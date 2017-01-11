Летние теракты в Актюбинске (Актобе) и Алма-Ате (Алматы) аукнулись казахстанцам зимой: сразу после новогодних каникул граждане узнали о своих новых обязанностях, предусмотренных новым законом.

Тимур Касымжанов Очередь на получение временной регистрации в Центре обслуживания населения Алмалинского района Алма-Аты 9 января 2017 года

22 декабря 2016 года президент Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», который вступил в силу 7 января 2017 года.

Текст закона доступен здесь.

Что изменилось?

Наиболее бурную реакцию вызвали нормы документа, касающиеся регистрации по месту временного пребывания. Новый закон внес в Кодекс об административных правонарушениях следующие изменения: «1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от десяти календарных дней до одного месяца — влечет предупреждение. 2. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца — влечет штраф в размере семи месячных расчетных показателей. 3. Деяние, предусмотренное частями первой и второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, — влечет штраф в размере тринадцати месячных расчетных показателей».

Поскольку в 2017 году месячный расчетный показатель составляет 2269 тенге, можно посчитать, что гражданина без регистрации по месту временного пребывания, окрещенной в народе «временной регистрацией», после предупреждения ждет штраф в размере 15 883 тенге (2871 рубль), а при повторном нарушении — 29 497 тенге (5331 рубль).

Еще более внушительные штрафы предусмотрены для арендодателей:

«Допущение наймодателем (арендодателем) проживания физических лиц без регистрации в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, — влечет штраф на физических лиц в размере десяти (4101 рубль — здесь и далее прим. ИА REGNUM ), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере пятнадцати (6152 рубля), на субъектов среднего предпринимательства — в размере двадцати пяти (10 253 рубля), на субъектов крупного предпринимательства — в размере пятидесяти месячных расчетных показателей (20 507 рублей)».

При повторном нарушении в течение года арендодатель-физическое лицо заплатит штраф в размере 20 МРП (8203 рубля), малый предприниматель или НКО — 30 МРП (12 304 рубля), субъект среднего предпринимательства — 50 МРП (20 507 рублей), крупного предпринимательства — в размере 100 МРП (41 015 рублей).

Ажиотаж и путаница

В день вступления закона в силу, 7 января, с разъяснениями выступил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Ерлан Тургумбаев.

Он напомнил, что необходимость регистрации — не новое требование, институт регистрации в Казахстане был введен еще в 1993 году. По словам Тургумбаева, изменения в законодательстве были нужны «для мониторинга внутренней миграции, учета количества граждан, проживающих в том или ином городе или районе». Вице-министр добавил, что «на основании этих данных планируется создание рабочих мест, строительство школ, больниц, развитие инженерно-технической инфраструктуры».

Ближе к теме были слова Тургумбаева о том, что «в последние годы сложилась ситуация, когда владельцы квартир не дают согласия жильцам на регистрацию», те, в свою очередь, «чтобы не нарушать законодательство, вынуждены искать возможности для оформления фиктивной регистрации — по адресу, где на самом деле не живут».

«Нередко по таким адресам зарегистрированы десятки, и даже сотни человек. При этом, где они на самом деле, никто не знает. Этой ситуацией пользуются и криминальные элементы, и, как показали события в Актобе и Алматы, последователи экстремистских течений», — отметил Тургумбаев.

Далее представитель МВД углубился в частности введенных в действие законодательных новелл, и здесь мы его цитировать не будем, поскольку юристы эту часть выступления Тургумбаева раскритиковали попунктно.

