28 января 2017 года на Марсовом поле «возникла чрезвычайная ситуация». Об этом депутатам Законодательного собрания, собравшимся 1 февраля на пленарное заседание, объявил спикер, главный единоросс Петербурга Вячеслав Макаров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

«ЛГБТ-сообщество, анархисты, пацифисты и прочие активисты», сказал Макаров, собрались на несанкционированном митинге, замаскированном под встречу с депутатами ЗакСа Вишневским, Дмитриевой, Ковалевым и Резником. Потом несколько десятков человек пошли в Исаакиевский собор и, по выражению спикера, растоптали сердца миллионов православных.

«Эта акция взорвала православный мир», — громогласно объявил Вячеслав Макаров, после чего парламент Петербурга большинством голосов сначала попросил СК, МВД и Гепрокуратуру проверить участников «омерзительной акции», а затем запретил депутатам Заксобрания встречаться с избирателями без согласования со Смольным. Что же произошло?

Собрались ради собора

28 января в 13:00 на Марсовом поле действительно собрались петербуржцы, которые не хотят, чтобы Исаакиевский собор отдавали в безвозмездное пользование РПЦ. Они считают, что доходы от музейной деятельности (если она вообще сохранится) будут идти неизвестно куда, а сохранить памятник культуры церковные иерархи не смогут. Полиция насчитала на акции две тысячи человек, по мнению организаторов, их было около пяти тысяч.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Встреча депутатов с избирателями на Марсовом поле. 28.01.17

В ходе акции не раз прозвучал лозунг «Полтавченко — в отставку» и было объявлено о начале кампании по организации референдума о судьбе Исаакия. В числе прочих слово на акции получил правозащитник Динар Идрисов, известный по делам о защите задержанных полицией граждан. Он предложил всем желающим после окончания схода «отправиться на экскурсию» в Исаакиевский собор и пообещал раздать льготные билеты на вход в музей. О целях и содержании «экскурсии» Идрисов умолчал.

Несколько десятков человек откликнулись на это предложение и отправились в Исаакий, где стали свидетелями того, как после начала субботнего богослужения 13 таких же «экскурсантов» молча подняли буквы, образовавшие фразу «Музей — городу». За этим спокойно наблюдали сотрудники полиции и ОМОН, которых в музее на тот момент, казалось, было больше, чем молящихся, активистов и экскурсантов. Через некоторое время все разошлись, никто не был задержан.

1 февраля в стенах Мариинского дворца этот инцидент был назван омерзительнейшим событием. «То, что произошло в городе святого апостола Петра, — это растаптывание чувств миллионов православных верующих всей России. Это не подлежит осмыслению», — припечатал спикер Вячеслав Макаров. «Если бы вы, — обратился он к организаторам депутатской встречи на Марсовом поле, — сразу бухнулись перед Исаакиевским собором на колени, просили за них прощения, не было бы ничего».

«Мы осуждаем эту акцию, — тут же попыталась покаяться Оксана Дмитриева (Партия роста). — Мы считаем, что эта акция провокационная, вредная как для защитников Исаакиевского собора, которые считают, что он должен остаться музеем, так и может быть воспринята как оскорбление чувств верующих».

Но было поздно. По словам Макарова, «воины христовы» — каковыми он считает депутатов петербургского парламента — не смогли защитить православный храм. «Вы вспомните, сколько людей погибло за последние десятилетия, которым предлагали: «Сними православный крест, который у тебя с рождения висит. Сними, и останешься живым. Отрекись от веры и Христа». И я не знаю никого, кто снял бы с себя православный крест. <…> Мы не сберегли нашу веру православную», — подытожил Вячеслав Макаров.

Хватит это терпеть!

После этого партия власти, традиционно заручившись поддержкой ЛДПР и представителей других фракций, приняла законопроект, которым запретила городским и муниципальным депутатам встречаться с большим скоплением избирателей без разрешения Смольного. Парламентское большинство проголосовало за поправки, согласно которым подобные мероприятия в Петербурге теперь подпадают под федеральный закон о митингах и собраниях.

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«Этого закона в Петербурге не было. Мы этот закон принимать не хотели», — заявил с трибуны руководитель фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. «Когда вы устроили фактически несанкционированный митинг под стенами Исаакиевского собора под видом встречи с депутатами 13 января, власть стерпела, вас никто не разгонял. Когда движение «Весна» устроило акцию на ступенях собора, власть стерпела. Когда вы устроили фактический митинг на Марсовом поле, мы тоже стерпели, не разгоняли, не мешали», — говорил он. В царское «мы» Тетердинко включал то ли единороссов и с ними весь парламент, то ли все городские институты власти, то ли вообще — все российские. «Но в субботу была устроена безобразнейшая акция внутри самого собора во время богослужения. Вы нам под видом встреч с избирателями майдан устроите!» — воскликнул депутат.

