Главное за сегодня

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

В ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, под пристальным вниманием власти находятся также Пермский край и Бурятия. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Кадровые перестановки, по мнению власти, смогут улучшить политическую ситуацию в ряде проблемных регионов накануне предстоящих в сентябре выборов. Отставка пяти губернаторов станет первым шагом к оздоровлению ситуации.

По данным источника, вопрос об отставке будет решаться в отношении Александра Худилайнена (Карелия), рязанского губернатора Олега Ковалева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Новгородской — Сергея Митина, Ивановской — Павла Конькова, главы Пермского края Виктора Басаргина и Вячеслава Наговицына (Бурятия).

Сообщается, что новые кадровые решения будут приняты не во всех перечисленных случаях.

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Глава Пермского края Виктор Басаргин, руководивший регионом с весны 2012 года, намерен досрочно сложить полномочия. О своем решении Басаргин собирается сообщить президенту РФ Владимиру Путину, передает 6 февраля РЕН ТВ.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — заявил губернатор Пермского края.

По словам Басаргина, кандидату, которого выдвинет глава государства, предстоит в короткий срок адаптироваться к условиям Пермского края. Новому руководителю региона нужно будет найти общий язык с жителями Прикамья, политическими и общественными движениями.

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Глава Прикамья решил досрочно сложить губернаторские полномочия. «Я принял решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что для меня всегда общественные интересы были превыше личных амбиций. Второе, несмотря на то, что срок моих полномочий истекает значительно позднее, в мае 2017 года, я уже обратился к президенту России с просьбой поручить мне новое задание, не дожидаясь формального срока окончания губернаторских полномочий», — заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин на встрече с журналистами 6 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор подчеркнул, что этот шаг — обдуманный и взвешенный. Глава региона напомнил, что в сентябре состоится единый день голосования, и до этого момента кандидату, утвержденному президентом, необходимо проявить себя перед жителями Пермского края.

«Благодарю всех жителей края, представителей органов власти, муниципалитеты, а также руководителей наших предприятий за совместную работу, за поддержку и терпение, которое они проявляли. Благодарю средства массовой информации за наше взаимодействие. Я уверен, что все у нашего края получится. Обещаю, что на каком бы месте я ни работал, буду стараться и в дальнейшем помогать Пермскому краю, который стал для меня родным», — сказал Басаргин.

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Около 9 часов утра мск Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока Владимир Путин не принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, Кремль информирует СМИ, когда президентом РФ принято соответствующее решение. Ранее о решении досрочно сложить полномочия и обратиться с этим решением к Путину заявил Басаргин.

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В Пермском крае местные политики считают, что население воспримет заявление губернатора Виктора Басаргина о досрочной отставке позитивно. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель общественного движения «Выбор» Константин Окунев, согласно соцопросам, проведенным в 2016 году, антирейтинг Басаргина составлял 43%, а рейтинг — 25%.

«Для губернатора, который не исчезает с экрана телевизоров, это крайне низкий результат. У действующей власти всегда найдется 20−25% сочувствующих. Думаю, подавляющая часть населения Прикамья воспримет новость об отставке позитивно. Другой вопрос, кого назначат? это задача не из легких…», — сказал эксперт.

Как считает Окунев, ставка должна быть сделана на человека, способного объединить элитные группы региона и погасить конфликты, кроме того, обеспечить развитие и в будущем процветание края.

В качестве потенциальных кандидатов в Пермском крае называют трех человек: главного федерального инспектора Игоря Цветкова, заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова и главу столичного департамента экономической политики Максима Решетникова.

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Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий здоров и намерен «еще долго-долго оправдывать доверие земляков» — так глава Сибирского региона отреагировал на информацию одного из СМИ о его ближайшей отставке по состоянию здоровья.

«Вообще я слухи и сплетни никогда не комментирую, — цитируют «НГС. Новости» Городецкого. — Я жив, здоров, полон оптимизма и хочу еще долго-долго оправдывать доверие земляков, которое мне оказали, вот и все».

Напомним, 3 февраля на сайте «Сиб.фм» появилась новость о том, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ближайшее время может покинуть свой пост по состоянию здоровья. Освободившееся место, по данным издания, должен был занять полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

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Губернатор Ивановской области Павел Коньков работает в прежнем режиме. Так прокомментировали ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области информацию о возможной отставке Конькова с поста главы региона.

«Не видим необходимости комментировать предположения СМИ, опубликованные на основе информации неподтвержденных источников. Глава региона и областное правительство продолжают работу в прежнем режиме, на этой неделе запланирован ряд рабочих поездок губернатора в муниципальные образования региона», — пояснили в пресс-службе.