Известный в Казахстане юрист Джохар Утебеков написал на своей странице в Фейсбуке следующее: «Сегодня лапшу о временной регистрации вешает замминистра МВД РК Ерлан Тургумбаев. Вранье №1: «Введена обязательная регистрация по месту временного пребывания сроком свыше одного месяца». Арендаторам она нужна уже через 10 дней! Откройте ч. 1 ст. 492 КоАП. Вранье №2 (и главное): «Она не требуется… временным жильцам… К ним относятся родственники и гости». Это самая важная пурга и ложь у МВД. Внимание, опровержение! Родственников тоже нужно временно регистрировать, если они больше месяца живут! Вранье №3: «Ранее административной ответственности подлежали только жильцы». Не было раньше ее за отсутствие временной регистрации! Все было по обоюдному согласию. Позавчера ДВД Алматы подтвердил мои слова. Вранье №4: «Если срок проживания без регистрации составляет менее месяца, правонарушителю будет вынесено предупреждение». Это только арендатору! Арендодателю-то штраф в 10−15 МРП через 10 дней уже приедет. Вранье №5: «Учет населения в той или иной форме ведется в большинстве государств». У нас не пахнет ни той, ни иной формой! Нет в нормальных странах двух регистраций сразу! И на Западе не принято штрафовать. Тебе просто желательно иметь регистрацию для получения некоторых госуслуг (и то не везде). Мы же вынуждены регистрироваться, чтобы нас не оштрафовали и не закрыли. А штраф на собственника жилья — это вообще наше изобретение, мрак небесный и круговая порука. Тургумбаев противоречит всем ранее выступавшим руководителям полиции! МВД не знает, как успокоить ошалевший народ».

Народ, действительно, показывал разную реакцию. В центрах обслуживания населения (ЦОН) образовались многолюдные очереди, которые иногда заканчивались на улице. В социальных сетях люди писали, что приходится занимать очередь, чтобы встать в очередь.

Надо отметить, что в Казахстане растет мобильность населения. По данным ОФ ЦСПИ «Стратегия», только в направлении «село-город» поток внутренних мигрантов вырос с 21 188 человек в 2007 году до 33 215 человек в 2015 году. Кроме того, есть межрегиональная миграция. По информации Казахстанского института стратегических исследований, 70% населения Алма-Аты составляют именно такие приезжие — из других регионов республики. Неудивительно, что возник такой ажиотаж. К этому стоит добавить, что, как уточнили в МВД, регистрация необходима не только при переезде в другой город, но и при переезде в пределах одного населенного пункта.

Ажиотаж возник не только в Алма-Ате. Председатель правления НАО «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов отчитался, что ЦОНы по стране теперь работают по продленному графику — с восьми утра до восьми вечера, в две смены, шесть дней в неделю, кроме того, изготовлена памятка для граждан по наиболее частым вопросам, связанным с регистрацией. Это вызвало раздражение у премьер-министра Бакытжана Сагинтаева: «Ваши памятки не сейчас людям нужны, раньше надо было их изготавливать, распространять через все возможные источники информации доведения до жителей».

«Почему нельзя в онлайн режиме регистрироваться?» — поинтересовался глава Кабмина. Еренчинов обещал, что станет можно в течение месяца.

Досталось от премьера и министру внутренних дел: «Закон когда был подписан? 22 декабря. Первое разъяснение когда мы дали? Дали после того, как ажиотаж пошел в ЦОНах. Вы понимали, что эта норма коснется людей. Мы могли 22 числа начать работу по разъяснению, чтобы, как вы говорили, сейчас из 40 тысяч, которые пришли в ЦОНы, они могли бы не приходить в эти дни так. Так? Они могли в течение года прийти, узаконить свои жилищные отношения, и не было бы ажиотажа. Люди просто не знали, что делать, и пошли в ЦОНы».

В Алма-Ате, между тем, ситуация несколько усугубилась тем, что местные полицейские начали массовую отработку, правда, сразу оговорив, что она не связана с временной регистрацией, а имеет профилактические цели в канун Универсиады.

Однако граждане насторожились, и журналисты выяснили у юристов, как себя вести, если в квартиру стучится участковый. Специалисты дали противоречивые указания, отметив, что лучше все-таки не захлопывать двери перед представителями закона. Из этого граждане сделали вывод, что не открывать полиции все-таки можно.

В ответ министр МВД РК Калмуханбет Касымов отреагировал: «Хорошо, не открывайте дверь участковому. Мы найдем другой способ проверить». Пользователи социальных сетей остались в недоумении — была ли это угроза арестами или что-то иное? И, если есть эти другие способы, почему их не использовали сразу?

