Президентские выборы в Киргизии должны пройти 19 ноября. Победитель, особенно если дело дойдет до второго тура, начнет руководить страной в 2018 году. Главой государства, согласно Основному закону, может быть избран гражданин страны от 35 до 70 лет, владеющий киргизским языком, живущий в Киргизии суммарно не менее 15 лет.

Карта Киргизии

За 270 дней до выборов желание побороться за президентский пост высказали пятеро политиков (в алфавитном порядке): Омурбек Бабанов, Эльмира Ибраимова, Адахан Мадумаров, Темир Сариев, Бакыт Торобаев.

Омурбек Бабанов

Один из фаворитов президентской гонки учился в академии имени Тимирязева, затем — в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Занимал пост премьер-министра Киргизии.

Относительно молод (46 лет), предприимчив, богат, и, по некоторым отзывам, скуп. Контролирует два телеканала, вещание одного из них охватывает всю страну. Также в распоряжении Бабанова имеется информагентство и несколько информационных сайтов. Возглавляет партию «Республика», в последние годы успешно участвовавшую на выборах разных уровней. Считается, что в целом позиции Бабанова сильнее на севере Киргизии. При этом, привлекая союзников, политик может мобилизовать и южный электорат.

Позиционирует себя как реформатор западного толка. Популярен среди части молодежи. Обычно держится в тени и, если и высказывается, то сдержанно. Старается не ввязываться в конфликты.

На Бабанова «точит зуб» Омурбек Текебаев, опытный политик, возглавляющий партию «Ата Мекен». Несколько лет назад они регулярно обменивались порциями компромата.

Занимался нефтяным бизнесом, часть которого позже продал Газпрому. Сейчас, среди прочего, интересы Бабанова касаются строительного, автомобильного и банковского бизнеса. Из зарубежных связей можно отметить давние дружеские отношение политика с российским олигархом, владельцем «Русской платины» Мусой Бажаевым. Последний планирует этой весной начать в Киргизии разработку золотого рудника «Джеруй».

Эльмира Ибраимова

Обучалась в МГУ, а затем в University of Massachusetts Amherst. Среди прочего — работала в ООН, возглавляла фракцию в республиканском парламенте, была также вице-премьер-министром правительства страны, четыре года руководила Счетной палатой Киргизии. Информации о наличии у Ибраимовой собственных СМИ или крупного бизнеса нет, не фигурирует она и в скандалах.

На конец февраля она — единственная женщина, явно присматривающаяся к президентскому креслу. Официально о намерении баллотироваться на пост главы государства еще не объявляла, однако активность, развитая ею в публичной сфере, позволяет предположить, что у Ибраимовой есть и амбиции, и финансирование для борьбы за пост президента.

Высказываться она предпочитает главным образом на экономические темы — бывшая глава Счетной палаты сдержанно критикует правительство, обвиняя его в неэффективной работе. Среди сильных сторон — связи в регионах. Ибраимова длительное время проработала в Агентстве развития и инвестирования сообществ, реализовывая проекты практически во всех областях Киргизии.

Сейчас Ибраимова, пожалуй, наиболее необычный кандидат, выделяющийся из числа претендентов на президентский пост не только полом, но и типажом. В отличие от остальных — политиков и бизнесменов разной степени успешности, Ибраимова может использовать имидж мудрой наставницы-правительницы (идеальным для PR Ибраимовой будет сходство с уважаемым в Киргизии историческим персонажем — «Алайской царицей» Курманджан Даткой), далекой от мужских политических дрязг.

Может ли женщина стать президентом Киргизии? Не исключено — достаточно вспомнить как в 2010 году Роза Отунбаева возглавила республику.

Адахан Мадумаров

Опытный политик, чьим пиком в карьере стал пост спикера парламента, возглавляет партию «Бутун Кыргызстан». Учился в Тверском госуниверситете. До политики занимался журналистикой — был редактором на гостелеканале, главредом одной из газет. В 1995 году, при президенте Аскаре Акаеве, был избран в республиканский парламент. Продержался там 3 созыва. Пост спикера потерял в результате «капового скандала» в 2008 году.

