Бывший заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев, арестованный, по данным казахстанских СМИ, в конце прошлой недели за хищение 1,3 млрд тенге (более 232 млн рублей) из средств республиканского бюджета, действительно арестован.

Fotoprizer.ru Закатное солнце

Комитет национальной безопасности (аналог ФСБ) Казахстана распространил сегодня, 16 января, официальное сообщение о том, что задержание Баглана Майлыбаева и другого, теперь уже бывшего сотрудника Администрации президента Николая Галихина, произошло 12 января.

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в незаконном собирании, распространении, разглашении государственных секретов задержаны бывшие работники Администрации президента Майлыбаев и Галихин. 14 января Есильским районным судом города Астана выдана санкция на арест сроком на 2 месяца. Арестованные водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Отметим, что слухи об аресте Майлыбаева появились утром 13 января. Компетентные органы не подтверждали, но и не опровергали данную информацию. Позднее портал «ЦентрАзия» опубликовал сообщение об аресте сотрудников Администрации президента со ссылкой на неназванный источник. В материале говорилось также о том, что задержанные сотрудники АП могут оказаться причастными к уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего главы министерства национальной экономики Куандыка Бишимбаева и госхолдинга «Байтерек». Напомним, Куандыка Бишимбаева обвиняют в том, что он, в бытность председателем правления Национального холдинга «Байтерек», систематически получал взятки в крупных размерах.

Отметим, что в пресс-релизе КНБ о связи Майлыбаева и Галихина с делом Бишимбаева не говорится ни слова. Между тем, согласно Уголовному кодексу Казахстана, статья 185, которую вменяют бывшим работникам АП, относится к преступлениям против основ Конституционного строя и безопасности государства. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа. Однако, если такие признаки будут обнаружены, то срок наказания возрастет до 15 лет.

Напомним, Баглан Майлыбаев занимал позицию замглавы Администрации президента до 12 января — в этот день он был освобожден от должности указом главы государства. В этот же день президент назначил посла Казахстана в России Марата Тажина первым заместителем руководителя Администрации президента. Тажин стал, по сути, новым куратором внутренней политики в республике.

41-летний Баглан Майлыбаев в 1996 году получил диплом журналиста в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, затем в 1998 году окончил аспирантуру кафедры политологии и политического управления Российской Академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Имеет звание доктора юридических наук, кандидата политических наук.

Kz astana Баглан Майлыбаев

По завершению учебы до 2002 года работал старшим научным сотрудником института государства и права национальной академии наук Казахстана и по совместительству был преподавателем Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков (КазУМОиМЯ) имени Абылай хана. С февраля по май 2002 года занимал должность директора Департамента СМИ министерства культуры, информации и общественного согласия. В мае 2002 года был назначен председателем открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда». В сентябре 2003 года возглавил акционерное общество «Зан». В декабря 2004 года стал руководителем пресс-службы президента Казахстана. Через четыре года получил пост вице-министра культуры и информации. В июне 2009 года распоряжением Нурсултана Назарбаева назначен пресс-секретарем президента Казахстана. В октябре 2011 года, по указу главы государства, стал заместителем руководителя Администрации президента республики и проработал на этой должности до 12 января 2017 года.

Между тем, известный казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто» Данияр Ашимбаев считает, что Майлыбаев не похож на государственного изменника или шпиона.

ИА REGNUM: Данияр, 12 января была информация, что Майлыбаева задержали по коррупционной статье, теперь вот ему вменяют сбор и распространение государственных секретов. Что происходит?

Информация достаточно скудная. Раз речь идет о госсекретах, то и сам уголовный процесс, скорее всего, будет проходить в закрытом режиме, как бы ни было нам интересно, что там происходит. Я думаю, сейчас уже можно говорить о том, что политическая борьба в стране, скажем так, перешла определенную черту. Мы видим, что в последнее время происходит массовый слив компромата, участились аресты и громкие уголовные дела. И можно говорить о том, что те персоны, которые контролируют, хотя бы частично, ситуацию в информационной и внутриполитической сферах, начали выходить за определенные рамки. При этом их деятельность вступает в прямое противоречие с государственной и национальной безопасностью страны. В условиях борьбы за власть многие пытаются заручиться поддержкой разных группировок, в том числе и за пределами Казахстана, а также пытаются заручиться поддержкой сверхдержав в обмен на будущее взаимодействие при смене руководства страны, если таковое когда-нибудь произойдет. Если в деле экс-главы КНБ Нартая Дутбаева (если верить кулуарным сплетням) речь идет о том, что он предоставил Мухтару Аблязову (беглый казахстанский олигарх — ИА REGNUM ) компромат на неких высокопоставленных должностных лиц, которые могли бы себя позиционировать в качестве потенциальных преемников, а этот компромат, в случае его обнародования, лишает их этих перспектив, то по делу Майлыбаева, конечно, остается много вопросов. Информация об его аресте несколько дней активно обсуждалась в кулуарах. Сегодня его арест был официально подтвержден. Поскольку подтверждение было сделано от лица КНБ, а не Национального бюро по противодействию коррупции или Генеральной прокуратуры, можно сделать вывод, что речь идет все-таки о политическом основании для ареста.

ИА REGNUM: Но что все-таки могло стать причиной его ареста?

