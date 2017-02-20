Безвизовый режим и ассоциация Украины с ЕС

«Евроинтеграция» Украины

Игра «Пообещай безвиз» со стороны ЕС успешно продолжается. Теперь президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер определяет вожделенную Киевом дату как «это произойдет к лету». Такое заявление он сделал на совместной конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, сделавший уже около полутора десятков прогнозов («всё, в этот раз уж точно») даты безвиза утверждает, что президент ЕК говорит о 12 июня. Однако в украинском МИД считают иначе.

«…мы говорим о ЕС, а они всегда найдут процедуры, которыми можно усложнить процесс. К сожалению, похоже, что именно это сейчас происходит», — это немного не хватает терпения у замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль. Из украинского же МИД в СМИ попала информация о том, кто неофициально затормозил «безвиз» в конце прошлого года (если только это не состряпанная для украинского же МИД версия): якобы инициатором стала Франция, в которой опасались, что это повлияет на результаты президентской кампании. Если же это действительно так, то можно говорить о том, что нидерландский прецедент (жители страны на референдуме весной 2016 года не одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС, и правительство до сих пор не вынесло окончательного решения) повлиял на отношение к украинскому вопросу и среди политических элит других стран, которые опасаются этого вопроса, а главное — не слишком горят желанием слепо следовать курсу Брюсселя.

Что же касается Нидерландов, то новости поступают самые противоречивые. Вначале Reuters со ссылкой на ANP Nieuws сообщила, что одобрения СА с Украиной не будет до избрания нового парламента текущей весной. После чего последовало опровержение: теперь в Reuters ждут ратификации СА Нидерландами в промежутке 20−26 февраля: «…любое правительство, сформированное партией Вилдерса [Герт Вилдерс, лидер Партии свободы, евроскептик — Ред.], вероятно, навсегда сорвёт ратификацию соглашения». И, наконец, пресс-секретарь парламента Нидерландов поставил в этой гонке сенсаций промежуточную точку: голосование отложено как минимум до 15 марта. Напоминает игру, в которую ранее сыграла Франция, не так ли? «У нас выборы, давайте пока отложим, чтобы не нагнетать».

Формула очень удобна. В Европе постоянно где-то выборы. И, учитывая вопрос мигрантов с Ближнего Востока, почти везде рост популярности правых и евроскептиков. Можно мариновать Киев в предбаннике процедур сколь угодно долго.

Впрочем, если вернуться к формальным процедурам, то сегодня Украина, по словам редактора портала «Европейская правда», на предпоследней стадии: «…для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить «механизм приостановки» [возможность индивидуальной приостановки статуса любому гражданину Украины, фактически — виза наоборот — Ред.]… Сейчас идет его перевод, затем переведенный документ еще раз вынесут на согласование в Европарламенте, после этого его должны дважды рассмотреть страны-члены ЕС на уровне послов и на уровне министров. Политических препятствий тут не будет, ведь де-факто решение принято, его лишь нужно юридически оформить. По оценкам инсайдеров в Брюсселе, суммарно эта процедура займет примерно месяц — до конца февраля», — пишет редактор портала «Европейская правда» Сергей Сидоренко в своём обзорном материале. Затем — собственно голосование статуса в Европарламенте и одобрение в Совете ЕС.

Впрочем, многие украинцы уже перестали ждать безвиза для Украины и активно занимаются его получением в индивидуальном порядке — то есть оформляют ВНЖ в Европе, рабочие визы и тому подобное.

Работа за рубежом, эмиграция

96,5 тыс. украинцев в минувшем году получили вид на жительство в Польше, что составляет 68% от всего количества выданных разрешений и на 40% больше, чем в 2015 году. Это следует из официального отчёта Управления по делам иностранцев республики Польша. Отметим, что на такой результат работали обе стороны: украинцы ехали, а поляки упрощали процедуру и не намерены останавливаться на достигнутом.