Стоит отметить и высказывания депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, которые также не смогли внести ясности в ситуацию и убедить граждан в том, что новые нормы имеют под собой понятные основания.

«(…) мы понимали, что это создаст неудобства, поэтому мы поставили задачу для исполнительных органов — посмотреть, как будет происходить реализация, а затем уже внести коррективы в нормативно-правовые акты по уточнению и уменьшению нагрузки на людей», — сообщил депутат Мажилиса Серик Сейдуманов.

Его коллега депутат Ахмед Мурадов признает: «Была ирония, что террористы не будут регистрироваться, а потом совершать теракты. В итоге норма ушла в том варианте, в котором она принята. Сегодня она в действии. Её реализация показывает, что не всё так, как предполагали и как хотели, не готовы сами службы и люди, не до конца разъяснено на местах».

О том, что практика отошла от первоначального замысла, написал и юрист Джохар Утебеков: «Президент Назарбаев дал правительству поручение разработать закон для борьбы с экстремизмом. По части учета населения указал: «Правительству необходимо ускорить работу по созданию интегрированной системы миграционного контроля, основанной на внедрении современных технологий». Думаю, все только за, чтобы базы данных о населении были современными и синхронизированы. Вводить временную регистрацию президент не поручал. А уже через пару недель на экспертизы попал правительственный законопроект, где про «интегрированную систему» ничего не было. Зато появилась двойная принудительная регистрация. Теперь мне интересно, кто родил эту дикую идею? Кто ее автор?»

Реакция

«Грустный и показательный момент из нового закона. Дьявол кроется в деталях. В Казахстане временно пребывали только иностранцы. Никогда в Законе о миграции этот термин не использовали для граждан. Мы в Казахстане жили. Некоторые где-то жили временно. Теперь миллионы из нас тоже временно пребывают, а не живут в своей стране. Нам тут словно не место. Это точно еще наша страна?» — написал Джохар Утебеков в Фейсбуке, где его мнение поддержали почти 3,5 тысячи других пользователей.

«Абсолютно идиотским, абсурдным и унизительным для людей» назвал принятый закон китаевед Адиль Каукенов, который по этому поводу вспомнил, как началась борьба Махатмы Ганди за права индийского народа, когда в 1906 году правительство Трансвааля опубликовало проект закона, по которому индийцы должны были пройти регистрацию в полиции, оставить отпечатки пальцев и получить особые удостоверения, иначе их ожидали арест и высылка.

Эмоционально отреагировал на нововведения и казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов. В сети Instagram он разместил следующую запись (приводим с сокращениями, орфография автора сохранена): «В нашей стране столько проблем, чтобы мне их перечислить не хватит моих пальцев и пальцев моих друзей. Аулы умирают, везде безработица, идут сокращения. Растут цены на продукты, на коммунальные услуги, на все! бедному пенсионеру попасть на камеру за рулем, ему придется голодать целый месяц. Выезжаешь за 100 км от Алматы, совсем другая жизнь, дороги не отремонтированы с 45 года. Молодежь превращаются в алкоголиков, увеличивается убийство, грабеж. Все бегут в город, чтобы не умереть от голода! И теперь после всего этого, эти люди должны платить за то, что куда-то приехали в собственной стране??? Клянусь богом, того кто придёт ко мне с этим вопросом регистраций, я похороню его там же! Казахстан по миру входит в 5-ку, по нефти, газу, золото, серебро, уран, медь, алюминий, уголь и тд. Народ и так не видит их! И после всего этого вы хотите грабить простой народ своими МРП??? Патриот не тот, кто кричит больше всех «Алга Казахстан», а тот, кто чувствует боль своего народа!»

Однако основная масса населения едва ли будет протестовать активно. Директор Consulting Group Motivation Наталья Малярчук сделала такое сообщение: «Получили результаты опроса (Алматы) относительно нововведений в миграционное законодательство. Народ поддерживает их. Основные аргументы — приезжих вычислят, накажут арендодателей, которые понапускали всяких в квартиры, безопасней станет. Как-то так. Мы специально просили интервьюеров провоцировать и рассказывать про недоработки в законе. Но нет, большинство за…»

Детали исследования Малярчук не раскрыла, объяснив это условиями контракта с заказчиком.