Майлыбаев руководил внутренней политикой последние 5,5 лет. Понятно, что это не тот пост, где можно обзавестись большим количеством друзей, поскольку на любое решение всегда найдется масса обиженных и недовольных. Тем более на эту должность есть немало желающих. За время работы на посту замруководителя АП Майлыбаев смог отбить две или три атаки, направленные на него с целью захвата этой должности. Кроме того, он всегда старался не подпускать к сфере внутренней политики некоторых других высокопоставленных чиновников, которые хотели бы командовать ситуацией в большем объеме. В этой связи, логично предположить, что он использовал имеющуюся у него информацию для борьбы со своими противниками. И, возможно, он использовал эту информацию не только во внутриполитических, но и во внешнеполитических играх. К примеру, сбрасывая какие-либо информационные материалы в некие зарубежные структуры, которые могли бы при правильной подаче разыграть комбинацию, используя компромат против его противников, но в своих интересах. Мы можем только предполагать, поскольку, повторюсь, информация крайне скудная. Однако в стране ходит уже немало слухов о причинах ареста. В результате чего мы сталкиваемся с избытком гипотез, которые никак не связаны с реальностью. Скорее всего, вот это обострение внутренних информационных войн могло подвигнуть некие политические фигуры на слив имеющейся у них информации для решения личных проблем. Понятно, что Майлыбаева можно хвалить, можно ругать, он все-таки работал 5,5 лет, и у него точно имелась определенная информация, которая представляла интерес как для его союзников, так и для его противников, а также для внешних игроков, которые бы хотели усилить свое взаимодействие с Казахстаном. В кулуарах на выходных мелькали даже слова «шпионаж» и «измена родине», но, я думаю, Майлыбаев на заговорщика не похож. Речь идет о неких политических ошибках, которые могли иметь далеко идущие последствия, но вместе с тем, они произошли при принятии решений, направленных на какие-то более прикладные вещи, чем подрыв устоев государственности. А на изменника родины он не похож.

ИА REGNUM: А чем известен Николай Галихин, кроме того, что получил в прошлом году накануне Дня Независимости государственную награду — орден «Курмет» (выдается за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность — ИА REGNUM )?

Николай Галихин в свое время, если мне не изменяет память, работал советником посла в посольстве в России, затем работал в пресс-службе президента Казахстана, а в последнее время исполнял обязанности заместителя заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента и был человеком из команды Майлыбаева. Поскольку я с ним лично не знаком, мне сложно дать ему характеристику. Но возможно, в этой схеме он мог быть тем исполнителем, через которого Майлыбаев решал какие-то вопросы.

Алиса Агранат ИА REGNUM Кремль

ИА REGNUM: С учетом того, что Майлыбаев окончил аспирантуру в Российской Академии государственной службы при президенте Российской Федерации, а Галихин, по вашим словам, был советником в посольстве в России, насколько обоснованны слухи, что госсекреты Казахстана сливались именно в Россию?

Есть Россия как государство, а есть Россия как информационный рынок. Не исключено, что задержанные пользовались услугами российских СМИ в обмен на какие-то решения своих проблем. Но я не думаю, что Москва могла рассматривать Майлыбаева как проводника своей линии в Казахстане. Конечно, под его крылом проходила определенная работа по политической поддержке Евразийской интеграции, поскольку есть даже компания ТОО «Институт Евразийской интеграции», которая работала по проектам Майлыбаева, в том числе и межгосударственным. Но речь может идти об информационном или экспертном сотрудничестве, поскольку Майлыбаева можно считать пророссийским чиновником так же, как можно считать пророссийским заговорщиком того же чимкентского бизнесмена Тохтара Тулешева. И это при всем при том, что внешне Тулешев больше похож на заговорщика, чем Майлыбаев. К тому же, стоит признать, вряд ли Российская Федерация сделала бы серьезную ставку на президента Чимкентского пивзавода или на замруководителя Администрации президента. Тем более что в стране есть более значимые фигуры, а Майлыбаев никогда не претендовал на роль наследника Назарбаева. И если у него и были какие-то дела с российским структурами, то в этом не следует искать какие-то элементы российского заговора по влиянию на казахстанское политическое поле.

Следует напомнить, что чимкентский бизнесмен Тохтар Тулешев был задержан 30 января 2016 года. Спустя полгода Комитет Национальной безопасности Казахстана сообщил, что Тулешев, имея ряд сообщников из числа силовиков, готовил государственный переворот и планировал прийти к власти с помощью транснациональной ОПГ «Братский круг». Отметим также, что поскольку Тулешев являлся членом Союза журналистов России, экспертом Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной думы Российской Федерации, председателем думского Экспертного совета по экономическому сотрудничеству России, Казахстана и Белоруссии, председателем Экспертного совета по вопросам религии и общественных организаций СНГ при Государственной думе, был награжден знаком Ордена тамплиеров, как представитель российского дворянства, являлся руководителем казахстанского филиала российской некоммерческой организации «Центр анализа террористических угроз и конфликтов малой интенсивности» (ЦАТУ), и т. д., в стране поползли слухи, что переворот готовился не без участия Кремля. 7 ноября 2016 года Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Напомним также, что Нартай Дутбаев, о котором упомянул в своем комментарии Данияр Ашимбаев, был задержан 26 декабря 2016 года по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении власти. Несмотря на то, что дело экс-главы КНБ проходит под грифом секретно, буквально через пару дней появилась информация, что Дутбаева арестовали не только и не столько за разглашение гостайн, сколько за покровительство Мухтару Аблязову, являющемуся одним из главных врагов режима Нурсултана Назарбаева.

«После того, как Аблязов вышел из французской тюрьмы, Нартай Нуртаевич решил предложить ему свои услуги в качестве посредника для улаживания конфликта между опальным банкиром и властью, — сообщил казахстанской газете «Караван» информированный источник. — Это и насторожило чекистов. Более того, внимание спецслужб привлекли публикации в подконтрольных Аблязову интернет-изданиях, где проходила информация из разряда госсекретов».