Для чего? Действующие нормы закона позволяют работодателю устраивать украинцев лишь на временную работу (6 месяцев в году). «Сейчас украинец в Польше живёт, как аскет, экономит на всём. За полгода он должен накопить средства для содержания своей семьи весь год. Если бы «бумажные» процедуры упростились, работники забирали бы в Польшу семьи и оставались тут насовсем», — говорит президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казьмирчак журналисту еженедельника «Фокус». Если украинцы начнут перевозить свои семьи в Польшу, в Польше (в польских магазинах) будут оставаться и их заработки, а это рабочие места и налоги. По его мнению речь идёт о дополнительных 9 млрд злотых ежегодно только за счёт налогов, социальных платежей и НДС с приобретаемых товаров, т. е. только за счёт прямого эффекта.

В свою очередь, пресс-служба украинской Государственной службы занятости распространила информацию о количестве украинцев, работающих за границей. В Госслужбе насчитали не менее 5 млн человек. «…Многие наши соотечественники действительно сталкиваются с сомнительными посредниками на рынке труда, которые отправляют работать людей по туристическим визам, и никому нет никакого дела, как будет там человек работать, в каких условиях», — отмечают они, призывая правительство как-то урегулировать работу этих посредников.

Количество украинцев на заработках в Польше уже так велико, что среди них возник и собственный профсоюз («Трудовая солидарность»). Его лидер Виталий Махинько рассказал в интервью изданию изданию «Украина.ру» о том, что отстаивает права соотечественников и организовывает забастовки: «…две недели назад наш профсоюз «Трудовая Солидарность» организовал забастовку украинских рабочих на стройке в Варшаве. Причиной для этого стало нарушение их прав — прав работников, прав человека. Украинских рабочих обманом заставили работать на строительстве: им обещали заработную плату и официальное оформление на работу. Оказалось, что никто им не собирался выплачивать заработную плату. Договоры, которые они подписали, и разрешения на работу работодатель вопреки польскому законодательству отказался выдать на руки работникам». Невыплата зарплаты — это, конечно, крайний случай, обычно работодатели ограничиваются заключением гражданско-правовых договоров (вместо трудовых). Это даёт возможность «химичить» с зарплатой, устанавливая её меньше определённого законом минимума и не оговаривать чётко продолжительность рабочего дня (в результате чего она колеблется в пределах 300−350 часов в месяц)». По словам Виталия Махинько, в ходе забастовки им удалось не только добиться требуемого, но ещё и «проучить» работодателя-поляка. А сама забастовка и её итоги были вообще первым примером защиты украинскими трудовыми мигрантами своих прав в Польше.

Пример с Польши собираются брать предприниматели Чехии, которые уже начали окучивать своё правительство в отношении смягчения миграционных ограничений для украинцев: «Мы призываем правительство республики в срочном порядке принять предложение по увеличению кадрового потенциала министерств иностранных дел и внутренних дел для ускорения обработки большего количества запросов о трудовых картах и помочь компаниям обеспечить недостающим кадровым ресурсам для обеспечения производства и услуг», — говорится в обращении Союза предпринимателей Чехии к правительству. Бизнесмены жалуются на долгий срок оформления рабочей визы (до 6 месяцев) и малые квоты — в 2016 году они были исчерпаны уже в июне. Вместе с тем профсоюзы обвиняют предпринимателей в стремлении демпинговать за счёт привлечения украинцев. По словам профсоюзных деятелей, всё чаще можно встретить предложение минимальной зарплаты не только для вакансий разнорабочих, но и там, где требуются высокие навыки и знание специальности. А так как чешский рабочий за такие деньги работать отказывается, то, по прошествии месяца, работодатель получает право нанять мигранта.

Социологическая группа «Рейтинг» (Украина, Киев) провела исследование среди украинских гастарбайтеров с целью выяснить, в какие страны сегодня ездят украинцы на заработки. «Больше всех опрошенных выезжали на работу в Польшу — 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% — в Италии, остальные — в других странах, в основном, Западной Европы. Почти 30% респондентов отказалась отвечать на этот вопрос», — говорится в пресс-релизе с результатами исследования. Опрошенные также рассказали, что топ-3 профессии украинцев за границей — строительство и ремонт (43%), сельское хозяйство (23%), работы по дому 10%. Лишь 35% респондентов работали в Европе легально, 77% были заняты на сезонных работах и лишь 15% — на постоянной.

