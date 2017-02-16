



Леонид Нерсисян ИА REGNUM

Прошедший с 14 по 18 февраля в «силиконовой долине» Индии — Бангалоре международный авиасалон AeroIndia 2017 отметился высокой деловой активностью, что во многом связано с огромной ценностью рынка Дели для основных экспортёров военной и гражданской авиации. Индия, наряду с Саудовской Аравией, является крупнейшим импортёром военной продукции в мире. Важность этого рынка для России трудно переоценить — по данным Стокгольмского института международного института исследования проблем мира (SIPRI) Россия в период с 2011 по 2015 год обеспечила 39% индийского военного импорта. Чем же отметился нынешний авиасалон в Бангалоре?

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Российско-индийский истребитель 5-го поколения FGFA скорее жив, чем мёртв

Столкнувшийся со сложностями проект разработки экспортной модификации российского истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА для ВВС Индии, называющийся FGFA (FifthGenerationFighterAircraft), судя по всему, оживает. Ранее Москва и Дели долгое время не могли согласовать контракт на опытно-конструкторские работы (ОКР), в связи с тем, что индийских военных не устраивали некоторые характеристики самолёта, такие как тяга двигателей, радиолокационная малозаметность и параметры радиолокационной станции (РЛС). Однако в мае 2016 года в индийских СМИ появились первые слухи о том, что стороны пришли к согласию, причем Россия согласилась сократить стоимость контракта до $4 млрд от каждой из стран (снижение на 40%).

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Теперь эту информацию официально подтвердил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов. Согласно данным индийского издания EconomicTimes, после 6 лет опытно-конструкторских работ, Индия закупит минимум 127 истребителей FGFA за $25 млрд. Тем не менее, несмотря на такие многообещающие новости, контракт на проведение ОКР пока не подписан, поэтому радоваться пока рано. Сделке может помочь и появившаяся на авиасалоне информация о том, что первые полёты Т-50 ПАК ФА с новым двигателем «Тип 30» начнутся уже в конце 2017 года — это должно показать индийским военным, что они действительно получат нужную им силовую установку.

Су-30МКИ продолжат приносить российскому ВПК миллиардные доходы

Другой очень важной новостью является высокая вероятность скорого подписания контракта на модернизацию индийского авиапарка истребителей Су-30МКИ, которых скоро в составе ВВС Индии будет уже 272 единицы. Согласно заявлениям представителя «Объединенной авиастроительной корпорации», на истребители будут установлены новые двигатели АЛ-41Ф1С (как на Су-35С). Кроме того, ожидается, что самолёты получат РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а эффективная поверхность рассеяния будет уменьшена (это сделает Су-30 менее заметным для радаров противника). Согласно данным, полученным у источников в индийской авиастроительной компании HAL (Hindustan Aeronautics Limited), которая производит по лицензии российские Су-30МКИ, стоимость такой глубокой модернизации авиапарка может достигнуть $8 млрд. Ранее индийские СМИ сообщали о том, что контракт, предположительно, будет подписан в середине 2017 года. Российская сторона, в лице заместителя директора ФСВТС Владимира Дрожжова, подтвердила высокую степень готовности соглашения. Кроме того индийским военным «лишний раз» напомнили о возможности беспрепятственно увеличить количество заказанных Су-30МКИ. Таким образом, один из самых коммерчески успешных проектов в истории российского ВПК — Су-30МКИ продолжит приносить производителям большие прибыли.

Леонид Нерсисян ИА REGNUM Су-30МКИ

Новый «золотой» тендер: каковы шансы России его выиграть?

