Полигон опасных химических отходов «Красный Бор» лишился лицензии на обезвреживание токсичных отходов — суд удовлетворил соответствующий иск департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

После того как постановление суда вступило в силу, комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, которому подведомственен полигон, обвинил Росприроднадзор в том, что теперь 2 млн тонн ядовитых отходов якобы останутся без присмотра. Однако надзорное ведомство поясняет: руководство предприятия по-прежнему уполномочено следить за безопасностью полигона.

Чего лишился «Красный Бор»

Впервые иск об аннулировании лицензии полигона Росприроднадзор по СЗФО подал в сентябре 2016 года. В рамках надзорных мероприятий инспекторы неоднократно устанавливали нарушения в обращении с отходами и несоблюдение утвержденных технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов. Тогда иск был отклонен, но арбитражный суд удовлетворил апелляцию.

«С 14 февраля 2017 года предприятие, лишенное лицензии, не имеет законных прав на деятельность, связанную с хранением в картах накопленного объема отходов, на меры по их обезвреживанию, — сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга. — Аннулирование лицензии лишает правовых оснований обеспечение мер государственной поддержки предприятия».

Однако Департамент Росприроднадзора по СЗФО считает, что подобные заявления властей Петербурга не имеют оснований и вводят в заблуждение общественность. «Для ведения хозяйственной деятельности полигона лицензия не нужна, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Росприроднадзора по СЗФО Гульнара Гудулова. — Обязанность не допускать аварийных ситуаций и минимизировать экологические риски по-прежнему остается за руководством предприятия».

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Лицензия предприятия «Полигон «Красный Бор» позволяла ему вести предпринимательскую деятельность, а именно заниматься приемом, размещением и обезвреживанием токсичных отходов. После запрета на прием и размещение новых отходов в январе 2014 года у полигона осталась лицензия на обезвреживание уже имеющихся. По информации Росприроднадзора, были согласованы два способа обезвреживания: использование каскадного метода, а также установок термического обезвреживания (УТО).

В течение срока действия лицензии инспекторы ведомства неоднократно фиксировали, что технологический регламент использования каскадного метода на полигоне нарушается, а УТО и вовсе были демонтированы несколько лет назад. Таким образом, заявленные условия лицензии не выполнялись. «Росприроднадзор как лицензирующий орган был обязан отреагировать на несоблюдение требований документа», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отходы остаются под контролем

Получается, что руководство полигона может продолжить обеспечение безопасной обстановки на территории предприятия в штатном режиме, как и в прошлом году. Тогда, по информации комитета по природопользованию, для нейтрализации кислотной среды карт №67, 66, 59 было использовано 800 тонн мела. Были отремонтированы внутренний и обводной дренажные каналы, запущены в работу очистные сооружения, обеспечена круглосуточная охрана полигона и его пожарная безопасность.

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Что касается вопроса обезвреживания отходов, в этом Росприроднадзор заинтересован не меньше руководства предприятия. Для получения новой лицензии полигону необходимо предоставить проект рекультивации, в котором будут изложены новые технологии обезвреживания или утилизации отходов. Как утверждает комитет по природопользованию, начальные изыскания в этом направлении уже проводятся, «рассматриваются все возможные пути реабилитации территории».

Весна близко

Ежегодно с приходом весны проблемы отходов «Красного Бора» выходят на первый план. Теперь же, по словам представителей комитета, «по иску надзорного органа самая большая свалка опасных отходов в России лишается единственной возможности оперативного обеспечения экологической безопасности в преддверии весеннего паводка».

Пресс-служба Росприроднадзора опровергает эту информацию: «Полигон «Красный Бор» входит в список потенциально опасных объектов на территории Ленобласти. Согласно условиям его содержания, полигон ежегодно обязан предоставлять комиссии Росприроднадзора план предпаводковых мероприятий. Так будет и в этом году, и это совершенно не связано с отозванной лицензией на обезвреживание отходов».

Получается, что именно в преддверии весеннего паводка руководству полигона следует незамедлительно согласовать действия с надзорными органами и проводить их под общим контролем, чтобы не допустить аварийной ситуации.

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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Комитетом по природопользованию Петербурга принято решение перевести предприятие в статус государственного бюджетного учреждения и главной целью выбрать конечную рекультивацию токсичного могильника.