«Ситуативным» назвал внимание к вопросу регистрации руководитель Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин. «Помню, как развивалось обсуждение по этой тематике в прошлом году, и никто сильно не уделил внимания этой теме. Более того, парламент ввел режим открытой дискуссии, пригласил группы всех гражданских активистов, общественных деятелей и экспертов. К сожалению, многие общественники ограничились обсуждением только на первых дискуссиях. Дальше внимание к этим вопросам было минимальным. Теперь, когда этот вопрос поднимается снова, то меня удивляет ситуативное внимание к этим вопросам. Поэтому при всем том, что эти нормы спорные и дискуссионные, нужно было говорить и обсуждать в свое время, когда оно обсуждалось, и имелись механизмы влияния тогда еще», — отметил Карин.

«Карин нашел крайних в ажиотаже вокруг новых правил регистрации», — откликнулся на это заявление журналист Марат Асипов.

«Уж так устроена жизнь, что так провластные стратеги реагируют только на канистру с бензином и живые факелы в присутственных местах. Логически выстроенная мысль, с примерами, практически на пальцах, которая объясняет, что мера эта и бессмысленна, и даже вредна, не может заставить не только ни одного депутата, но даже и последнего клерка из института стратегических исследований свернуть с колеи и оглядеться по сторонам», — написал Асипов.

«Конечно, согласие есть продукт непротивления сторон, но не думаю, что казахстанцы в восторге от нововведений. Просто у наших граждан всегда есть симметричный ответ на все, что делает правительство для их блага», — считает Марат Асипов, который добавил, что казахстанцы не пассивны, а альтернативно активны, и «нет такого чиновника, которого граждане не смогли бы охмурить».

Но не все стремятся к альтернативным путям — некоторые эксперты отстаивали свое критическое отношение к нововведению в системном русле, хотя результат оказался отрицательным.

О своем опыте рассказал политолог и член Общественного совета Алма-Аты Марат Шибутов: «Относительно закона, вносящего поправки в законодательство об экстремизме и терроризме, а также регистрации временно проживающих. Проект этого закона поступил в ОС Алматы в августе. В начале октября я подготовил на него заключение — отрицательное. В том числе предлагал отменить все поправки, касающиеся миграции населения. И в принципе, предлагал иные меры по противодействию терроризму и экстремизму. Данное заключение было отправлено в октябре в Алматинский филиал партии «Нур Отан» (они и просили ОС сделать экспертизу), потом в Мажилис. 2 ноября в Алматы мои коллеги из комиссии № 6 провели обсуждение вместе с государственными органами по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. В ходе обсуждения всем городскими силовикам мое заключение было роздано, и они с ним ознакомились. Я же в это время был на рабочей группе по этому закону в Мажилисе — с отрицательным, правда, результатом. Таким образом, надо отметить, что Общественный Совет Алматы был всегда против данного закона, предлагал иные меры и отправлял всем разработчикам свое отрицательное мнение. Но они к нему не прислушались».

Отметим, в социальных сетях нередко можно встретить записи, полные надежды на то, что глава государства выйдет из отпуска и сам решит вопрос — как это было с поправками в земельное законодательство, которые стали причиной митингов. Президент тогда объявил мораторий на резонансные поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, путь ужесточения законодательства был выбран казахстанскими властями после теракта 5 июня в Актюбинске. 10 июня прошло заседание Совета безопасности под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Заседание посвятили оценке событий 5−6 июня и определению мер, необходимых для повышения безопасности. Тогда глава государства поручил разработать поправки в законодательство в части противодействия терроризму и экстремизму, оборота, хранения и продажи оружия, в области регулирования миграции и религиозных объединений.

19 июля власти сообщили, что законодательство будут менять и в других сферах. В том числе, как доложил министр МВД, «в рамках разрабатываемого КНБ законопроекта министерством также вносятся поправки в действующее законодательство, предусматривающие установление механизмов контроля за краткосрочной арендой и субарендой жилья».