Экономика и экспорт

Итак, спустя примерно два года с момента начала действия ЗСТ с ЕС появилась первая новость, которая действительно может быть интерпретирована как врастание Украины во всеевропейское распределение труда и замещение рынков, потерянных ею в РФ и СНГ. В начале февраля ЕС отменила действовавшую с 1999 года антидемпинговую пошлину на импорт стальных канатов происхождением из Украины и Молдавии.

«Ожидаем в ближайшие дни, что Европейский союз отменит антидемпинговую пошлину против импорта стальных канатов из Украины. После почти 19 лет их действия. Это были одни из 2 последних антидемпинговых мер против экспорта Украины в ЕС. Эти меры фактически привели к полному закрытию Европейского рынка для украинского производителя «Стальканат-Силур», — информирует замминистра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская. Ранее, в начале прошлого года, ЕС радикально снизил эту пошлину: с 51,8% до 10,5% и эффект от этой меры проявился уже на протяжении года. Стальные канаты ещё осенью вошли в ТОП-10 экспортируемых Украиной товаров.

Госстат Украины продолжает подводить итоги 2016 года. Экспорт продовольствия в Европу из «аграрной сверхдержавы» в прошлом году вырос, хотя и незначительно (+1,6%) — до 4,24 млрд долл. При этом 75% экспорта приходится всего на 6 европейских стран: Испанию, Польшу, Нидерланды, Италию, Германию и Францию. 1,3 млрд долл из этой суммы пришлись на экспорт зерновых. К слову обратные поставки продовольствия — 1,9 млрд долл., однако они растут более активно (+14,4%).

В этом году квоты на украинское зерно чуть-чуть выросли (вероятно, за счёт дополнительных объёмов, согласованных в октябре прошлого года). Украинские бизнесмены могут беспошлинно ввезти в Европу 960 тыс. тонн пшеницы (было 950 тыс. тонн), 270 тыс. тонн ячменя (250 тыс. тонн), 450 тыс. тонн кукурузы (400 тыс. тонн). По состоянию на 15 февраля по кукурузе квота выбрана полностью, по пшенице — на 80,5%, по ячменю — на 7%.

Правда, не всё так гладко. По словам министра аграрной политики Тараса Кутового, пока украинский бизнес торгует в квотах прошлого года, а дополнительные, согласованные комиссаром Европейского союза по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём, ещё проходят утверждение Совета ЕС и Европарламента: «Это рабочие решения, у нас есть только материалы работы комитетов, там, где они [участники комитетов — Ред.] обсуждали этот вопрос. Условно говоря, там по кукурузе есть ограничения… Тот размер квоты [на кукурузу — Ред], который есть, он не будет снижен, единственное, она (квота) может не увеличиться», — сообщил он во время встречи с журналистами.

Вырос экспорт мёда в ЕС — 57 тыс. тонн (на 58,2% больше, чем в 2015 году). Причём свыше 90% этих поставок облагается пошлинами, поскольку квота — всего 5,2 тыс. тонн (полностью закрыта к 11 января 2017 года). Основные потребители украинского мёда в ЕС — Германия и Польша.

Генеральный директор Nestlé на Украине Ансгар Борнеманн в интервью порталу «Дело» говорит о текущем положении и перспективах экспорта компании в страны ЕС:

«В результате девальвации гривны мы можем предложить для европейского рынка качественный продукт по невысокой цене. На данный момент порядка 30−35% производимого объема вермишели быстрого приготовления идет на экспорт. Я особенного горжусь, когда в Германии захожу в супермаркет и вижу там наш продукт, произведенный в Украине. Также инвестиции были направлены на развитие производства шоколадных плиток во Львове для их дальнейшего экспорта в ЕС. Сейчас обсуждаем с европейскими коллегами перспективы экспорта украинского кетчупа». По его словам, компания Nestlé-Украина сегодня экспортирует примерно 15% производимой на Украине продукции.

