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КС РФ отказал Дадину в признании неконституционной вмененной ему статьи УК

Политика
При этом дело Дадина подлежит пересмотру
КС
Иллюстрация: Ksrf.ru
КС

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 11:51 — REGNUM  Конституционный суд России сегодня, 10 февраля, провозгласил постановление по делу о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). КС постановил признать статью 212.1 УК РФ не противоречащей Конституции России.

Заявителем по этому делу стал оппозиционный активист Ильдар Дадин, отбывающий срок в колонии по приговору суда, основанному на этой статье УК РФ. Жалоба Дадина рассматривалась в открытом заседании 24 января.

Признав конституционность оспариваемой Дадиным нормы, КС РФ одновременно отметил, что назначение уголовных наказаний по данной статье, особенно связанных с лишением свободы, может быть оправдано, только если деяния обвиняемого повлекли нарушение мирного порядка массовых акций, нанесли вред гражданам или имуществу. В связи с этим законодателю рекомендовано внести соответствующие изменения в статью 212.1 УК РФ.

С учетом этого фактора, КС РФ постановил пересмотреть вынесенные ранее в отношении Ильдара Дадина судебные акты.

Оглашая судебный вердикт, глава КС РФ Валерий Зорькин сообщил, что некоторые повторяющиеся административные правонарушения, по степени своей общественной опасности, представляют такую же угрозу, как и отдельные уголовные преступления. Поэтому введение законодателем уголовной ответственности за состав деяний, описанный в статье 212.1 УК РФ, допустимо и конституционно, если эта ответственность в целом соответствует принципу соразмерности общественной угрозы и санкциям за неоднократные административные нарушения порядка проведения массовых акций.

КС РФ также подчеркнул, что в законодательстве четко разграничены однократное, повторное и неоднократное нарушение. Поэтому отнесение неоднократности нарушений к отягчающим признакам «не лишено разумной целесообразности».

Наличие статуса преступлений средней тяжести для деяний, квалифицируемых по статье 212.1 УК РФ, не обязательно должно приводить к лишению свободы, отметил КС. При назначении санкции суды должны оценивать реальную степень общественной опасности деяния, совершенного обвиняемым, в том числе то, привело ли инкриминируемое неоднократное нарушение к изменению мирного характера массовых акций. Также необходимо всесторонне учитывать личность обвиняемого.

Ильдар Дадин стал первым, кого осудили по статье 212.1 УК РФ. Она предусматривает уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка проведения шествий, митингов и других массовых акций. Сами эти нарушения наказываются в административном порядке. Нарушением, совершенным лицом неоднократно, признается нарушение, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП, более двух раз в течение 180 дней.

Статью 212.1 ввели в УК РФ лишь в 2014 году. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы признал по ней Дадина виновным и приговорил к трём годам колонии общего режима. Затем Мосгорсуд снизил срок до 2,5 лет. Верховный суд РФ отказал осужденному в отмене приговора.

Ильдар Дадин убежден, что статья 212.1 УК РФ неправомерно криминализует факт участия в мирных массовых акциях, предусматривая уголовную ответственность только потому, что формальные нарушения порядка их проведения были неоднократными. Дадин уверен, что эта норма нарушает право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, право гражданина не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, право на защиту, а также право считаться невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в силу судебным решением. Дадин полагает, что эта норма УК противоречит сразу одиннадцати статьям Конституции.

Адвокаты заявителя также настаивали, что уголовное наказание за правонарушения, — пусть и неоднократные, предусмотренные административным кодексом, — непропорционально и неадекватно общественной опасности этих правонарушений.

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В ноябре прошлого года Дадин заявил, что в карельской колонии №7 его пытают. Разразился громкий скандал. После этого осужденного отправили отбывать наказание в колонию Алтайского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение КС РФ по делу Дадина будет оглашено 10 февраля

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