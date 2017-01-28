Участники акции против передачи Исаакия РПЦ требовали отставки губернатора

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Участники массовой акции против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ заявили о намерении продолжить всеми законными способами общественную кампанию с целью воспрепятствовать решению властей в отношении собора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Одновременно в ходе акции, прошедшей на Марсовом поле днем 28 января, было выдвинуто требование отставки губернатора Георгия Полтавченко и объявлено о начале подготовки общегородского референдума относительно судьбы Исаакиевского собора. На месте акции вёлся сбор подписей граждан под обращением с требованием оставить собор в ведении музея, а также подписей за отставку губернатора.

Акция была организована в формате уличной встречи избирателей с депутатами городского Заксобрания, поскольку ранее власти отказали организаторам в разрешении провести митинг, сославшись на то, что в это же время на Марсовом поле соберутся сторонники передачи Исаакия РПЦ. В итоге акция против передачи собора привлекла несколько сотен человек, а мероприятия их оппонентов, которые состоялись в другой части Марсова поля, не вызвали особого внимания горожан.

Депутат Заксобрания, «яблочник» Борис Вишневский, обращаясь к собравшимся противникам решения Смольного, заявил, что сегодня создается «штаб защиты Исаакиевского собора» и начинается «кампания гражданского сопротивления». Он заявил, что после передачи Исаакия РПЦ собор «будет разгромлен», и отметил, что вопрос о судьбе храма — «не вопрос веры, а вопрос стяжательства и денег».

Его коллега, «эсер» Алексей Ковалев сообщил, что руководство РПЦ, по его мнению, стало «заложником Санкт-Петербургской епархии», поскольку само не представляет, какими проблемами и расходами обернется получение в распоряжение Исаакиевского собора для самой же Церкви.

По словам Ковалева, изъятие собора из пользования музея повлечет трехмиллиардные расходы для городского бюджета, учитывая, потери от музейных сборов и необходимость ремонта и реставрации зданий на Большой Морской и Думской улицах, куда, как предполагается, будет перемещена часть музейных фондов ГМП «Исаакиевский собор». «Поразительно, с какой легкостью бросаются на ветер деньги горожан», — возмутился Ковалев.

Лидер петербургской организации партии «Парнас» Андрей Пивоваров напомнил, что в трудные годы российской истории «РПЦ всегда была с народом», и высказал надежду, что представители Московской патриархии сядут за стол переговоров с теми, кто выступает против передачи собора Церкви. «Ничего еще не решено, — заявил оппозиционер, как бы отвечая на известные слова губернатора о том что о судьбе собора «решение принято».

Оппозиционер Пивоваров анонсировал начало кампании за отставку губернатора, который, по его мнению, не защищает интересы горожан. Это предложение вызвало бурные аплодисменты и поддержку собравшихся.

Также участники акции горячо поддержали выступление экс-главы Музея Арктики и Антарктики Виктора Боярского. Этот музей пытались выселить из занимаемого им здания в интересах одной из религиозных общин, что вызвало сопротивление музейщиков и общественности. В итоге Музей Арктики и Антарктики остался на прежнем месте в центре Петербурга. «Не так страшно РПЦ, как чиновники, которые с ними смыкаются», — заявил Боярский, выразив уверенность, что Исаакиевский собор также сохранит свою музейную функцию.

Депутат Борис Вишневский сообщил, что писатель Даниил Гранин просил передать слова поддержки участникам акции, хотя не смог прийти на нее по состоянию здоровья. Вишневский также предложил всем противникам передачи собора в руки РПЦ массово обращаться в органы власти с требованием не передавать собор, «засыпать губернатора письмами».

В завершение акции депутат Заксобрания Максим Резник («Партия роста») поддержал идею кампании за отставку губернатора и сообщил о начале подготовки процедуры общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора. Также Резник отметил, что работа по подготовке полноценного митинга против решения Смольного будет продолжена. «Полтавченко сказал «всё решено», а мы ему отвечаем «Всё только начинается!», — заявил Резник.

Участники акции скандировали «Это наш город!», а также лозунги за отставку губернатора Полтавченко. Полиция следила происходящим, но не вмешивалась. После завершения выступлений участники остались на Марсовом поле для неформального общения с депутатами и единомышленниками.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора. Как стало известно, решение о передаче собора принял губернатор Полтавченко после личного обращения к нему патриарха Кирилла.

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Руководство Русской православной церкви гарантировало властям Петербурга продолжение профессиональной музейной деятельности в Исаакиевском соборе и доступность храма для посещения всеми желающими. Для решения всех спорных вопросов по собору в Смольном будет создана специальная рабочая группа. Только после получения выводов рабочей группы и изучения ее доклада будет издан нормативно-правовой документ о передаче Санкт-Петербургом Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ.

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