Общий экспорт в ЕС вырос значительнее (+3,7%), до 13,7 млрд долл. Причём Украина имеет негативное сальдо торгового баланса с Европой, поскольку импортирует оттуда продукции на 17,1 млрд долл — за год показатели импорта выросли на 11,8%. Однако торговля с другими странами всё же позволила Украине свести баланс с плюсом, хотя и небольшим: 338 млн долл. при общем экспорте порядка 44 млрд долл. (товары и услуги).Как нетрудно догадаться, весомый вклад в категорию «услуги» (9,7 млрд долл.) внесла плата за транзит природного газа и нефти в ЕС. Без платы за транзит украинская внешняя торговля была бы убыточной, несмотря на ЗСТ с Европой.

Центр европейских политических исследований (Centre for European Policy Studies, CEPS) публикует анализ ситуации в украинской постмайданной экономике.

«Спустя почти три года после революции Евромайдана украинское руководство не сумело выполнить свои обещания о борьбе с коррупцией в системе правосудия, наведении порядка в финансировании политических партий и децентрализации работы правительства. Все еще не проведена реформа таможенной службы, права собственности совершенно не соблюдаются, а государственные предприятия не приватизированы… Основные реформы, направленные на борьбу с коррупцией, постоянно наталкиваются на сопротивление, откладываются, происходит манипулирование реформами, которые выполняются только на бумаге. Элита страны должна показать более ощутимые результаты, чтобы завоевать доверие граждан и смягчить растущее разочарование международных партнеров Украины», — отмечается в докладе. «Коррупция распространена повсюду на Украине, не только на национальном уровне, но также на региональном и локальном уровнях… Большинство партий проплачиваются и контролируются олигархами», — говорится в анализе. Согласно экспертам, «урок для ЕС ясен» — «прогресс на бумаге в Украине не должен быть вознагражден».

Программы, гранты, целевое финансирование

ЕС запускает на Украине программу грантов общим объёмом 3,3 млн евро в рамках программы трансграничного партнёрства. «Реализация 16 проектов… предусматривает улучшение условий жизни граждан, которые проживают в приграничных регионах, развитие образования и культуры, а также совместное противостояние трансграничным вызовам», — уточнили в министерстве регионального развития. Принять участие в программе смогут проекты из Одесской, Черновицкой и Винницкой областей. Программа реализуется в рамках «Восточного партнёрства». Уже известно, что Черновцы получат 140 тыс. евро на развитие велоструктуры (парковки, велополосы и велодорожки общей протяжённостью 15 км).

ЕС и Дания запустили на Украине трехлетнюю антикоррупционную инициативу. Бюджет программы — 16 млн евро, которые предполагается использовать для поддержки антикоррупционных органов, медиа-проектов.

Посольство Великобритании на Украине объявило конкурс проектов с бюджетом до 20 тыс. фунтов. Тематика проектов должна удовлетворять одному из трёх направлений: демократическое развитие, экономическое развитие, энергетика.

«Во время рабочего визита в Брюссель 9−10 февраля я встречался с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем. Он подтвердил готовность Европейского союза после создания Фонда энергоэффективности направить 100 млн евро — порядка 3 млрд грн. — на усиление мер по энергоэффективности в стране», — приводит слова премьер-министра Украины пресс-служба правительства. Правда, кроме создания Фонда, от Украины также требуется принятие ряда законов, которые уже несколько раз откладывались парламентом: о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Народный депутат Украины Борис Козырь в своей записи на Facebook упомянул, что Украина может получить финансирование ЕС на развитие речного судоходства: «Для всех участников рынка очевидно, что развитие речной инфраструктуры и привлечение инвестиций невозможно без принятия законодательной базы. Представители Европейской комиссии категорично заявили: без выполнения Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС в речной сфере, финансирование развития рек Украина не получит. Еще раз хочу напомнить, что принятие закона создаст условия для распределения грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт. Мы сможем сохранить наши автодороги и улучшить экологию».

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