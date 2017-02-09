ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в январе 2017 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц.

Югасов Владимир ИА REGNUM Средняя Азия под влиянием КНР

Казахстан и Китай

«Не предел». За четыре месяца работы Кашагана добыто около миллиона тонн нефти

Экспорт черного золота пойдет по трем существующим нефтепроводам: «Атырау-Новороссийск», «Атырау — Самара» и «Атырау — Алашанькоу». Последнее восточное направление ведет в Китай.

Казахстан еще в сентябре 2016 года заявил о планах по увеличению поставок нефти в КНР в три раза.

Добычу на месторождении Кашаган возобновили осенью 2016 года. Запасы черного золота на крупнейшем месторождении в мире оцениваются в 35 млрд баррелей. Его разрабатывает консорциум North Caspian Operating Company (NCOC): объединяющий итальянскую Eni, американскую ExxonMobil, китайскую CNPC, британо-голландскую Royal Dutch Shell, французскую Total, японскую Inpex и казахстанскую нацкомпанию «Казмунайгаз».

«Элитные женихи» для казахстанок

Деятельность одного из брачных агентств в Астане возмутила жителей столицы. Около 30 человек вышли на митинг и потребовали закрыть фирму, которая предлагает девушкам женихов из Поднебесной.

Позже список требований расширили. Активисты настаивают на выплате 50 тысяч долларов налогов от любого иностранца, взявшего в жены гражданку Казахстана, либо лишение последних гражданства.

«Засилье китайцев» — один из распространенных страхов не только в Казахстане, но и во всей Средней Азии. Отчасти опасения могут быть вызваны тем, что получить паспорт казахстанца значительно проще, чем паспорт гражданина КНР.

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Срок сдачи дороги «Алма-Аты — Хоргос» откладывается. Ранее, Казахстан обещал закончить работы к концу 2016 года. Магистраль является частью транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай». На сайте проекта нет информации об открытии участка по территории Казахстана в конце 2016 — начале 2017.

2017 год назван годом Туризма Китая в Казахстане. Около 350 тысяч гостей из КНР посетят выставку ЭКСПО-2017, намеченную на июль.

Другой масштабный проект — «Туризм по Великому шелковому пути», был анонсирован китайскими СМИ в апреле 2016 года. Открытие трех пешеходных маршрутов было запланировано на лето это же года. Участниками проекта были заявлены: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Россия, Монголия и Китай. Информация о старте экспедиций в СМИ отсутствует.

China Southern Airlines

Киргизия и Китай

Самолет для первых лиц — государственная авиакомпания Киргизии ищет покупателей

Государственная авиакомпания China Southern Airlines — пока единственный претендент на 49% акций ОАО «Эйр Кыргызстан». Долю в государственной авиакомпании Киргизии уже пытались продать в сентябре 2016 года.

В случае заключения сделки стороны планируют создать совместное предприятие. Киргизия надеется, что КНР возьмет на себя обязательства обновить киргизский авиапарк, вывести компанию из «черного списка» Европейского союза и переобучить летно-технический состав.

В придачу КНР должна предоставить самолет для первых лиц. К слову, последний договор «о прокате» транспортного средства между китайской фирмой и киргизским чиновником закончился скандалом. Бывший министр транспорта Замирбек Айдаров пользовался автомобилем компании «China Road and Bridge Сorp». Последняя является подрядчиком строительства одной из автомобильных дорог в Киргизии.

Агропромышленный парк за миллиард долларов

В Чуйской области Киргизии к 2020 году намерены построить крупнейший в Средней Азии агропромышленный парк «Звезда Азии» площадью в 4,6 квадратных километра.

Финансовые источники не определены — деньги на строительство планируют искать среди китайских бизнесменов. Сейчас основным инвестором является ООО «Хэнаньская деловая корпорация Гуй Ю», которая и подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством экономики Киргизии.

По планам сторон, через шесть лет «Звезда Азии» станет «международной базой» по выращиванию, производству и поставке мясных продуктов.

Куда будет поставляться продукция, не сообщается. В СМИ также нет информации о статусе агропромышленного парка: будет ли он работать в режиме свободной экономической зоны или же в рамках отдельного соглашения.

Стартовали, но еще не финишировали

9 января колонна грузовиков стартовала из столицы Киргизии по новому маршруту Бишкек-Кашгар-Урумчи. Предполагалось, что дорога в оба конца займет восемь дней. Однако, на 9 февраля информации о возвращении дальнобойщиков на родину не было.

Новый маршрут позволяет дальнобойщикам из Киргизии удлинить маршрут до столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района. Раньше конечными точками были два таможенных терминала неподалеку от китайско-киргизской границы. По северному маршруту через пропускной пункт «Торугарт» до Толо. По южному маршруту — через пропускной пункт «Иркештам» до Улучат.

Из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения автомобильные перевозки являются наиболее популярным вариантом торговли Киргизии с КНР.

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Строительство китайской железной дороги через Киргизию снова отложено на неопределенный срок. Как и прежде стороны не могут решить три вопроса: ширину колеи, маршрут железнодорожного полотна и источники финансирования.

