Ровно четыре года назад, в ночь с 25 на 26 января 2013 года, власти одного города приказали снести памятник за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне. Пригнали технику, расчленили памятник на куски газорезом — когда жители города проснулись, то, что осталось от памятника и когда-то главного символа города, уже было на свалке…

Артем Брусницын ИА REGNUM Коллаж мероприятия за возвращение Краснознамённой группы

Думаете, речь идет об Украине, Польше или Прибалтике? Или об Узбекистане?

Ничуть не бывало. Все это произошло четыре года назад в центре России, на Урале, в городе Екатеринбурге.

Памятник, который снесли местные чиновники, стоял в самом центре города и назывался «Краснознаменная группа». Он был установлен еще в 1974 году в честь награждения города (тогда Свердловска) орденом Ленина — за «вклад трудящихся города в обеспечение разгрома фашистских захватчиков». Снесен в 2013-м — по совпадению, за год до обязательного внесения в реестр объектов историко-культурного наследия.

Артем Брусницын ИА REGNUM Фото с выставки Краснознамённая группа память города

Естественно, так просто местным чиновникам снос монумента с рук не сошел. В Екатеринбурге поднялась волна митингов и пикетов, после чего мэрия признала демонтаж «временным», — в городе просто «не нашлось другого места» для размещения «олимпийских часов», которые отсчитывали дни до Олимпиады в Сочи. Сам памятник чиновники пообещали отреставрировать и в скором времени вернуть. Как заявлял замглавы города Сергей Тушин, «если граждане захотят», то есть выразят свое мнение путем голосования.

Собственно, «граждане захотели», и уже в следующем, 2014 году, во всех голосованиях по местному ТВ, в интернете, да и на публичных слушаниях в Общественной палате города и области, неизменно требовали вернуть памятник за вклад уральцев в победу на законное место.

И вроде бы все к тому и шло… Но вот незадача — плотину городского пруда, на которой размещался памятник, на весь следующий 2015 год закрыли на реконструкцию. Восстанавливать памятник на ремонтируемом объекте «не представляется возможным».

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Может быть, так совпало. А может быть, кто-то рассчитывал, что за год горожане забудут, что в центре Екатеринбурга почти сорок лет стоял величественный и авангардный памятник за трудовой и ратный труд свердловчан. Кто знает?

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Тем не менее, в 2016 году, к моменту окончания «реконструкции», горожане снова вышли на митинг, после которого очередь обещать возвращение Краснознаменной группы перешла от мэрии Евгения Ройзмана к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Что он и сделал — на местном ТВ, в региональных газетах и лично всем участникам протеста.

Пикет и акция 10 сентября 2016 года за возвращение Краснознамённой группы и ордена Ленина на Плотинку

В частности губернатор Куйвашев лично пообещал вернуть монумент автору памятника, ветерану Великой Отечественной войны и создателю уральской школы дизайна Ролену Андриановичу Шеину.

И вот прошел очередной год с момента сноса январской ночью 2013-го. Краснознаменная группа так и не возвращена. Красные шпили и орден Ленина, который украшал памятник, хранятся на муниципальном складе, их реставрация не проводилась.

За прошедший год автор памятника отпраздновал 90-летний юбилей и продолжает вести борьбу за память города — в составе гражданского комитета «В защиту исторического достоинства», который был учрежден после того, как горожане поняли, что и губернатор — «хозяин своему слову (слово дал — слово забрал)».

«Это война с памятью, — считает Ролен Шеин. — Мы боремся не за объемную вещь, а мы боремся за честь, свободу и достоинство нашего народа, который выдержал Войну, победил в этой Войне и получил Орден — за Победу, за труд, а не за какие-то частные успехи. После того, как с нами так поступают, я так представляю, что эти знамена стали знамёнами нашей борьбы!»

Андрей Алексеев Митинг в Екатеринбурге 16 ноября 2013 года за возвращение Краснознамённой группы

«Борьба действительно продолжается — например, 26 января, в годовщину демонтажа, на месте снесенного памятника пройдёт уличная выставка движения «Суть времени» — «Краснознаменная группа: История одного преступления». А в это же время гражданский комитет «В защиту исторического достоинства» готовит обращения в прокуратуру по результатам четырех лет переписки с чиновниками — вполне возможно, к возвращению памятника за вклад свердловчан в Победу губернатора Куйвашева и мэра Ройзмана подтолкнет не совесть, а требование контролирующих органов?» — сообщил руководитель регионального отделения «Сути времени» Артемий Брусницын.