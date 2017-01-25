«Это война с памятью о Войне»
Ровно четыре года назад, в ночь с 25 на 26 января 2013 года, власти одного города приказали снести памятник за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне. Пригнали технику, расчленили памятник на куски газорезом — когда жители города проснулись, то, что осталось от памятника и когда-то главного символа города, уже было на свалке…
Думаете, речь идет об Украине, Польше или Прибалтике? Или об Узбекистане?
Ничуть не бывало. Все это произошло четыре года назад в центре России, на Урале, в городе Екатеринбурге.
Памятник, который снесли местные чиновники, стоял в самом центре города и назывался «Краснознаменная группа». Он был установлен еще в 1974 году в честь награждения города (тогда Свердловска) орденом Ленина — за «вклад трудящихся города в обеспечение разгрома фашистских захватчиков». Снесен в 2013-м — по совпадению, за год до обязательного внесения в реестр объектов историко-культурного наследия.
Естественно, так просто местным чиновникам снос монумента с рук не сошел. В Екатеринбурге поднялась волна митингов и пикетов, после чего мэрия признала демонтаж «временным», — в городе просто «не нашлось другого места» для размещения «олимпийских часов», которые отсчитывали дни до Олимпиады в Сочи. Сам памятник чиновники пообещали отреставрировать и в скором времени вернуть. Как заявлял замглавы города Сергей Тушин, «если граждане захотят», то есть выразят свое мнение путем голосования.
Собственно, «граждане захотели», и уже в следующем, 2014 году, во всех голосованиях по местному ТВ, в интернете, да и на публичных слушаниях в Общественной палате города и области, неизменно требовали вернуть памятник за вклад уральцев в победу на законное место.
И вроде бы все к тому и шло… Но вот незадача — плотину городского пруда, на которой размещался памятник, на весь следующий 2015 год закрыли на реконструкцию. Восстанавливать памятник на ремонтируемом объекте «не представляется возможным».
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Может быть, так совпало. А может быть, кто-то рассчитывал, что за год горожане забудут, что в центре Екатеринбурга почти сорок лет стоял величественный и авангардный памятник за трудовой и ратный труд свердловчан. Кто знает?
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Тем не менее, в 2016 году, к моменту окончания «реконструкции», горожане снова вышли на митинг, после которого очередь обещать возвращение Краснознаменной группы перешла от мэрии Евгения Ройзмана к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Что он и сделал — на местном ТВ, в региональных газетах и лично всем участникам протеста.
В частности губернатор Куйвашев лично пообещал вернуть монумент автору памятника, ветерану Великой Отечественной войны и создателю уральской школы дизайна Ролену Андриановичу Шеину.
И вот прошел очередной год с момента сноса январской ночью 2013-го. Краснознаменная группа так и не возвращена. Красные шпили и орден Ленина, который украшал памятник, хранятся на муниципальном складе, их реставрация не проводилась.
За прошедший год автор памятника отпраздновал 90-летний юбилей и продолжает вести борьбу за память города — в составе гражданского комитета «В защиту исторического достоинства», который был учрежден после того, как горожане поняли, что и губернатор — «хозяин своему слову (слово дал — слово забрал)».
«Это война с памятью, — считает Ролен Шеин. — Мы боремся не за объемную вещь, а мы боремся за честь, свободу и достоинство нашего народа, который выдержал Войну, победил в этой Войне и получил Орден — за Победу, за труд, а не за какие-то частные успехи. После того, как с нами так поступают, я так представляю, что эти знамена стали знамёнами нашей борьбы!»
«Борьба действительно продолжается — например, 26 января, в годовщину демонтажа, на месте снесенного памятника пройдёт уличная выставка движения «Суть времени» — «Краснознаменная группа: История одного преступления». А в это же время гражданский комитет «В защиту исторического достоинства» готовит обращения в прокуратуру по результатам четырех лет переписки с чиновниками — вполне возможно, к возвращению памятника за вклад свердловчан в Победу губернатора Куйвашева и мэра Ройзмана подтолкнет не совесть, а требование контролирующих органов?» — сообщил руководитель регионального отделения «Сути времени» Артемий Брусницын.