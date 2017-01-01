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Ким Чен Ын: КНДР близка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты

Политика
Северная Корея отступать не намерена
Ким Чен Ын
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 1 Января 2017, 10:15 — REGNUM  Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к пробному запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Такое заявление Ким Чен Ин сделал во время новогоднего обращения к нации.

«Исследования ультрасовременного оружия продвигаются, и подготовка к запуску МБР находится на последней стадии», — сказал глава КНДР.

Северная Корея уже много лет осуществляет программу по созданию ядерного оружия и баллистических ракет для их доставки. Серия ядерных и баллистических испытаний была проведена в начале 2016 года.

Мировое сообщество через Организацию Объединенных Наций ввело против КНДР санкции в ответ на эти испытания. Альянс США и Южной Кореи даже провели масштабные военные учения на Корейском полуострове, чтобы продемонстрировать Пхеньяну свою решимость.

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