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«Работа губернатора Новгородской области Сергея Митина и правительства Новгородской области идёт в штатном режиме», — заявила пресс-секретарь главы региона Елена Пилосова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пресс-секретарь губернатора распространила в СМИ заявление «по поводу сообщений в ряде интернет-изданий о возможной отставке пяти губернаторов, в числе которых упоминается и глава Новгородской области Сергей Митин».

«В настоящее время глава региона находится в Москве, где проводит ряд встреч», — отметила Пилосова, попросив журналистов «проявить свой профессионализм и не пользоваться непроверенными данными».

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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев может лишиться поста в ближайшее время по трем причинам. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM рязанский политолог Владимир Авдонин, сыграть роль могут возраст губернатора (68 лет), не лучшее положение дел в регионе и активность конкурентов.

В частности, среди конкурентов называются сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин и предприниматель и сопредседатель местного отделения ОНФ Игорь Трубицын. Однако, по мнению Владимира Авдонина, скорее всего, врио главы области станет человек из Москвы.

«Скорее всего, будет все-таки какой-то человек из Москвы, который вхож в Кремль, потому что названные люди имеют минусы, которые вряд ли будут благоприятны при их назначении», — сказал Владимир Авдонин.

Кроме того, эксперт прогнозирует достаточно сильные изменения в правительстве Рязанской области.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал изменения в губернаторском корпусе нормальным рабочим процессом. Так он прокомментировал журналистам сообщения о возможной отставке главы Пермского края Виктора Басаргина.

По его словам, отставки — это не часть какой-либо кампании. Песков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о процессе обновления — «собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться».

Оценивать работу губернатора Пермского края Песков не стал, предложив дождаться решения Владимира Путина. Темой этого края президент РФ будет заниматься 6 февраля, заключил Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков назвал изменения в корпусе губернаторов «нормальным процессом»

Исполняющим обязанности губернатора Пермского края станет Максим Решетников, который с апреля 2012 года являлся министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития столицы. Как сообщает kremlin.ru, 6 февраля в Ново-Огарево состоялась встреча главы государства с кандидатом на пост первого лица Прикамья.

Владимир Путин во время разговора обратил внимание на то, что Решетников является уроженцев Пермского края. «Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора», — отметил Владимир Путин.

На предложение президента вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора Максим Решетников сказал: «Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться».

Он назвал две первоочередные задачи: развитие соцзащиты и развитие экономики. В заключении Владимир Путин отметил, что Максим Решетников хорошо знает ситуацию в Перми и выразил надежду, что «он все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешённых вопросов ещё достаточно, — опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой».

Читайте подробнее: Назначен и.о. губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин предложил Максиму Решетникову занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края.

Решетников сейчас занимает должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы. Ему 37 лет.

Президент предложил Решетникову «вернуться на свою «малую родину» в качестве исполняющего обязанности губернатора».

Глава государства также выразил надежду на то, что и.о. губернатора «все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешенных вопросов еще достаточно». При этом президент подчеркнул, что решать эти проблемы нужно, «опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой».

Читайте подробнее: Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края

Главная новость Пермского края сегодня, 6 февраля, — это заявление главы региона Виктора Басаргина о сложении губернаторских полномочий и отказ от участия в выборах, тогда как ранее он намеревался идти на второй срок. Новость вышла за пределы края, пользователи активно выражают свое мнение по ситуации. Так, авторитетный свердловский журналист Эдуард Коридоров считает, что «Виктор Федорович Басаргин — классический пример большого руководителя, ставшего жертвой двух классических же недостатков: кадровой неразборчивости (читай — отсутствия «правой руки», умеющей построить систему рекрутинга) и PR-импотенции (читай — отсутствия «левой руки», умеющей работать со СМИ и общественностью)». Такую запись он оставил на своей странице в соцсети, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте подробнее: «Виктор Басаргин — жертва двух классических недостатков»

В Пермском крае начинается новый политический период. Президент принял досрочную отставку Виктора Басаргина и предложил должность и.о. главы края Максиму Решетникову. Примечательно, что местные эксперты меньше всего ожидали такого поворота. В частности, политтехнолог Александр Пахолков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что может судить о Решетникове только по его делам во время губернаторства Олега Чиркунова.

Отметим, что в 2005—2007 годах Решетников являлся первым заместителем председателя департамента планирования Пермской области, первым заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края, а в 2009 году — руководителем администрации губернатора Пермского края.

