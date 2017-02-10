Конституционный суд РФ в пятницу, 10 января, совершил почти невозможное: потребовал пересмотреть дело оппозиционера Ильдара Дадина, не согласившись с основным пунктом его жалобы. А именно, КС не стал признавать неконституционной статью 212.1 УК РФ, которая подразумевает уголовную ответственность за неоднократные нарушения порядка проведения митингов и прочих публичных акций.

Ksrf.ru КС РФ

«Полупобеда» в КС

Ильдар Дадин, который теперь может рассчитывать на освобождение, находится в колонии в Алтайском крае и узнает о решении суда только в понедельник. «Там уже ночь, адвоката сегодня не пустят, в выходные к мужу тоже не пропускают», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM жена оппозиционера Анастасия Зотова.

Уголовная статья 212.1 появилась лишь в 2014 году. Ильдар Дадин убежден, что она криминализует факт участия в мирных массовых акциях, предусматривая уголовную ответственность просто потому, что формальные нарушения порядка их проведения были неоднократными. Кроме того, по мнению заявителя, наказания за правонарушения непропорциональны и неадекватны их отсутствующей общественной опасности — максимальный срок достигает 5 лет лишения свободы, Дадину дали 2,5 года. Представители оппозиционера на слушаниях в КС настаивали, что уголовная статья просто запугивает граждан, не давая им осуществлять конституционное право на мирные собрания.

Анастасия Зотова Ильдар Дадин

В чем-то КС согласился с заявителем. Суд подчеркнул, что «в правовом демократическом государстве реагирование публичной власти на проведение гражданами собраний, митингов и пикетирований должно быть нейтральным». Впрочем, право на мирные собрания может быть ограничено законом, «но только в целях охраны конституционно значимых ценностей и при обязательном соблюдении соразмерности и справедливости такого ограничения». КС пришел к выводу, что можно наказывать митингующих и уголовно, если они являются злостными административными «рецидивистами». Тем не менее статью 212.1 УК РФ применять нельзя, если пикет или митинг не привел к реальному ущербу (или реальной угрозе такового), а был, по сути, «противоправным сугубо формально». Перед тем как обвинять человека по уголовной статье, считает КС, нужно доказать его преступный умысел, а все вынесенные в отношении него ранее административные постановления должны вступить в силу.

…Анастасия Зотова надеется, что приговор ее мужу отменят, так как на момент его осуждения по уголовной статье одно из административных постановлений, которые легли в основу приговора, не вступило в законную силу. «Ему осталось сидеть 172 дня, но я надеюсь, что удастся отменить приговор пораньше», — говорит Зотова. Постановление КС РФ она поняла так, что нельзя применять уголовное наказание в отношении тех, кто выходит на ненасильственные акции, не представляющие общественной опасности. «Соразмерность наказания тоже будет учтена. Мы же просили именно отмены статьи. Так что это такая полупобеда», — заметила Зотова.

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Представитель Дадина, адвокат Ксения Костромина согласна с такой формулировкой. Она обращает внимание, что, по сути, Конституционный суд никак не отреагировал только на один аргумент заявителя (не считая того факта, что вообще признал статью правомерной) — о том, что 212.1 нарушает принцип non bis in idem — о невозможности двойного наказания за одно и то же деяние. Этот принцип охраняется статьей 50 Основного Закона, и то, что 212.1 УК РФ его нарушает, подозревала еще бывший уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова.

«Решение суда, в принципе, вполне понятно, если есть желание его понять. Если применять статью в полном соответствии с тем, что сказал КС, то, в общем-то, получается, что привлекать к уголовной ответственности по 212.1 УК у нас будет некого», — заявила Костромина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Адвокат указывает, что суд привел слишком много доводов в пользу того, что эта статья неполноценна, а ее применение должно быть обставлено огромным количеством условий — доказательством умысла, доказательством реально причиненного существенного ущерба или угрозы обществу. В итоге она фактически дезавуируется.

«В каждом конкретном случае надо будет смотреть, какое было мероприятие — мирное или не мирное, призывало оно к насилию или нет. Если мирное — привлекать к уголовной ответственности нельзя. Физический или имущественный ущерб и его размеры тоже надо оценивать и проверять. Нельзя просто брать административное производство, не проверяя его на достоверность, и класть его в основу обвинительного приговора по уголовному делу», — раскрыла адвокат свое понимание постановления КС.

Но каким образом это решение будет применяться на практике, «на местах», с учетом особенностей российской судебной системы, предсказать совершенно невозможно. Еще неизвестно, согласятся ли законодатели с предложением Конституционного суда внести поправки в УК. В результате судьба гражданских активистов, выступающих с публичными акциями протеста, будет зависеть от воли депутатов Госдумы. Ведь даже после всех разъяснений статьи со стороны КС ее текст остался неизменным, как и мера наказания — до 5 лет заключения — сопоставимая с санкцией за растление детей. В итоге решение будет приниматься абсолютно произвольно в каждом конкретном случае конкретным судьей, уверена Костромина.

Bogomolov.PL Митинг на Болотной площади 10 декабря 2011 года

Лазейка для провокаторов?

Чтобы понять, что решил КС, необходимо дополнительное разъяснение пленума Верховного суда РФ о практике применения, считает адвокат Ольга Динзе, защищавшая сбежавшего на Украину гражданского активиста Владимира Ионова, обвиняемого по той же статье 212.1 УК. Он привлекался к административному наказанию четыре раза, в том числе за одиночные пикеты в поддержку журнала Charlie Hebdo и украинской военнослужащей Надежды Савченко, прежде чем на него завели уголовное дело.

