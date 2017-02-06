Постулат о том, что хороший товар в рекламе не нуждается приобретает еще более актуальный смысл, когда речь идет о лекарстве. Ведь по сути, реклама и лекарства — вещь не только не сочетаемая, но даже опасная.

Светлана Шаповалова Так выглядит в печатном издании уведомление о том, что средство лекарственным не является

Любой доктор скажет, что в каждом препарате есть побочные эффекты, а любой рекламщик сознается, что как раз этому аспекту в любой рекламе будет отведена ничтожная роль. Поэтому все, кто подвергся воздействию лекарственной рекламы априори являются потенциальными жертвами производителей «лекарства». Особый смысл все вышесказанное приобретает, когда рекламу усиливает еще один фактор доверия — аптеки.

Вера в телевизор и в докторов-аптекарей плюс эффект плацебо — вот, пожалуй, и вся формула успеха производителей БАДов и гомеопатов. Конкуренция на этом рынке действительно высока, впрочем, как и доходы от бизнеса. Производители препаратов «альтернативной медицины» все больше зарабатывают на доверчивых пациентах и все больше задействуют в бизнесе аптеки. Попытка законодательно урегулировать эту отрасль успехом пока не увенчалась.

«Шиитаке Эвалар» и упущенное время

Научная основа и доказательность пользы БАДов и гомеопатии либо подменяются той же рекламой, либо отсутствуют. И ладно, когда альтернативное лечение «назначают» себе здоровые люди, но когда речь идет о серьезном заболевании, то упущенное на «альтернативе» время может стоить даже жизни. И такие примеры известны. Об одном таком из своей практики рассказал недавно доктор Онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина Дмитрий Булетов.

«Я лечил ребенка 9-ти лет, который сначала начал жаловаться, что ему что-то во рту мешает. Родители отвели его к стоматологу, который направил его сразу к онкологу. Однако, в районе, где живут пациенты онколога не оказалось. Тогда родители вместо поездки в центральную больницу обратились к гомеопату. Он лечил их 9 месяцев. Точнее смотрел, как растет опухоль на лице и говорил: «это нормально, она должна будет излиться черной водой» (это цитата). Только, когда ребенок перестал самостоятельно питаться, дедушка его привез к нам. Но, было уже поздно. Нам пришлось поставить трахеостому, так как был риск того, что опухоль закроет дыхательные пути. Опухоль была диаметром 22 см. Она разрушила кости лица, проросла крупные сосуды. Мы попытались его вылечить, но опухоль оказалась не чувствительна к химиотерапии и из-за огромных размеров и анатомических особенностей ее нельзя удалить. Ребенок был признан некурабельным. То есть таким, которому нельзя помочь. К сожалению, ребенок и сейчас мучается от опухоли. Она медленно растет (сейчас уже 31 см), не метастазирует и не отвечает на лечение. Ее можно было удалить, если бы родители не потеряли время на гомеопата. Она лечится без последствий простым удалением», — отметил Дмитрий Булетов.

Но не только гомеопаты, производитель БАДов — компания «Эвалар» ранее тоже успела заработать на людях, отчаявшихся победить онкологию. До того, как фирму неоднократно оштрафовали за недобросовестную рекламу, на коробке «Шиитаке Эвалар» производители не стеснялись писать «Шиитаке» — для снижения риска и профилактики онкозаболеваний».

В 2011 году ИА REGNUM информировало, что родители больных детей из Санкт-Петербурга через суд были вынуждены добиваться денег, чтобы купить заветное средство от «Эвалар» (поводом для обсуждения этой проблемы стал иск мамы одного из больных детей, 13-летнего Юры Веселова, предъявленный городскому комитету по здравоохранению, в связи с отказом в обеспечении ребенка лекарством «Эвалар»).

Читайте также: Чиновник: Родители больных детей намерены через суд добиваться денег на лекарства (Санкт-Петербург).

По прошествии времени надзорные органы стали информировать население, что эваларовцы своим «Шиитаке» действительно вводят в заблуждение онкобольных. В феврале 2013 года «Эвалар» ославился в Татарстане. Как передает «Татар-инфо», Роспотребнадзор тогда выяснил, что «при получении разрешительных документов на выпуск и оборот БАДа «Шиитаке» информация о снижении риска развития онкологических заболеваний не фигурировала в макете этикеток. Производитель схитрил и добавил ее позже».

Добавил явно для того, чтобы заработать. В той версии аннотации к БАДу «Эвалар» снаглел, написав: «японский гриб шиитаке повышает иммунитет, защищая от разных заболеваний, в том числе и от рака, снижает осложнения при лучевой и химиотерапии». Производитель также обещал, что компоненты препарата «активизируют механизм уничтожения чужеродных клеток», а «активный метаболит витамина Д3 ингибирует рост и развитие раковых образований».

«Диагноз», удобный для бизнеса

Более подробно о том, что собой представляет бизнес на БАДах ИА REGNUM уже рассказывал на примере «Эвалара». Правда, вопросы по итогам проведенного журналистского расследования пока остались без ответа. Россельхознадзор и таможенные органы, кивая друг на друга, так и не смогли пояснить, почему в Бийск, где находится фирма «Эвалар», в 2016 году импортировали растительное сырье из Албании, тогда как запрет импорта растительного сырья из этой страны введен в России еще с 2014 года. Особую пикантность истории придает тот факт, что Россельхознадзор по Новосибирской области в прошлом году дважды публиковал на своем сайте официальную информацию о задержании в аэропорту Новосибирска партии албанской травы, предназначенной именно для ЗАО «Эвалар». Но в Алтайской таможне по этому поводу ответили, что вопросы, все-таки, нужно адресовать надзорному органу: таможенная декларация не выпускается, если на ней нет штампа Россельхознадзора «разрешено к выпуску».

Кстати, данные о провозе в Бийск 0,05 тонн растений из Албании за 2016 год проходят только по Алтайской таможне. Запрещенного к ввозу могло быть и больше, поскольку с введением электронного декларирования участник ВЭД может регистрировать декларацию в любом таможенном органе. Сводными данными по всему таможенному импорту в Бийск алтайские таможенники не располагают.

Читайте также: «Иванову помогло»: настырный эваларовский бизнес на БАДах

Но если этот аспект относится больше к компетенции правоохранительных органов, то медицинский можно рассмотреть более подробно.

Светлана Шаповалова Данные Алтайской таможни, свидетельствующие об импорте растительного сырья из Албании в Бийск

Как известно, именно реклама и аптеки помогают бизнесу «Эвалара» ловко подменять лекарственное средство непонятной биологически активной добавкой, которая (как к примеру, «Шиитаке Эвалар») лекарством не является, но тем не менее создает впечатление, что этот БАД «способствует поддержанию нормального состояния иммунной системы» (новая формулировка по его применению взята с сайта компании).

Официальный сайт ЗАО «Эвалар» БАД «Эвалара» — Шаатаке

По этому поводу уместно привести мнение доктора медицины и врача высшей категории Александра Мясникова, которого считают одним из самых авторитетных кардиологов и специалистов по антивозрастной терапии. Он заявляет, что поднять иммунитет нельзя.

«Иммунитет у человека или есть, или его нет. Если иммунодефицит врожденный, то такие дети часто не доживают до взрослого возраста и умирают от инфекций. Если же иммунодефицит приобретенный, то это — СПИД. Все! Других заболеваний, поражающих иммунитет, практически нет. Поэтому повышать нечего. И широко рекламируемые иммуномодуляторы просто бесполезная трата денег», — пишет доктор Мясников в своей книге «Как жить дольше 50 лет». Бизнес, построенный на использовании человеческих слабостей, «желании жить долго, быть здоровым, ничего при этом не делая, а только употребляя препараты», доктор осуждает.

То, на чём он настаивает, описано также в статье доктора Ираклия Бузиашвили, работающего в Нью-Йорке. Там в частности упоминается, что вегетососудистая дистония (ВСД), эрозия шейки матки, дисбактериоз, остеохондроз и «отложение солей», авитаминоз и иммунодефицит диагностируются только в странах бывшего СССР.

Вести-Алтай Таблетки

«Диагноз ВСД очень удобный и все покрывает — учащенное сердцебиение, холодные, мокрые руки, голова кружится, живот болит и много чего еще — все дистония! Но такой болезни «вегетососудистая дистония» нет! Указанные симптомы могут свидетельствовать о разных расстройствах и подход должен быть разный, а не «ВСД — само пройдет» или «Это у вас от нервов». От которых непременно нужны антидепрессанты. И торговля этими «крайне необходимыми» антидепрессантами цветет пышным цветом. В этой торговле прямо или косвенно завязаны многие медики, получая огромный доход, в то время как на самом деле лечение вообще не нужно!» — продолжает доктор Мясников. Но у самих пациентов на альтернативную медицину взгляд может быть совершенно отличным.

«Частота» и «печень барбарийской утки»

«Мне по большому счету всё равно, как это работает. Мне важен результат. Результат у нас есть: ребёнок может купаться, он не краснеет. У ребёнка прошли на руках эти самые бляшки. Услуги гомеопатов не дешёвые, да. Но если математически расклад сделать, сколько мы оставляем после похода к обычному доктору, который назначит 18 пунктов для соблюдения… То оставишь примерно ту же самую сумму», — приводят «Вести-Алтай» мнение жительницы Барнаула Елены Ерохиной.

Здесь будет уместно напомнить, что в отличие от БАДов, которые продают под видом лекарственных средств, гомеопаты пошли еще дальше. На протяжении многих лет они развивают гипотезу о том, что вещество, вызывающее ту или иную болезнь, эту же болезнь может и вылечить. Более широко этот постулат известен как «лечение подобного подобным». Но, несмотря на 200-летнюю историю, в России на сегодня нет официальной профессии врач-гомеопат, а лицензия на подобную деятельность не требуется.

Вести-Алтай Препараты

О том, как «работает» гомеопатия, пояснил президент Алтайского краевого отделения Российской ассоциации традиционной и народной медицины Александр Газаматов. «Гомеопатия — это энергоинформационная система, почему разведение и делается. То есть, разводится химическое или составляющее вещество многократно. И там следов, бывает, нет от этого элемента, остаётся только энергоинформационный носитель. И вот этот энергоинформационный носитель — это частота определённая. Когда человек выпивает гомеопатию, вот эта частота и работает», — заявил гомеопат «Вестям-Алтай».

Вести-Алтай Президент Алтайского краевого отделения Российской ассоциации традиционной и народной медицины Александр Газаматов

Традиционная медицина над такими научными пояснениями уже даже не посмеивается — история-то давняя.

«Возьмем, к примеру, один из самых популярных гомеопатических препаратов, продающихся в аптеке без рецепта «Оциллококцинум». Своим появлением он обязан французскому эпидемиологу Жозефу Руа, который в 1919 году во время эпидемии «испанки», с помощью микроскопа обнаружил в крови больных гриппом некие загадочные бактерии, которые он назвал Oscillococci и объявил их возбудителями болезни (а также герпеса, рака, туберкулеза и даже ревматизма). Впоследствии выяснилось, что возбудителями гриппа являются вирусы, которые невозможно увидеть с помощью оптического микроскопа, а бактерии Oscillococci никому, кроме Руа, увидеть не удалось. Когда вакцина, сделанная Руа на основе оциллококов из крови больных людей, не сработала, он, руководствуясь главным принципом гомеопатии — лечить подобное подобным, но в значительно меньших дозировках, решил использовать экстракт из печени птиц — главных хозяев вирусов гриппа в природе. Тому же принципу следуют и современные производители оциллококцинума, которые в качестве действующего вещества препарата указывают Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum — экстракт печени и сердца барбарийской утки. При этом, во-первых, вида Anas Barbariae не существует в природе, а утки, которых использовал Руа, называются мускусными и в биологической номенклатуре известны как Cairina moschata. Во-вторых, в соответствии с гомеопатическим принципом Корсакова, экстракт, по заверениям производителей, разведен в 10 400 раз, что предполагает отсутствие даже одной молекулы действующего вещества оциллококцинума в любой упаковке препарата», — пояснил ИА REGNUM детский доктор из Барнаула Игорь Червяков.

Личный архив доктора Детский доктор Игорь Червяков

Он также напомнил, что в России гомеопатия получила широкое распространение в середине 90-х. Правда, Всемирная организация здравоохранения предостерегла: гомеопатией не стоит лечить грипп, малярию, туберкулёз и прочие тяжёлые инфекции.

Бизнес и лобби

По данным аудита фармацевтического рынка России, в последние 4 года продажа гомеопатических пилюль в стране ежегодно росла. В прошлом году объем их продаж составил 8 млрд рублей.

Производители БАДов, правда, продемонстрировали в 2016 году отрицательную динамику, но только не «Эвалар». За счет массового открытия аптек эта компания на 34% увеличила продажу «лекарств» и выручку — на 24% (официальная информация «Эвалара»). В ближайших планах — судя по другому официальному сообщению — строительство еще одного завода и выход на производства 9 миллиардов таблеток в год.

Вести-Алтай Производство препаратов

Решать, что делать с меморандумом по гомеопатии, призвана специальная комиссия. Правда, еще неизвестно, что из этого выйдет, поскольку гомеопаты со своими «квантовыми полями» тоже планируют участвовать в экспертной группе Минздрава. У производителей БАДов тоже есть защитники. К ним в частности относится депутат Госдураственной думы и, по совместительству — сын генерального директора компании «Эвалар» Александр Прокопьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об ужесточении рекламы БАДов неоднократно поднимался нижней палатой парламента. Некоторые депутаты выступали за то, чтобы полностью ее запретить. Но в 2013 году, после того как было получено положительное заключение правительства и профильного комитета, к обсуждению подключилось «профессиональное сообщество», и после консультаций появился компромиссный вариант.

Поправка к закону «О рекламе», принятая в июле 2013 года, обязала производителей и продавцов БАДов сопровождать рекламу информацией о том, что эти средства не являются лекарством. О том, как это осуществляется на практике, можно увидеть в любом печатном издании, распространяемом, к примеру, в Алтайском крае. Снова реклама помогла: отведенные на предупреждающую надпись сантиметры «растянуты» по рекламной площади так, чтобы человеку неудобно было их прочесть.

Светлана Шаповалова Так выглядит в печатном издании уведомление о том, что средство лекарственным не является

Да и штрафы в десятки тысяч рублей «Эвалар» никогда не останавливали. Несмотря на неоднократные предупреждения ФАС, нарушения и предупреждения недостоверной рекламы продолжают выявлять.