Индия планирует объявить новый крупный тендер на закупку истребителей. На этот раз речь идёт, вероятнее всего, об истребителях лёгкого/среднего класса, которые Индия хотела закупить и в рамках достаточно неудачного тендера MMRCA (в его итоге вместо планируемых 126 истребителей, были закуплены 36 французских Rafale). Теперь речь зашла о целых 400 машинах, которые Индия хочет получить до 2030 года. В лёгком/среднем сегменте машин, фактически истребителей 5-ого поколения, доступных для Индии нет. На эту роль мог бы претендовать американский однодвигательный истребитель F-35, однако США не готовы его поставлять кому-то кроме своих ближайших союзников. Остальные доступные предложения — это машины поколения 4++. По увиденному на AeroIndia 2017, можно сказать, что наиболее агрессивно свою позицию продвигают шведы с их «наилегчайшим» однодвигательным JAS-31 Gripen в новой комплектации, американцы с «классикой» — однодвигательным F-16V, и французы с Rafale. Что касается России, то было заявлено, что Москва уже сделала ряд предложений Индии еще до официального старта тендера, предложив разные варианты — МиГ-35, или же разработку некого самолёта на основе Т-50 ПАК ФА в рамках индийского тендера AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft). Последнее выглядит странным, учитывая то, что и так имеется проект FGFA, да и назвать Т-50 чем-то кроме тяжелого истребителя не получится. С другой стороны, других истребителей 5-ого поколения Индия получить не сможет. Разве что опять-таки совместно с Россией с нуля будет создана новая лёгкая машина 5-го поколения, что вполне возможно, если имеются перспективы на такой огромный контракт. Да и ВВС России такой самолёт тоже нужен, так как МиГ-35 имеет немало недостатков. В случае же, если Индию на самом деле интересуют машины поколения 4++, то, вероятнее всего, лучшим выбором по соотношению цена качество станет F-16V. Шведский истребитель тоже достаточно интересен, хотя для страны с такой большой площадью, как у Индии, его очень небольшого боевого радиуса может оказаться недостаточно. Тем не менее, представители SAAB на AeroIndia 2017 в личной беседе высказывали большие надежды на сделку и были достаточно уверенны в успехе, особенно на фоне успеха в Бразилии, которая уже законтрактовала 36 «Грипенов» и хочет довести их количество до 100. Двухдвигательные МиГ-35 и Rafale, имеют меньше шансов из-за более высокой стоимости эксплуатации, а у «француза» и просто стоимости. Хотя с другой стороны, «МиГу» может помочь большой российский опыт сотрудничества с Индией в формате MakeinIndia, когда часть производства локализуется на территории покупателя, и передаются некоторые технологии. Интересно, что на фоне этих разговоров слабее всего выглядит лёгкий истребитель собственной разработки HALTejas, имеющий свойственные индийскому ВПК проблемы — никаких выдающихся характеристик, долгие сроки создания, за которые техника уже успевает устареть, и множество сложностей.

Россия продолжает зарабатывать в Индии

Количество перспективных контрактов на поставку оружия российского оружия в Индию не уменьшается, однако конкуренция становится сильнее. Свою продукцию активно продвигают США, Франция, Израиль, Швеция и т.п. Тем не менее, только в 2017 года ожидается подписание ряда крупных контрактов, в том числе на поставку самых совершенных российских зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400 (поставки планируется начать в 2018—2019 году), 48 военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5, 200 вертолётов Ка-226Т. Кроме того, подтвердилась информация о том, что 2 недостроенных фрегата проекта 11 356 будут поставлены в Индию, которая сама приобретёт у Украины недостающие силовые установки, кроме того, уже специально для Дели будут построены еще 2 корабля этого типа.

Леонид Нерсисян ИА REGNUM Вертолёты Ми-17

Что касается гражданского сектора, то здесь интереснее всего для России будет возможность локализации производства региональных авиалайнеров Ил-114 в Индии. Этот самолёт очень важен и для российского рынка, поэтому дополнительное вливание средств будет очень кстати. Конечно, на этом поприще такие конкуренты, как канадский Bombardier или бразильский Embraer очень сильны, поэтому пробиться на этот рынок будет непросто (даже в России, не то что за рубежом).

Главная премьера AeroIndia 2017: британский учебно-боевой самолёт Advanced Hawk

Впервые на военном аэродроме близ Бангалора публике был продемонстрирован готовый к своему первому полёту в марте этого года прототип нового учебно-боевого самолёта Advanced Hawk, разработанный британским гигантом ВПК BAE Systems и индийской HAL. В беседе с представителем компании BAE Systems удалось выяснить некоторые интересные детали о самолёте — он сможет имитировать кабину и поведение различных типов истребителей, в том числе и российских, так как основным и стартовым заказчиком должны стать ВВС Индии, которые широко используют такие машины как Су-30МКИ, МиГ-29К и т.п. Возможность же установки на самолёт ракет воздух-земля Brimstone и бомб с лазерным наведением, позволит сделать учебный самолёт и реально боевым штурмовиком. В том, что касается учебно-боевых самолётов, позиции Великобритании в Индии очень сильны — страна уже использует не менее 125 самолётов Hawk в более старой модификации, причем часть из них производилась и производится на мощностях HAL. Поэтому конкурентам будет очень сложно не дать Advanced Hawk достичь успеха. Что касается значения этого события для России, то у Як-130 появляется еще один сильный конкурент.