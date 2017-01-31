Президент США Дональд Трамп, как и большое число его предшественников, столкнулся с определенными сложностями в начале своего президентского срока, но основные вызовы ждут его еще впереди. Среди них будет и Северная Корея, чей лидер Ким Чен Ын объявил в новогоднем обращении о готовности провести испытание межконтинентальной ракеты, пишет Кристофер Р. Хилл в статье для The Strategist.

Флаг Северной Кореи

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Реакцией тогда еще избранного президента Трампа было сообщение в Twitter: «Этому не бывать!» Что стоит за этими словами, непонято. Высказывал ли он угрозу, прочерчивал «красную черту» или же просто положился на отсутствие у Пхеньяна технического потенциала для осуществления проекта. Вероятно также, он просто хочет, чтобы все мучились догадками о том, какие будут его дальнейшие действия.

Какой бы ни была его мотивация, Трампу в наследство досталась вечная проблема КНДР — непреходящий глобальный кризис, который не покидает список насущных вопросов внешней политики глав США с 1980-х годов. Но этот раз угроза со стороны Пхеньяна крайне ощутима. Уже в президентство Трампа КНДР может обзавестись средством удара оружием массового поражения по США.

При этом надежных путей решения проблемы нет, при этом Трамп не может просто закрыть на неё глаза или переложить это на плечи КНР, что предлагал он в ходе своей предвыборной кампании. Эффективная стратегия будет включать в себя использование всех форм мощи США, особенно дипломатии и взаимодействия с Китаем.

Помимо собственно северокорейской проблемы, Трамп также унаследовал ряд проблем в Восточной Азии. Так, Китай по-прежнему следует жесткой линии в вопросе территориальных претензий в Южно-Китайском море. С другой стороны, Южная Корея погрузилась в коррупционный скандал, закончившийся импичментом президента Пак Кын Хе. На этом фоне могут осложниться и отношения Сеула с Токио.

Для Трампа стратегия по ликвидации ядерной программы КНДР в столь сложных условиях должна включать в себя очевидные, но тем не менее крайне важные элементы. Для начала США должны поддерживать прочные связи с двумя союзниками в регионе — с Японией и Южной Кореей. Новой администрации стоит проявлять осмотрительность при продвижении других целей, таких как торговое и военное сотрудничество с этими странами. И Токио, и Сеул склонны очень внимательно относиться к изменениям в общественном мнении, поэтому США стоит проявлять особую осторожность, чтобы не вызывать негативную реакцию по второстепенным вопросам, особенно в 2017 году, который может оказаться крайне неспокойным в Южной Корее.

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Несомненно, сложности поддержания этих двух союзов не идут ни в какое сравнение с поддержанием отношений с Китаем. Для Китая проблема Северной Кореи не может сводиться исключительно к озабоченности относительно падения режима и волн беженцев. Мнения официальных лиц КНДР различаются, и они не всегда благосклонны, однако есть убежденность, что коллапс Северной Кореи может негативно сказаться на ключевых интересах Китая. Это связано с тем, что изменения на Корейском полуострове могут поставить Пекин в проигрышное положение по отношению к США.

После выборов в США Трамп и его советники пришли к выводу, что лучшим способом вытеснить Китай с его позиций будет поставить все прошлые договоренности, в том числе «политику одного Китая» под сомнения. За таким подходом находится убежденность, что КНР пойдет на уступки в обмен на столь важный для Пекина статус единственного китайского правительства, признаваемого США.

Однако, если использовать слова самого Трампа «этому — не бывать», поскольку Пекин — это не субподрядчик на строительном проекте. У него есть средства давления на новую администрацию США.

Сутью государственного управления является умение расставлять приоритеты, а внешняя политика США по отношению к КНР слишком часто велась для достижения широкого спектра целей. И Белый дом никогда не задавался вопросом, какие из них важнее других. Например, поспособствуют ли торговые уступки от Китая в большей степени продвижению интересов США, чем устранение угрозы со стороны Северной Кореи?

Теперь, заключает автор, администрации Трампа необходимо провести трезвый анализ интересов Вашингтона в регионе и расставить свои приоритеты соответствующим образом. Можно только надеяться, что он уделит самое пристальное ядерной угрозе КНДР.