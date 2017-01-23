Оценка рисков — вещь неблагодарная, но необходимая, делать ее время от времени надо хотя бы в рамках интеллектуальной игры и обсуждения. Ну и для того, чтобы власти зашевелились и начали что-нибудь делать. Ниже приведена краткая версия основных рисков для Казахстана на 2017 год.

Казахстан

Nightcitylights.com Астана

Экономика

Экономически ситуация будет более выигрышная, чем в 2016 году, — цены на основные экспортные товары повышаются, а также есть надежды на то, что рынок России будет расти, что улучшит казахстанский экспорт. Также в 2016 году был (по сравнению с 2015 годом) рост прямых иностранных инвестиций: за весь 2015 год в Казахстан пришло 14,752 миллиарда долларов, в то время как за 9 месяцев 2016 года пришло 14,519 миллиара долларов. Сельское хозяйство дает хорошие урожаи, и, видимо, так же будет и дальше, учитывая климатический тренд. Так что, в принципе, особых провалов не должно быть.

Но есть один большой риск — это возможное банкротство одного из банков, которое может сказаться очень сильно на всей финансовой системе страны. Прошлый опыт свидетельствует о том, что вполне может начаться паника с массовым изъятием вкладов, а это сразу повлечет за собой цепную реакцию.

К примеру, тот же «Казинвестбанк», который был лишен лицензии в конце декабря 2016 года. Ведь если брать его финансовые показатели с сайта Национального банка на 1 декабря 2016 года (сведения о собственном капитале, обязательствах и активах), то нельзя даже заподозрить, что у банка могут возникнуть проблемы. К примеру, превышение текущих доходов над расходами у него составляло 5,309 миллиарда тенге (1 рубль равен 5,6 тенге — ИА REGNUM ), да и остальные показатели в норме. Это ставит вопрос об адекватности статистики и надзора Национального банка — ведь если статистика не позволяет выявлять слабые и проблемные банки, то кто может рухнуть в следующий раз? Правда, банки должны были получить дополнительную ликвидность за счет легализованных средств, но все равно риски остаются.

В общем, проблемы в казахстанской экономике в основном сосредоточены в финансовой сфере — ведь к банкам еще привязаны их «дочки» в виде страховых компаний, инвестиционных фондов и других финансовых организаций.

Внутренняя политика

Вся внутренняя политика в 2017 году будет завязана на два основных тренда:

перераспределение полномочий между ветвями власти; войны внутри элиты.

Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти уже начала работать. По всей видимости, рекомендации будут готовы уже в феврале, и они будут касаться усиления ответственности правительства и парламента за их действия, а также улучшения системы сдержек и противовесов. Тут главный риск не в том, что предложения будут слишком радикальные, а в том, что они будут восприняты как явно недостаточные в данной ситуации. И получается, власть обманула ожидания реформ у населения — рейтинг доверия явно понизится.

Также проблемой будут являться и являются межклановые войны внутри казахстанской элиты. Но теперь дело не будет ограничиваться только компроматом и отставкой, речь уже пойдет об арестах и заключениях с конфискацией имущества. В условиях сокращения ресурсов острота конфликтов резко возросла, и тут преимущество получает тот, кто более активно влияет на силовиков. Не исключено, что конфликт затронет не только элиту — будут использоваться для манипуляций и отдельные группы населения, как в Жанаозене.

Законотворчество

Казахстан как государство сейчас проходит этап реформ, а значит, похож на краба, который периодически меняет панцирь, и именно в данный момент он похож на краба без панциря, мягкого и уязвимого. При этом он уязвим по собственным причинам, а не по внешним. Проводимые реформы сами по себе не опасны, но вот процесс того, как они проходят, опасен — законы принимаются в спешке, экспертизы не проводятся, группы влияния лоббируют в них свои интересы, нормальные обсуждения и разъяснения не ведутся. В итоге, даже если закон нес в себе здравый смысл, то процедура его внедрения оказывалась топорной и неудобной для граждан. В общем, собственная законотворческая деятельность является главным риском для государства. Из-за этого вала законов стоит отдельно выделить законотворчество, в отрыве от внутренней политики и экономики — теперь новые законы — это отдельное явление.