По словам эксперта, Решетников был замешан в конфликтной ситуации, результатом которой стала «продавленная отставка мэра Чайковского» (третьего по численности населения города в крае). С точки зрения Пахолкова, это ситуация не в пользу Максима Решетникова.

«Чайковский расположен на юге региона. население больше тяготеет к Удмуртии. Например, лечиться предпочитают в Ижевске. Он ближе пермской столицы. Население Чайковского надо поддерживать и влюблять в Пермь, а не совершать отталкивающие действия», — сказал политтехнолог.

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Республика Карелия — сложный и проблемный регион во многих отношениях, и его нынешний глава Александр Худилайнен ситуацию в республике не исправил. Его политическая судьба заканчивается. Таким мнением сегодня, 6 февраля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Юрий Светов.

Напомним, в прессе появилась информация о том, что в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей. Отмечалось также внимание федеральной власти к Бурятии и Пермскому краю, губернатор которого Виктор Басаргин сегодня уже подал в отставку.

Говоря о политической карьере Александра Худилайнена, Юрий Светов отметил, что тот в свое время хорошо работал в должности главы Гатчинского района Ленобласти, но, видимо, это был его предел.

«Он был на месте, там он справлялся, работал. А когда началось его продвижение выше, он, видимо, оказался недостаточно подготовлен, или черты характера не те, чтобы быть первым лицом и отвечать за ситуацию. А то, что над ним гроза рано или поздно разразится, было понятно. Могу определенно сказать, что, исходя из его достижений, политическая судьба Худилайнена заканчивается. Думаю, дадут ему какую-то должность, но не первого лица», — считает Юрий Светов.

Среди перечисленных политологом причин предрекаемой отставки Худилайнена с поста главы Карелии — публичная критика президентом за положение дел в республике по ветхому жилому фонду, отсутствие должной поддержки у населения региона, конфликты с руководством Петрозаводска.

Читайте подробнее: «Политическая судьба Худилайнена заканчивается»

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение об отставке самостоятельно, но под давлением обстоятельств непреодолимой силы — у него были бы серьезные проблемы перед собственными выборами и перед выборами 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, комментируя отставку пермского губернатора.

«Басаргин, которого еще не раз вспомнят добрым словом, к сожалению, не уделил должного внимания информационному сопровождению своей деятельности и, кроме всего прочего, его часто упрекали в кадровой чахарде. Его кадровая политика и информационное сопровождение оставляли желать лучшего. Отношение к нему сложилось не самое положительное, то есть по сравнению с предшественниками он, увы, проиграл», — считает эксперт.

«При всех его достоинствах есть одна проблема — он оказался слабым звеном, что было подтверждено выборами 2016 года. Но сам Басаргин готовился в предстоящим выборам — отправил в отставку правительство, заявил о своем желании баллотироваться, но, мне кажется, такой мощный и региональнозначимый край, где присутствует много лоббистских групп, требовал более эффективного управления во всех отношениях», — высказал свое мнение Калачев.

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Если Александр Худилайнен покинет должность главы Республики Карелия, он сможет рассчитывать на пост в федеральных структурах власти. Одним из вариантов является его выдвижение кандидатом в депутаты Государственной думы от Ленинградской области в бывшем одномандатном округе Сергея Нарышкина. Таким мнением сегодня, 6 февраля, с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, до назначения в Карелию в 2012 году вся карьера Александра Худилайнена была связана с Ленинградской областью, где он возглавлял Гатчинский район, а затем — парламент 47-го региона.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей и Бурятии. Отставка также упомянутого в этом списке главы Пермского края уже произошла сегодня.

По мнению Дмитрия Солонникова, политических перспектив непосредственно в Ленинградской области у Худилайнена не будет, там «нет вакантных мест». Скорее всего, подчеркнул политолог, в случае отставки, разговор будет идти о переходе в федеральные структуры власти.

«Теоретически, возможна попытка избраться по освободившемуся округу в Государственную думу, практически — это будет только через договоренность в Кремле. Если его, как кандидата, согласуют от этого округа, значит, он пойдет от партии власти и успешно изберется. Но мне кажется, что быть губернатором Карелии, а потом простым депутатом от Ленобласти, это такое заметное понижение и имиджевая неудача, если только это не какая-то краткосрочная игра, чтобы потом куда-то пойти уже с этой позиции», — сказал Солонников.

