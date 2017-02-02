Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было то, что он «разорвет» сделку с Ираном, которая, как считают многие в Сенате США, дает «крупнейшему спонсору терроризма» путь к ядерному оружию. Однако есть более эффективная альтернатива, чем односторонний отказ от сделки, — позволить Тегерану провалить свои обязательства из-за жесточайшего контроля со стороны Вашингтона, пишет сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан в статье для The Washington Post.

Radiozamaneh.com Иранская ядерная программа

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По его мнению, с момента заключения в 2015 году Совместного комплексного плана действий (СКПД) США, Китай, Франция, Россия, Великобритания и Германия по своим политическим и экономическим причинами закрывали глаза на нарушения исламской республикой по меньшей мере четырех ключевых положений сделки.

Во-первых, приложения 1, которым ограничивается запас тяжелой воды. По данным МАГАТЭ, по крайне мере дважды Иран сознательно превышал дозволенные лимиты её объема — в феврале и ноябре 2016 года. Тогда, вместо того чтобы привлечь Тегеран к ответственности, администрация Обамы приобрела незаконные материалы за $8,6 млн.

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Во-вторых, приложение B резолюции Совбеза ООН 2231 — резолюции об имплементации СКПД и его юридической рамки. В её рамках Иран не может заниматься какой-либо «деятельностью, связанной со своими баллистическими ракетами», на протяжении восьми лет. Однако Тегеран провел пять пусков баллистических ракет с момента заключения соглашения.

Webtribune.rs Запуск баллистических ракет

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В-третьих, приложение В также ограничивает свободу передвижения некоторых лиц. Так, ничего не было сделано, когда командующий спецподразделением «эль-Кудс» в составе КСИР Касем Сулеймани, находящийся в списке, посетил Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным после подписания сделки. Более того, по меньшей мере в декабре Сулеймани посещал Алеппо.

Наконец, приложение В также устанавливает, что Совбез ООН должен одобрять сделки по продаже незапрещенного оружия. Однако имеется большое число сообщений, согласно которым Россия проводит переговоры о продаже Тегерану оружия на $10 млрд, в том числе танков, артиллерийских систем, самолетов и вертолетов. Иран за таким одобрением не обращался.

Ни один член «шестерки» ничего не сделал в свете этих нарушений. Так, Россия в них соучаствует, Китаю нужны газ и нефть исламской республики, ЕС стремится к деловым сделкам с ней, тогда как администрация Обамы не хотела бросать тень на свое крупное внешнеполитическое наследие.

Однако интерес Трампа состоит в том, чтобы защищать граждан США и союзников Белого дома на Ближнем Востоке, чего возможно добиться, только если заявить, что США будут придерживаться условий сделки, а также дадут четко понять, что эти условия уже систематически нарушались. Президент-республиканец может дать всем сторонам соглашения 60 дней для исправления ситуации. Если они не смогут это сделать, ему следует сделать следующий шаг — в соответствии с соглашением восстановить санкционный режим.

Бытует распространенное убеждение, подкрепленное администрацией Обамы, что только введение санкций всем «международным сообществом» будет эффективным против Ирана, однако это убеждение может оказаться неверным, и даже односторонние санкции США смогут оказать значительное дестабилизирующее влияние на экономику и руководство Ирана.

Автор подчеркивает, что во времена Джорджа Буша — младшего США смогли убедить своих союзников и деловые круги перестать вести дела с Тегераном из риска оказаться под вторичными санкциями. Администрации Буша и Обамы смогли принять санкции, направленные на государства и отдельные лица, которые вели дела с Центральным банком исламской республики. Вашингтону также удалось добиться ограничения доступа к финансовой системе США. Белый дом также убедил страны и компании выводить средства из нефтяного и газового сектора Ирана.

Многие из союзников США, указывает автор, согласились изолировать Иран экономически по большей части благодаря давлению со стороны Вашингтона.

Таким образом, заключает автор, даже действуя односторонне, США обладали рычагом для оказания давления на Иран и международное сообщество. США по-прежнему обладают влиянием на международную финансовую систему, и когда дело касается энергетики, это влияние возросло значительно. США в очередной раз стали мировой энергетической супердержавой. В таких условиях Вашингтон может поставить страны и компании перед выбором: инвестируйте в нефтяной и газовый секторы либо Ирана, либо США. Автор уверен, что большинство стран выберет США.

Благодаря сильному, принципиальному лидерству США за ними последуют другие страны. А если нет, администрация Трампа сможет сказать, что США придерживаются соглашения до запятой, тогда как другие члены «шестерки» посчитали нужным закрыть глаза на нарушения со стороны Ирана и отказаться от сделки.