Какие же законы, возможно, станут проблемными? К ним можно отнести (Доклад по проекту Плана законопроектных работ правительства на 2017 год. 03.11.2016):

Закон «О коллекторской деятельности» (сейчас находится в верхней палате парламента) — касается как минимум более 1 миллиона несостоятельных должников, которые сейчас наличествуют в стране. Закон «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан» (будет внесен в парламент в ноябре) — это уже касается примерно 5 миллионов банковских должников, которые могут при невозможности платить долги объявлять себя банкротами. Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и таможенном регулировании» (будет внесен в парламент в августе) — учитывая настроения государства, налоги на физических и юридических лиц будут повышаться, но так как лоббисты сильных групп будут стараться переложить налоги на другие группы, кто-то окажется обиженным — а это уже чревато возмущением. Кодекс «О недрах и недропользовании» (будет внесен в парламент в сентябре) — тут уже меняются условия для недропользователей, а это не те люди, с кем можно шутить, особенно в кризис. Отметим, что у разработчиков месторождений всегда есть секретное оружие — рабочие коллективы, которые забастовками и протестами могут поколебать внутриполитическую стабильность, если вдруг налоговый режим для предприятия изменится в худшую сторону. Новый закон «Об административных процедурах» (будет внесен в парламент в июне) — это изменение самого главного закона для государственных служащих, потому что именно он определяет работу государственного аппарата. Если в нем что-нибудь будет не так, фигурально выражаясь, колеса перестанут крутиться. Административный процессуальный кодекс (будет внесен в парламент в июне) — это уже совсем новое слово в казахстанском законодательстве. Если люди смогут подавать иски в суд на государство, то это огромный шаг вперед в сторону демократии, но риск не оправдать надежды очень велик.

Фактически будет внесено в парламент 33 законопроекта в течение года, что уже немного меньше, чем в 2016 году, но все равно в два раза больше, чем несколько лет назад. Так что повторение истории с плохим разъяснением неизбежно.

Ну и не забываем, что продолжается внедрение пресловутого закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» от 22 декабря 2016 года. Например, там есть положение про регистрацию IMEI-кодов сотовых телефонов и отключение от сетей тех, кто не зарегистрирован. Теперь купленные за границей телефоны придется за деньги регистрировать в базе. Какой переполох среди людей это вызовет, можно только предполагать. И таких положений в этом законе еще несколько.

Внешняя политика

Внешняя политика несет самые меньшие риски из всех рассматриваемых сфер — это связано как и с грамотным курсом Казахстана, так и с малой заинтересованностью в Казахстане основных мировых центров силы.

Основные проблемы могут ожидаться из-за проблем между главными партнерами Казахстана: Евросоюзом, Россией, Китаем и США. Когда они начинают выяснять отношения друг с другом, это косвенно отражается на Казахстане и приносит ему проблемы. Именно обострение отношений между этими центрами силы и есть основной риск для Казахстана во внешней политике.

Безопасность

Риски безопасности можно разделить на природные и на антропогенные, то есть обусловленные деятельностью человека.

Основной природный риск для страны — это увеличение количества осадков, как в виде снега, так и дождей. Платой за дополнительное увлажнение являются различные природные бедствия. На равнинах, на реках казахстанского типа будет в очередной раз мощное половодье, которое станет для большинства сел, расположенных в их пойме, весьма и весьма неприятным. В горах снеговое половодье не так важно, а вот дожди могут привести к паводкам, оползням и, самое плохое, к селям. Так что плотины и дамбы нужны, не говоря уже о давно назревшем выселении людей из водоохранных полос.

Основным антропогенным риском является терроризм. Сам он будет носить характер спонтанных акций — нападений на силовиков и административные здания. Но основная его опасность в трех вещах — в панике населения, информационной истерике иностранных СМИ и мерах государства по борьбе с терроризмом. Последние в основном резко ограничивают права и возможности простых граждан и, по сути, играют на руку террористам, увеличивая их популярность и снижая доверие населения к власти.

Выводы

В целом 2017 году будет довольно тяжелым для страны, но не катастрофическим.

Основной риск для населения — это природные чрезвычайные ситуации в виде половодий, селей и оползней, а также экономические — в виде проблем финансового сектора.

Для элиты же главное — это внутренние межклановые войны и возможные проблемы с населением из-за деятельности по реформированию страны.