Казахстанские эксперты прогнозируют продолжение строительства газопровода «Центральная Азия — Китай» в 2017 году. Речь идет о ветке D, которая пройдет по маршруту Туркмения — Узбекистан — Таджикистан — Киргизия — Китай. Ранее сроки реализации проекта были сорваны. Работа на участке Туркмения — Узбекистан откладывалась два раза — на конец 2015 и конец 2016 года. Киргизская сторона в мае прошлого года заявила, что строительство по ее территории отложено «на неопределенный срок».

Asiaplus.tj Хлопковое поле. Средняя азия

Таджикистан и Китай

Китай расширяет хлопковый бизнес в Таджикистане

Китай получил более пяти тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге Таджикистана — в Хатлонской области. Посевные площади «отданы внаем китайским компаниям на сроки от 10 до 20 лет» для выращивания на них хлопка.

Примечательно, что сообщение о передаче земли на таджикских информационных сайтах не публиковалось. Зато информационное агентство правительства КНР «Синьхуа» посвятило аренде земли спецрепортаж.

В тексте сообщается, что «компания «Чжунтай» уже вложила около 20 млн долларов для создания текстильно-промышленного технопарка. Созданы две хлопковые плантации, одна текстильная фабрика […] Когда будет завершено строительство аграрно-текстильного технопарка, он принесет около двадцати миллионов долларов в бюджет Таджикистана».

Китайские компании начали расширять площадь арендованных земель с начала 2015 года. На тот момент инвесторы использовали свыше 6,3 тыс. гектаров земли на юге Таджикистана.

Медали за налоги: китайские компании стали победителями конкурса от Налогового комитета

Золотодобывающее предприятие «Зарафшан» и «Горнопромышленная компания Таджикистана и Китая» признаны самыми добросовестными налогоплательщиками «в номинации «Вклад в бюджет страны».

Ранее в СМИ появилась информация что задолженность по налогам «СП «Зарафшан» достигает 200 млн. сомони (1,5 млрд рублей), в связи с чем, якобы, банковские счета предприятия были заблокированы». Позже в Министерстве промышленности Таджикистана эту информацию опровергли.

Под музыку Шелкового пути

В Душанбе выступил оркестрнародных инструментов провинции Гуандун КНР. На концерте «Праздник весны» играли 40 музыкантов.

«Таджикистан является одной из важных стран Шелкового пути, в начале которой расположена наша провинция — Гуандун. Наша цель — связать две страны через искусство и музыку», — сказал художественный руководитель Оркестра Чэнь Цзохуэй.

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Внешний долг Таджикистана по итогам 2016 года вырос почти на 80 млн долларов и составил 2,3 млрд долларов (32,7% к ВВП). В 2017 году страна намерена взять кредиты еще на 215 млн долларов. Главным кредитором Таджикистана остается Китай. Ему Душанбе должен половину всего внешнего долга.

Topgyn.com.br Археологические раскопки

Узбекистан и Китай

«Золотой период развития» — дипотношениям Ташкента и Пекина 25 лет

Песнями и танцами в ташкентском дворце «Истиклол» отметили четвертьвековую дружбу двух стран.

Итоги сотрудничества озвучил посол Узбекистана в КНР Данияр Курбанов.

«Объемы товарооборота между нашими странами превышают 4 млрд. долл., привлеченных китайских инвестиций и кредитов в реализацию приоритетных проектов в Узбекистане — более 6,5 млрд. долларов. За прошедшие годы правительством КНР предоставлены гранты на сумму 285 млн. долл. для реализации свыше 40 проектов. […] Введен в строй тоннель через перевал «Камчик», осуществлено строительство Дехканабадского завода калийных удобрений и Кунградского содового завода, производство современных экскаваторов и бульдозеров в Хорезмской области, развитие телекоммуникаций и информационных технологий, а также инвестиционные проекты в Свободной экономической зоне «Джизак».

Откопали: «Город — замок» нашли археологи в Ферганской долине

Ученые из Китая и Узбекистана заявили о «грандиозном открытии». После 5 лет раскопок выяснилось, что древний город Минггепа был не просто временной гарнизонной крепостью кочевников, а самым крупным городом-замком в Ферганской долине.

«Одним из ключевых моментов в работе археологов стало применение уникального китайского археологического инструмента — «Лоянской лопаты», а также передовых методов точного измерения, технологий компьютерного картографирования и анализа данных», — рассказал представитель Института археологии Чжу Яньши.

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В СМИ так и не появилась информация о запланированном до 2017 года подписании соглашения об автомобильном сообщении между Узбекистаном и Китаем. Предполагалось, что документ снимет «существующие барьеры в развитии транзитного потенциала» двух стран.

Туркмения и Китай

Китай остается крупнейшим импортером туркменского газа

160 миллиардов кубометров газа приобрел Китай с 2009 года.

По словами посла Китая Сунь Вэйдуня, «На сегодняшний день построены три линии газопровода Туркменистан — Китай проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год. После сдачи в эксплуатацию газопровода в конце 2009 года туркменский газ принёс пользу миллионам жителей Китая», — сообщил китайский дипломат.

Туркмения является одним из крупнейших поставщиков газа в Китай. Треть потребляемого жителями Пекина из этой страны.

Выводы: