Международный авиасалон AeroIndia 2017: фоторепортаж

Нью-Дели, , 22:33 — REGNUM C 14 по 18 февраля на индийском военном аэродроме Елаханка близ Бангалора проходит международный авиасалон AeroIndia 2017. На выставке широко представлены как индийские, так и российские и западные гиганты военной и гражданской авиационной промышленности. ИА REGNUM подготовило фоторепортаж как о наиболее интересных экспонатах статической выставки, так и о демонстрационных полётах.