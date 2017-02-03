Росприроднадзор настаивает на отзыве лицензии у полигона «Красный Бор»

Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, ранее отказавшего в отзыве лицензии у полигона особо опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области. Заседание апелляционной инстанции по этому делу состоится 7 февраля. Об этом сегодня, 3 февраля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

По данным Росприроднадзора, нарушения экологического законодательства на полигоне наблюдаются систематически. «Буквально на днях рассматривалось еще одно дело об административном правонарушении — по факту не соблюдения требований лицензии <…> Также в настоящее время Росприроднадзор участвует в проверке, которую проводит полиция в рамках дела о запахе одоранта на полигоне», — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

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Как сообщалось, департамент Росприроднадзора по СЗФО в июне 2016 года подал иск с требованием лишить полигон «Красный Бор» лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов за грубое нарушение лицензионных требований. По данным надзорного ведомства, полигон систематически не соблюдал технологический регламент обезвреживания отходов, следствием чего может стать разрушение монолитной структуры кембрийских глин и загрязнение подземных вод токсинами. Однако дело в суде Росприроднадзор проиграл, и теперь ведомство подает апелляцию.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Петербурга несколько дней назад обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву просьбой принять «Красный Бор», ныне подотчетный властям Северной столицы, в федеральное ведение. Дмитрия Медведева просят включить полигон «Красный Бор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что позволит предусмотреть федеральное финансирование его рекультивации.

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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на территории которой и находится полигон, недавно возмутился такой инициативой городских парламентариев. По его мнению, за рекультивацию полигона должен заплатить основной поставщик отходов — Санкт-Петербург.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. До 2014 года полигон был единственным местом приема промышленных токсичных отходов не только Северо-Западного, но и других регионов России. За это время на территории полигона были заполнены и закрыты более 60 карт-котлованов. Полигон полностью исчерпал свои возможности по приему отходов.

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Территория полигона внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.