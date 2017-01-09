Несмотря на недавнее заявление президента России Владимира Путина об очередном выводе войск из Сирии, не стоит ожидать, что присутствие российских военных в стране сократится значительно, пишет Пол Иддон в статье для War is Boring.

Mil.ru Вооруженные Силы России в освобожденном Алеппо

Так, Москва объявила 6 января о выводе войск из Сирии, который начнется с отхода авианосной группы во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Москва и прежде заявляла о выводе войск из Сирии, однако тогда его так и не последовало, поэтому и сейчас этого также не стоит ожидать.

Читайте также: Эскадра ВМФ РФ уходит от берегов Сирии домой

«Неясно, выводятся ли какие-либо другие войска, кроме авианосной группы «Кузнецова», который отправляется в Россию, что он и так должен был сделать, учитывая, что его участие в операциях окончилось унизительными техническими неудачами», — отметил эксперт аналитического центра Института им. Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман.

Читайте также: В чем причины фиаско российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в Сирии?

Его поддерживает Нил Хауэр, аналитик по вопросам Ближнего Востока в группе SecDev, занимающейся мониторингом конфликтов.

«Отход «Кузнецова» в Черное море является главным элементом вывода войск. Это событие очень активно афишировалось в СМИ, а 6 января судно посетил даже глава Генерального штаба Сирии», — заявил он, отметив, что поход «Кузнецова» к побережью Сирии был прежде всего символическим жестом Москвы. Он доставил ряд истребителей-бомбардировщиков на территорию Сирии, однако в ходе операций с его участием Россия потеряла два самолета — МиГ-29 и Су-33. «Нынешний российский отвод скорее всего ограничится перегруппировкой российских войск в стране», — добавил он.

Кофман не ожидает даже, что в численности войск в Сирии произойдут серьезные изменения.

«Российское военное присутствие в Сирии носит достаточно незначительный характер», — подчеркнул Кофман, добавив, что нынешний вывод может в очередной раз носить характер ротации войск, поэтому ситуация не изменится.

Так, отмечает автор, в марте 2016 года Россия заявила о выводе основной части своих войск из Сирийской Арабской Республики, что оказалось лишь ротацией сил. Даже тогда Кремль подчеркнул, что в случае необходимости Россия сможет в кратчайшие сроки нарастить свою группировку. К концу того месяца Москва уже помогала официальному Дамаску освобождать Пальмиру от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пальмира оказалась вновь захваченной боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине декабря, когда сирийская армия занималась освобождением города Алеппо от вооруженной оппозиции.

«Хотя Россия может и сократить число своих авиаударов на севере Сирии, крайне маловероятно, что Москва в значительной мере сократит свое присутствие в стране, пока не освобождена Пальмира», — отметил Хауэр. «Оставлять город, где русские провели концерт в честь «победы над терроризмом» в мае 2015 года, в руках ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет особенно унизительно», — добавил он.

Неясно, пойдет ли Москва на более решительные шаги для исправления ситуации с потерей Пальмиры в ближайшем будущем, поскольку Дамаску будет интереснее продолжать борьбу с оппозицией на севере и северо-западе Сирии.

Более того, по словам Кофмана, захват Алеппо является очередной вехой в операции в Сирии, представляющей возможность заявить о победе дома. Именно с этим и было связано заявление о выводе войск. Аналитик также предполагает, что успех в Алеппо можно будет представить в качестве политического достижения. На практике же это означает возможность реального вывода специальных и военно-морских подразделений из САР в Россию.

В свою очередь, Хауэр считает, что Россия сохранит большую часть своих сил в Сирии на протяжении длительного времени, поскольку Москва планирует расширить свою группировку на базе ВВС в Хмеймиме, а также на базе ВМФ в Тартусе. Благодаря этому у России появится возможность поддерживать очень многочисленный контингент войск в Сирии, а также способность проецировать свою силу в регионе после того, как через несколько дней это расширение будет закончено. Уже одни эти планы говорят о том, что вооруженные силы России из Сирии никуда не уйдут.