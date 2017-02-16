Международный авиасалон AeroIndia 2017: фоторепортаж
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Нью-Дели, 16 февраля 2017, 22:33 — REGNUM C 14 по 18 февраля на индийском военном аэродроме Елаханка близ Бангалора проходит международный авиасалон AeroIndia 2017. На выставке широко представлены как индийские, так и российские и западные гиганты военной и гражданской авиационной промышленности. ИА REGNUM подготовило фоторепортаж как о наиболее интересных экспонатах статической выставки, так и о демонстрационных полётах.
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