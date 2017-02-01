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СБ ООН рассмотрит вопрос ракетных испытаний в Иране

Политика
С критикой действий Ирана выступила новый постпред США в ООН Никки Хейли
Никки Хейли
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Никки Хейли

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2017, 02:50 — REGNUM  Профильный комитет Совета безопасности Организации Объединенных Наций «принял к рассмотрению» вопрос запуска баллистической ракеты в стране, передает Reuters 1 февраля.

По словам представителя Великобритании в ООН Мэтью Райкрофта, комитет выражает «очень серьезную озабоченность по поводу запуска баллистических ракет».

Также сегодня с резкой критикой действий Ирана в ООН выступила новый постпред США Никки Хейли, которая заявила, что запуск ракет в Иране может быть расценен как нарушение ядерного соглашения и резолюций ООН.

«Соединенные Штаты не наивны, — пояснила Никки Хейли. — Мы не собираемся стоять в стороне. Мы будем… действовать соответствующим образом».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января официальные представители США сообщили, что в районе северного иранского города Семнан прошел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела около тысячи километров и взорвалась.

Читайте также: Иран осуществил пуск баллистической ракеты — СМИ

МИД Ирана отказался подтвердить проведение ракетного испытания, однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Иран не нарушает резолюцию №2231 СБ ООН, так как упоминаемые ракеты средней дальности «не предназначены в качестве носителя ядерного заряда» и не используются для атаки против других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Ирана не подтвердило запуск баллистической ракеты

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