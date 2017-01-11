



Army.mil Солдаты Республики Корея и офицер Соединённых Штатов. Граница КНДР и Республики Корея

Для решения проблемы ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи избранный президент США Дональд Трамп должен начать вывод войск с Корейского полуострова. Только так он сможет выйти из тупиковой ситуации, из которой не выйти ни санкциями, ни военным ударом, пишет Даг Бэндоу в статье для National Interest.

Автор отмечает, что в своем новогоднем обращении к северокорейскому народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной достигать территории США. Если на ней будет установлена ядерная боеголовка, то Северная Корея может получить эффективное средство сдерживания против США — глобальной супердержавы.

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Ответом избранного президента Дональда Трампа стало сообщение в его микроблоге в Twitter, в котором он написал, что «этому не бывать». На данный момент тем не менее непонятно, что имел в виду будущий глава Белого дома. Что он не верит в способности КНДР создать такую ракету и оружие достаточно малых габаритов? Или же его сообщение является не чем иным, как пустой бравадой? Каким образом избранный президент США собирается решать проблему ядерного оружия КНДР?

Так, Трамп, вероятно, стремится убедить Ким Чен Ына отказаться от геополитических амбиций своей династии. Не зря во время президентской кампании Трамп высказывал интерес к встрече с северокорейским лидером. Не стоит забывать и о том, что Трамп может настоять, что оказать давление на Пхеньян должен Китай. Однако влияние Пекина ограничено, а сам он не особо заинтересован в организации смены режимов, от которой выигрывает Вашингтон.

Наконец, Трамп, который на протяжении всей избирательной кампании обвинял бывшую первую леди Хиллари Клинтон в излишней склонности к развязыванию войн, может сам разрабатывать планы вторжения в КНДР или ударов по испытательных объектам, а также готовиться сбивать северокорейские ракеты. Такой шаг может принести нужные плоды, но может стать и причиной крупного конфликта.

Эта идея не нова, и вряд ли кто-то откажет США в праве уничтожить ракеты, которые могут быть выпущены по их территории, однако эксперты предостерегают от таких действий. Так, удар по производственной или испытательной инфраструктуре КНДР может стать причиной полномасштабной войны с вооруженным ядерным оружием Пхеньяном, который способен выпустить ракеты с ядерными боеголовками по Южной Корее и Японии.

Похоже, Трамп прочертил одну из тех печально известных «красных черт» и — как и его предшественник — может оказаться в ситуации унизительного отступления, когда он столкнется с неизбежной реальностью.

Очевидно, что — с учетом того, что на данный момент Пхеньян обладает материалами для создания до 20 боеголовок, а к 2020-му будет, возможно, иметь до 51, — складывающаяся ситуация довольно тревожна. Со временем КНДР может встать в один ряд с Индией, Израилем и Пакистаном, а северокорейские ракеты закрывают большую часть северо-востока Азии. К ним еще нужно прибавить ракеты, запускаемые с подводных лодок. Однако в случае успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты под ударом со стороны КНДР оказываются и США.

Тем не менее династия Кимов, в том числе и сам Ким Чен Ын, создают впечатление прагматичных политиков. С помощью ядерного оружия Пхеньян не собирается совершать самоубийство, наоборот. Оно используется для ряда целей: для защиты от глобальной супердержавы, склонной к безразборным сменам режима, для статуса, который позволяет привлекать всеобщее внимание к нищей стране, в качестве инструмента вымогательства, с помощью которого Пхеньян получает с напуганных соседей наличность и гуманитарную помощь, а также внутриполитической опоры, позволяющей сохранять лояльность военных.

Несмотря на клишированность заявлений Пхеньяна о «шантаже», «военных учениях» и «ядерной угрозе» со стороны США и Южной Кореи, в них есть зерно истины. После того как Пхеньян был назван США членом оси зла вместе с Ираком, лидера которого Вашингтон сверг, глупостью было бы для Северной Кореи не готовиться к нападению. Так же глупо было бы надеяться на обещания США после свержения администрацией Барака Обамы лидера Ливии Муаммара Каддафи, отказавшегося в результате переговоров от своей ядерной программы.

При всем при этом, отмечает автор, вероятность того, что КНДР инициирует удар по США, крайне мала, поскольку ничего, кроме мгновенного уничтожения, страна не получит. Поэтому, пока Вашингтон не бомбит КНДР, вряд ли что-то произойдет.

Это не означает, что ситуация не носит взрывоопасного характера, однако в основе этой опасности лежат гарантии Вашингтона перед Сеулом. Поэтому не было бы военнослужащих США на Корейском полуострове, а также не дай Вашингтон обещание начать войну от лица Сеула, Ким Чен Ыну не было бы смысла привлекать к себе внимание США. Так, северокорейский лидер не грозит превратить Лондон, Париж и Берлин в «море огня». Он не говорил о планах уничтожения индийских, кенийских или индонезийских городов. Вашингтон важен для Пхеньяна из-за американского контингента в регионе.

Поэтому Трампу нужно вывести американские войска с Корейского полуострова. Пока США находятся в самом сердце корейского конфликта, им угрожает опасность. На стороне Южной Кореи экономические и демографические преимущества и международная поддержка. Нет смысла размещать на полуострове или вблизи него вооруженный контингент, поэтому Вашингтон должен последовательно вывести свои войска и положить конец своим гарантиям безопасности перед Сеулом.

В краткосрочной перспективе США должны сохранять ядерный зонтик над Южной Кореей, однако со временем Вашингтону придется рассмотреть и другие варианты, в том числе возможность разработки Сеулом и Токио собственных средств ядерного сдерживания. Такая перспектива может подтолкнуть Пекин к тому, чтобы оказать большее давление на Пхеньян.

Вывод американских войск с Корейского полуострова будет иметь несколько преимуществ. Во-первых, США не будут больше находиться в самом центре конфликта на полуострове. Во-вторых, ответственность за собственную оборону ляжет на плечи Сеула. В-третьих, США больше не будут врагом номер один для КНДР. В-четвертых, заниматься снижением напряженности в регионе придется расположенным там странам. И хотя у США в регионе останутся интересы, они будут носить не столь важный характер, как для соседей Северной Кореи.

Если США уйдут с Корейского полуострова, у администрации Трампа будет более широкий спектр действий в отношениях с КНДР, в том числе способность взаимодействовать по ряду вопросов, кроме ядерного разоружения. США также смогут более эффективно договориться с Китаем о давлении на Пхеньян, продемонстрировав, что Вашингтон не стремится использовать объединенную Корею для сдерживания КНР. В свою очередь, такой шаг Белого дома станет подтверждением готовности США поддержать стремление их союзников к созданию ядерного оружия, в том числе к созданию тихоокеанского ядерного щита не только против КНДР, но и против России и Китая.

Таким образом, вместо того чтобы загонять себя в угол, избранный президент США может начать дистанцироваться от зарождающегося кризиса. Вероятнее всего, проблемы этим не решить, однако так обязанность разбираться с КНДР не будет больше лежать на США .