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«Максим Решетников — представитель того кадрового резерва, который создается для региональной работы. Этот кадровый резерв — молодые энергичные руководители, отбираемые в значительной степени по формальным критериям, здесь задействованы современные методы отбора кадров, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор медиахолдинга «Эксперт», телеведущий Валерий Фадеев, комментируя отставку Виктора Басаргина и назначение временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

По его словам, в Администрации президента сейчас налажена регулярная работа по кадровому обеспечению в регионах. Это работе только положено начало, через полгода — год будут видны ее первые результаты.

«Появилась система оценки региональных руководителей по нескольким направлениям. Во-первых, — социально-экономическое развитие региона, с важным акцентом на инвестиции. Если есть инвестиции — это новые рабочие места, рост доходов граждан, новые налоги, — продолжил свой комментарий Валерий Фадеев, — Во-вторых, это электоральные аспекты жизни региона — насколько граждане активно ходят на выборы, голосуют за губернатора или на местных выборах, то есть, насколько в позитивном смысле энергична общественно-политическая жизнь в регионах. В-третьих, это факторы доверия к руководителю региона — в первую очередь, это коррупционная составляющая. Если она есть, или есть на нее намеки, как это часто бывает — родственники, бизнес-схемы, и так далее, этот фактор, конечно, тоже действует».

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Новгородские эксперты ожидают официального подтверждения информации, опубликованной сегодня, 6 февраля, газетой «Ведомости» о возможной скорой отставке главы региона Сергея Митина. Политолог, социолог Александр Жуковский в комментарии корреспонденту ИА REGNUM заявил о «постоянном снижении рейтинга губернатора в общественном сознании».

Он отметил, что подтверждающая информация о возможной скорой отставке Митина «стала накапливаться прямо с начала его второго губернаторского срока», когда он, по словам Жуковского, проигнорировал настоятельную рекомендацию из Москвы о конкурентных выборах и «самовольно, втихую, провёл безальтернативную губернаторскую кампанию».

Эксперт заявил об усложняющейся социально-политической обстановке в самой Новгородской области, которая требовала конкурентных выборов ещё в 2012 году, а также об «отсутствии адекватного анализа итогов первого срока и соответствующих изменений в текущем». Всё это, по его словам, через некоторое время вылились в целый ряд разноплановых конфликтов, в том числе с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым и главами муниципалитетов, которые в 2016 году обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину в обход губернатора.

Читайте подробнее: Новгород Митина: кампания опровержения слухов и ожидание вестей из Кремля

В понедельник, 6 февраля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктор Басаргина «по собственному желанию». Исполняющим обязанности губернатора Прикамья был назначен руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

Выборы нового главы региона пройдут в Единый день голосования 10 сентября.

«Причины отставки Басаргина необходимо рассматривать с точки зрения ряда критериев деятельности губернаторов, на которые опирается администрация президента РФ», — цитирует ТАСС политолога, профессора НИУ-ВШЭ Олега Матвейчева.

«Речь идет о таких критериях, как экономические показатели, которые должны быть не просто хорошие — регион должен демонстрировать динамику по их улучшению», — подчеркнул Олег Матвейчев, — рейтинги самого губернатора, определенная политическая стабильность, отсутствие конфликтов».

Третьем критерием Олег Матвейчев назвал доверие, пояснив, что под ним понимается отсутствие сведений о коррупции не только самого губернатора, но и его приближенных. «Критерии были выработаны и применены к тем губернаторам, чей срок полномочий кончается. И подбор новых кандидатур осуществлялся исходя из этих критериев», — отметил эксперт.

«Несколько факторов принимаются во внимание сейчас, когда идет рекомендация президента поменять или оставить (губернатора)», — отметил, в свою очередь, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Первый — это социально-экономическая динамика. Вторая группа факторов — это рейтинг», — сказал он.

«У нас губернаторов все-таки избирают. За выборами 10 сентября будут президентские, любые выборы сейчас важны», — пояснил Валерий Федоров, обратив внимание, что, «если у кого-то из действующих губернаторов рейтинг последовательно снижается или он ниже приемлемого уровня, то это явный сигнал о том, что надо другую работу человеку искать».

Читайте подробнее: Политологи: Отставка Виктора Басаргина обусловлена объективными критериями

Напомним, в начале декабря 2016 года ИА REGNUM сообщало о том, что в Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов, а также список регионов, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения»

По данным собеседника агентства, Управление внутренней политики вплотную занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время — «не раньше, чем через месяц, не позже, чем через два месяца» — представит на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».

По словам источника, разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, всего три: (1) плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, (2) электоральное недовольство главой региона и (3) утрата доверия.

Читайте подробнее: В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов