамериканский характер, для того чтобы идти вразрез с интересами США.

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Сейчас же, считает автор, Россия применяет те же методы, хоть и модернизированные под нынешние информационные технологии. В частности в статье New York Times 2015 года указывается, что Россия создала «армию троллей», которые активно распространяют пропаганду через социальные сети.

Но не только государственные игроки ведут информационные кампании, в них участвуют и негосударственные силы, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта группировка обладает довольно эффективной структурой, занимающейся своим продвижением и вербовкой.

На фоне всего этого идут обсуждения того, каким образом США следует отвечать на информационные угрозы. Предлагаются различные варианты, в том числе создание информационных ячеек быстрого реагирования, которые будут противодействовать спонсируемой иностранным государством кампании дезинформации, до принятия законодательства, которое значительно увеличит наказание за сознательное предоставление ложной или манипулятивной информации. Так, в принятой Европейским парламентом в 2016 году резолюции высказана рекомендация властям стран-членов ЕС «вести активный мониторинг источников финансирования антиевропейской пропаганды».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Компьютерные войны

Но этих мер недостаточно, считает автор, поскольку нападение ведется по многим направлениями, а реакция со стороны ведомств США свидетельствует о недостатке координации. Так, инициативы Госдепартамента и Пентагона по борьбе с пропагандой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались крайне неэффективными.

Неэффективность мер США поднимает вопрос о подходе страны к информационной войне. Кому должны принадлежать полномочия, когда речь заходит о противодействии такого типа информации и кампаниям оказания влияния? Разные ведомства занимаются своими задачами, тогда как у США нет единой и слаженной информационной стратегии. Тем не менее с приходом Дональда Трампа у США появляется возможность последовать совету Клеппера и воссоздать ЮСИА.

Автор напоминает, что прежде ЮСИА выступало как независимое ведомство, ответственное прежде всего за публичную дипломатию США на протяжении всей холодной войны. В её задачи входило «понимание, информирование и оказание влияния на общественность с целью продвижения национальных интересов». В течение многих лет это ведомство регулировало работу ряда СМИ — «Голос Америки», радио «Свобода», а также осуществление программы предоставления стипендий иностранным студентам им. Фулбрайта, участие во всемирных выставках, издание многочисленных публикаций в прессе на иностранных языках и многое другое.

Обладая бюджетом в миллиарды долларов, агентство могло работать на весь мир. В какой-то мере её задачи и возможности означали, что ЮСИА было ответственно за ряд пропагандистских мер того периода, распространяя как правдивые новости, так и дезинформацию. В рамках своей пропагандистской деятельности агентство часто показывало определенные политические события в негативном свете, тем самым стремясь дестабилизировать режимы противников.

С концом холодной войны и утратой своей значимости Конгресс принял решение закрыть это ведомство в 1999 году, а его активы были переданы либо в Госдеп, либо стали независимыми образованиями. Так, «Голос Америки» и «Радио Свобода/Свободная Европа» работают по сей день, хотя и указывая, что их журналистская деятельность носит исключительно объективный характер. Тем не менее без стратегической направленности со стороны управляющего ведомства, такого как ЮСИА, их эффективность крайне мала, подчеркивает автор.

И ЮСИА может быть восстановлена с новой целью: не только продолжать свою прежнюю миссию оказания влияния на общественное мнение, но и приступить к выполнению операций по противодействию уже ведущихся актов информационной войны против США и их союзников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Перед воссозданным агентством встанет непростая задача того, как взаимодействовать с современной глобальной аудиторией, защитить США от кампаний оказания влияния и противодействовать им, а также как отбить у иностранных игроков желание вмешиваться в работу американских институтов. Немаловажный вопрос состоит еще и в том, как это ведомство должно быть структурировано с учетом сложности задачи и необходимости в широком спектре экспертов. Новая эпоха информационной войны — это не только удел журналистов и пропагандистов, но и целого ряда других специалистов, в том числе аналитиков, занимающихся данными разведки, «гуру» социальных сетей, психологов, лингвистов и других.

Одним из возможных вариантов является использование мемов, которые, по определению майора Майкла Б. Проссера, являются «битами культурной информации, передаваемой и репродуцируемой через населения и/или общества». С помощью них, считает он, возможно наносить удар по идеологиям. Для максимально эффективного использования мемов он предлагает создать специализированную организацию, названную Центром ведения мемовой войны (Meme Warfare Center), специально созданной для контроля и разработки инструментов борьбы с противником противника.

Наконец, ЮСИА должна решить самую важную проблему информационного века: как в условиях пропаганды, сплетен, теорий заговоров и просто дезинформации США сохранить постоянным нарратив в отношении себя.

Таким образом, как кому бы это ни не нравилось, заключает автор, участие в информационной войне является абсолютной необходимостью в нынешнем мире. Неизбежно это означает также обязательное участие не только в оборонных действиях, таких как противодействие дезинформации, но и активных ответных мерах.

Приверженность истине, может, и является наивысшим из идеальных устремлений, однако в современном контексте такая моральная позиция необязательно — самый мудрый способ защиты жизней и национальных интересов. Пока другие игроки культивируют отделы информационного манипулирования, США не могут позволить себе отставать от них, у Вашингтона есть долг защищать себя и противодействовать угрозам.