После этого политическая карьера Адахана Мадумарова пошла на спад. В 2010 году его партия «Бутун Кыргызстан» едва-едва не прошла в парламент. В 2011 году он выдвигался на пост президента и был на тот момент одним из наиболее ярких кандидатов. Тогда же он дал интервью ИА REGNUM, в котором отметил, что «Киргизия потеряла всякое доверие со стороны Российской Федерации. Нестабильность во взаимоотношениях между нашими государствами — это очень плохо. И в этом на 99 процентов виноваты киргизские руководители». Президентские выборы Мадумаров проиграл — главой государства стал Алмазбек Атамбаев.

Адахан Мадумаров харизматичен, умеет выступать на публике. Эмоционален и, порой не сдержан в высказываниях. Быстро втягивается в губительные конфликты. Наличие достаточных финансовых ресурсов для полноценной борьбы за президентское кресло пока вызывает сомнения. Впрочем, Мадумаров может заручиться поддержкой финансовых источников, время для этого еще есть.

Темир Сариев

Развивший в последние несколько недель значительную активность экс-премьер и экс-министр финансов Темир Сариев получил образование экономиста в киргизском государственном университете.

Успел поработать в комсомоле, основать первую в стране товарно-сырьевую биржу. Занимался бизнесом, считается небедным человеком. С 2000 года активно участвует в политике — депутат, активный борец с президентом Бакиевым. После бегства последнего — министр финансов, министр экономики, премьер-министр. Будучи главой правительства, среди прочего, решал проблемы с вступлением страны в ЕАЭС.

Относится к «северной группе» политиков. Возглавляет партию «Ак-Шумкар». Пока Сариев находился в правительстве, партия свернула активность и «ушла в анабиоз». Сейчас глава партии пытается реанимировать организацию.

Первым объявил о намерении бороться за пост президента. Выдвижение сопровождалось активной работой PR-службы Сариева. Малотиражные киргизские газеты, ссылаясь на слухи, утверждают, что Темир Сариев, пользуясь протекцией главы Газпрома Алексея Миллера, может получить поддержку Владимира Путина.

Бакыт Торобаев

Лидер партии «Онугуу Прогресс» довольно молод (43 года) и успешен. Члены его партии заседают в республиканском парламенте, его бизнес процветает. В политику Торобаев пришел «по наследству» — его отец также был депутатом. Клан Торобаевых влиятелен на юге страны.

Семейство Торобаевых имеет отношение к мучному бизнесу — Бакыт Торобаев 7 лет возглавлял мукомольный комбинат «Мариам» на юге Киргизии. Его брат — Батыр руководит комитетом мукомолов Союза предпринимателей. Еще один брат — Аскарали в 2014 году покинул пост замглавы Финполиции.

Помимо бизнеса и депутатства, Бакыт Торобаев может похвастаться работой в МЧС — это министерство он возглавлял около года.

Работа PR-службы Торобаева уже началась — в СМИ кандидата преподносят, как «успешного бизнесмена из реального сектора. Производственника, построившего с десяток заводов и других предприятий». На предыдущих выборах партия Торобаева продемонстрировала завидные финансовые возможности — реклама «Онугуу» была слышна «из каждого утюга».

Приведенный список не является полным — сюда включены лишь политики, объявившие о намерении идти на выборы, либо фактически ведущие предвыборную агитацию. Список претендентов еще пополнится несколькими десятками имен. Местные элиты ожидают объявления президента Атамбаева о том, кого именно он назначит своим «преемником». Этот человек, чье имя пока неизвестно, будет изначально иметь неплохие шансы на победу.

Сам президент Алмазбек Атамбаев на президентский пост претендовать не может — нынешняя Конституция не позволяет занимать более одного срока подряд. Дальнейшая судьба Атамбаева пока неизвестна — он может уйти из политики, а может и пересесть в парламент, возглавить там фракцию своей партии СДПК и уже оттуда в статусе народного избранника влиять на события в стране.

Среди возможных претендентов, которые пока воздерживаются от объявлений об участии в выборах, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, мэр Бишкека Албек Ибраимов, руководитель отдела внешней политики аппарата президента Киргизии Сапар Исаков, глава Российско-Киргизского фонда развития Кубанычбек Кулматов, глава Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.