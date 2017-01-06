Эскадра ВМФ РФ уходит от берегов Сирии домой

Москва, , 13:35 — REGNUM Авианесущая эскадра ВМФ РФ во главе с тяжелым авианесущем ракетным крейсером «Адмирал Кузнецов» начала переход от берегов Сирийской Арабской Республики в Восточном Средиземноморье в родной порт приписки Североморск на берегу Баренцева моря в Мурманской области. Об этом сегодня, 6 января, заявил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов поблагодарил весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач.

«Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свёртывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утверждённым планом», — сказал Герасимов.