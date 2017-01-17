Отказ правительства США от постройки первого истребителя пятого поколения F-22, которых к 2009 году с конвейера сошло всего 187 штук, произошел по ряду причин, в том числе из-за исчезновения основного противника США, против которого «Раптор» и создавался, пишет Кайл Мизоками в статье для National Interest.

Theaviationist.com Истребитель F-22 «Раптор»

Автор напоминает, что разработка истребителя началась в начале 1980-х годов, когда ВВС США стремились сохранить преимущество в истребителях для завоевания превосходства в воздухе, а также заменить F-15C «Игл». Первоначально предполагалось, что создание 750 летательных аппаратов обойдется бюджету США в $26,2 млрд. Уже к 1990 году стало очевидно, что холодная война почти закончилась, поэтому администрация Буша-старшего сократила планы покупки самолетов до 648 штук. К 1997 году уже планировалось закупить 339 истребителей, в 2003 году Белый дом был готов купить всего 277, тогда как в 2009 году их число сократили до 187 самолетов, плюс восемь испытательных и опытных летательных аппаратов, после чего производственная линия была закрыта.

На отказе от программы сказалась также и долгая разработка нового самолета. Хотя работы по созданию летательного аппарата нового поколения начались в 1981 году, а впервые он поднялся в воздух в 1990 году, запланированных показателей удалось достигнуть лишь к 2005 году, когда самолет и поступил на вооружение ВВС США. Для сравнения на создание F-15 «Игл» ушло восемь лет от проекта до первого полета, а запланированные боевые показатели были достигнуты в 1976 году.

Иными словами, на создание F-22 ушло в два раза больше времени, чем на создание его предшественника. В это время Советский Союз перестал существовать, а его ВВС были разделены между образовавшимися государствами, которые уже не могли проводить модернизацию существующих образцов, таких как МиГ-29 и Су-30. Поскольку они не представляли угрозы для F-22, не было причин торопиться с созданием истребителя пятого поколения США.

F-22 также стал жертвой войн в Афганистане и Ираке, из-за поддержания расходов на сохранение истребителя, созданного для противостояния равному противнику, оправдывать еще затраты на него оказалось крайне проблематичным. F-22, не принимавший участие в войнах в Ираке и Афганистане, часто выставляли программой, на которую уходили средства, необходимые для бронетранспортёров с защитой от мин и нападений из засад. Они были нужны для защиты военнослужащих США от самодельных взрывных устройств.

Из-за затяжного этапа развития F-22 стал косвенным конкурентом многоцелевого истребителя F-35. Хотя оба самолета предназначены для различных целей, F-35 оказался более дешевой системой со схожими — а в некоторых областях даже более высокими — показателями, чем «Раптор», что и сказалось на решении главы Минобороны США Роберта Гейтса рекомендовать прекращение программы, вместо которой он предложил ускорить программу F-35. Гейтс предполагал, что к 2025 году США будут располагать 1,7 тыс. истребителей F-35, что с учетом превышения сметы и задержек этой спорной программы вряд ли будет достигнуто.

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Наконец, в 2008 году в США разразился самый серьезный экономический кризис со времен Великой депрессии, из-за чего и было принято решение приостановить производство F-22, в результате чего в 2009 году Вашингтон полностью отказался от программы.

Даже за восемь лет, прошедших с тех пор, сложно сказать, совершили ли США, отказавшись от этого истребителя, громадную ошибку или нет. С одной стороны, благодаря отказу от F-22 удалось направить средства на более нужные направления, с другой — мир за прошедшие годы изменился. Так, Китай и Россия активно модернизируют собственные ВВС. Уже разрабатывается три истребителя пятого поколения — китайские J-20 и FC-31 и российско-индийский Т-50, — которые могут бросить вызов преимуществу США в воздухе.

Таким образом, программу истребителя F-22 «Раптор» прикончил ряд факторов, однако основной причиной, по всей видимости, стал затяжной период его разработки, из-за чего самолет появился на свет уже в другой международной ситуации. В том же направлении движется и американский боевой корабль прибрежной зоны (LCS), который после десяти лет разработки по-прежнему вооружен только 57-мм пушкой. F-22 был не первым «чудо-оружием», которое ждал ранний конец, он не стал и последним.

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