Стоит пояснить, что мероприятие на Марсовом поле 28 января проходило без политической символики и в формате неудобной для массовых скоплений граждан «встречи с депутатами» только потому, что Смольный предпринял всё возможное, чтобы не разрешить митинг по поводу Исаакия, даже в формате малочисленного «гайд-парка». Чиновники заявили, что 28 января всё Марсово поле якобы будет забито сторонниками передачи собора в руки РПЦ, подано много заявок, не протолкнуться.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Участники акции на Марсовом поле

То есть противникам передачи собора ясно дали понять, что на Марсовом поле их никто видеть не желает. Но они все равно пришли. А потом несколько человек еще и привлекли к себе внимание во время православной службы в самом соборе. Всё это стерпеть было уже невозможно, и возникло решение — запретить несогласованные встречи избирателей с депутатами.

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…Помимо прочего, это принесет массу неудобств тем народным избранникам, у которых нет общественных приемных. Теперь, по их словам, они не знают, что будут делать, если приедут на встречу с избирателями и увидят, что с ними хотят пообщаться сразу 10 человек, — разворачиваться и бежать за разрешением в Смольный?

Закручивание гаек вместо выпуска пара

Вместо того чтобы беседовать с недовольными и давать людям выпустить пар, считает политолог Дмитрий Солонников, власти продолжают порочную практику изобретения всё новых раздражителей для общества. «Это не нужно ни городу, ни «Единой России» перед выборами президента, за которые она тоже в какой-то степени ответственна», — заявил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

Путь запретов кажется Солонникову крайне неудачным решением. «Ситуация с Марсовым полем была достаточно характерна: даже «гайд-парк» им не давали согласовать, потому что там уже подал заявку НОД. Такие истории могут возникать везде и всюду. Попытка разобраться с оппозицией путем запретов — не лучшая политтехнологическая практика. Но она самая простая и лежит на поверхности, когда у тебя большинство в парламенте, есть согласованные взаимоотношения с исполнительной властью и с судами ты договорился», — замечает политолог.

Подобная политика со стороны власти эффективна лишь в краткосрочной перспективе, уверен он. Солонников напоминает о событиях как 1916−1917-го, так и 1988−1989 годов: запрет публично высказаться приводит лишь к тому, что напряжение и глухое недовольство в социуме нарастает, и взрыв может произойти от любого незначительного триггера. И тогда власть, как правило, внезапно выясняет, что поддержать ее некому.

Столь бурная реакция в «Единой России» вызвана количеством людей, вышедших на Марсово поле, предполагает эксперт. «Митинг был беспрецедентный. В последние годы туда в лучшем случае несколько сотен человек выходило. Это кажется им странным: вроде как всё хорошо, ничего не происходит, а тут выходит всё больше и больше людей», — сказал Солонников. Сам фактор РПЦ в происходящем — вовсе не основной пункт, считает он, «так получилось», что раздражителем стала церковь и история с Исаакием. На ее месте могло быть что угодно.

«С точки зрения психологии человека, конечно, этот шаг не способствует улучшению обстановки, а лишь больше и больше нагнетает. Даже на улице теперь избиратели не могут встретиться с депутатами», — оценил предложение о новом запрете политический психолог Александр Конфисахор. Он также убежден, что единороссы среагировали на усиление протестных настроений, заметив, что в общественном мнении официальная точка зрения на ситуацию с Исаакиевским собором существенно проигрывает, не принимается горожанами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

«От этого, конечно, выигрывает оппозиция — один из ключевых факторов ее деятельности заключается в общественном раздражении. Власть сама себе это устраивает, оппозиционерам выгоден такой сценарий», — замечает Конфисахор.

При этом он не готов считать «провокацией» субботнюю выходку нескольких активистов в Исаакиевском соборе, подчеркивая, что она происходила в здании, имеющем на сегодня светский статус. «Это и музей тоже, честно говоря. Они в музее высказали свою точку зрения, что Исаакий должен принадлежать городу. Это никакая не провокация. Чем они оскорбили миллионы верующих — непонятно, у кого-то в голове такие представления, будто в России живут сплошь православные, и откуда они берутся, непонятно», — говорит собеседник ИА REGNUM.

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…Организаторы встречи на Марсовом поле попытаются обжаловать принятый законопроект о запретах на подобные «сходы». В теории, они могут обратиться, например, в Уставный суд Петербурга, хотя статистика выносимых им решений говорит не в пользу парламентского меньшинства. Кстати, терпение единороссов города Москвы лопнуло несколько раньше, и право без согласований встречаться с избирателями у московских депутатов отняли еще 28 декабря. В столице этот закон собирается обжаловать КПРФ.