«Это решение выглядит странно и смешно», — говорит Ольга Динзе. Адвокат заявляет, что на все противоречия статьи 212.1 УК, перечисленные КС в постановлении, она уже указывала органам предварительного следствия и суду по делу Ионова, но встретила огромное сопротивление органов власти. В частности, необходимость доказывания злого умысла: следствие по уголовному делу постоянно заявляло Динзе, что, «если суд по «административке» объявил, что умысел был, значит, он был».

В целом же, выходит, что статья 212.1 УК РФ, с выполнением всех условий, оговоренных Конституционным судом, фактически полностью повторяет статью 212 УК о массовых беспорядках. «Мне, как адвокату, непонятно, чем они будут отличаться, непонятно ее применение в дальнейшем. Массовые беспорядки и являются общественной опасностью, когда совершаются поджоги, что-то разбивают, это действительно серьезная статья. По статье 212.1 КС тоже предлагает доказывать общественную опасность, то есть по аналогии применять то же самое? Потому что если пикетирование вполне мирное, какие могут быть общественно опасные последствия?» — недоумевает Ольга Динзе.

Здесь открывается еще более широкое поле для деятельности провокаторов, полагает она: рядом с условным «Владимиром Ионовым» или «Ильдаром Дадиным» может появиться человек, который даст ему в нос, и, если завяжется драка, пикетчиков Ионова и Дадина привлекут по уголовной статье.

В постановлении КС говорится, что факты совершения административных правонарушений, установленные при рассмотрении административных дел, «не могут иметь безоговорочного признания в уголовном судопроизводстве», но при этом суд не освобождается «от их полного и всестороннего исследования при разбирательстве уголовного дела».

«То есть преюдиции вроде как не должно быть, но она имеет место, так как суд должен исследовать административное дело, приобщить все доказательства. На практике будет происходить то, что мы уже видели: следователь берет рапорты сотрудников полиции, написанные под копирку, и просто переписывает их в протокол допроса. И это будет являться доказательством по делу. Беспредел будет продолжаться», — убеждена адвокат Ольга Динзе.

Она обращает внимание и на туманность формулировок. Например, посадить митингующего можно только в том случае, если его нарушение повлекло «причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям». «Каким ценностям? У нас сама эта статья 212.1 УК ограничивает эти ценности, закрепленные в Конституции. Я читаю, и я в ужасе. Статья 50 Конституции — человек не может быть повторно осужден за то же деяние. КС дал добро на нарушение Конституции, это апофеоз просто», — замечает Динзе.

Она уверена, что Конституционный суд пошел на такие ухищрения, так как в принципе не мог принять, по существу, политическое решение и отменить статью 212.1. «Конечно, они не могли этого сделать, у нас позиция КС заключается в том, чтобы вообще не вставать на сторону заявителя», — считает адвокат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Тонкий намёк законодателям

Не все опрошенные ИА REGNUM юристы были настроены столь скептично. Некоторые адвокаты полагают, что после постановления КС у правоохранителей поубавится пыла в преследовании гражданских активистов и оппозиционеров, причем на это может оказать непосредственное влияние судьба самого Дадина.

Адвокат Виктор Наумов предполагает, что Ильдару Дадину могут отменить приговор. «Суд указал на то, что неоднократность должна быть подтверждена вступившими в силу постановлениями суда о наложении административного наказания, чего как раз не было в деле Дадина», — заявил эксперт. Также, по его мнению, КС предостерег от формального подхода к применению статьи, указав, что судьи должны оценивать общественную опасность деяния, а при назначении наказания в виде лишения свободы учитывать наличие существенного вреда конституционно охраняемым ценностям. «Данные разъяснения должны существенно сократить количество возбужденных дел по статье 212.1 УК РФ в будущем», — полагает юрист.

С ним согласен председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов: Конституционный суд пытается предостеречь от формального подхода к рассмотрению этой категории дел. «Если приговор Ильдару Дадину будет отменен, то это может повлечь существенное сокращение дел по этой статье», — считает он.

…Возможно, таких дел больше не будет совсем: депутаты от ЛДПР в Государственной думе несколько дней назад объявили, что попробуют целиком отменить 212.1 УК РФ, двигаясь в фарватере декриминализации ряда уголовных статей. Сегодняшнее решение Конституционного суда никак не повлияет на фракционные планы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Мы изначально не поддерживали введение 212.1 в Уголовный кодекс. Мы вообще выступаем за декриминализацию многих статей, недавно была отменена уголовная ответственность за побои в семье. Мы считаем, что за неоднократные нарушения правил проведения митингов достаточно серьезной административной ответственности, уголовная ни к чему. И мы разделяем позицию Генпрокуратуры, которая считает, что с повторением степень общественной опасности не увеличивается. Надеемся, что коллеги услышат нашу позицию, и возобладает все-таки здравый смысл», — сказал Нилов.

Законопроект депутатов от ЛДПР уже направили в правительство РФ и Верховный суд, чтобы получить необходимые отзывы. Нилов рассчитывает, что документ удастся рассмотреть в весеннюю сессию. Он уверен, что КС тоже считает статью 212.1 малоэффективной. «Но признать ее неконституционной — это слишком серьезно. Полагаю, что эти оговорки — некий намек законодателям, правительству и силовым структурам», — заметил депутат.

Поймут ли федеральные парламентарии столь тонкий намек, исходящий из Петербурга, пока не ясно, и интрига сохраняется. Если же и нет, то еще одна жалоба на статью 212.1 УК РФ лежит в Европейском суде по правам человека. «Там же находится и жалоба на пытки в колонии, которым подвергался Ильдар, и о ней тоже никто не забыл», — заметила Анастасия Зотова.