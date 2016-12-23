WiB: Официальная стоимость F-35 не имеет никакого отношения к реальности

Вашингтон, , 11:02 — REGNUM



После того как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость программы F-35 «вышла из-под контроля» в своем Twitter, ответственный за осуществление проекта генерал-лейтенант ВВС США Крис Богдан предоставил СМИ свою версию. Многочисленные медийные площадки стали распространять заявление Богдана без какого-либо анализа полноты или точности его утверждений. В сообщениях СМИ не принимался во внимание контекст и не высказывались альтернативные точки зрения на то, во сколько же США обойдется каждый истребитель, пишет Уинслоу Уиллер в статье для War is Boring.

По словам генерал-лейтенанта, каждый истребитель ВВС F-35А будет стоить $102,1 млн, тогда как варианты для морской пехоты F-35В и для ВМФ F-35С обойдутся налогоплательщикам в $132 млн каждый. В среднем, для «обычного» истребителя, таким образом, стоимость составляет $122 млн. Эти цифры Богдан взял из финансирования, выделенного Конгрессом в 2015 году.

Однако предоставленные СМИ Богданом данные неполны, в них не учитывается существующие контракты Пентагона с Lockheed Martin и Pratt & Whitney. В те же цифры не входит стоимость приобретения оборудования для технического обслуживания и других необходимых элементов, а также стоимость исправления конструктивных недостатков, выявленных в ходе испытаний и в последующем применении.

Представляется возможным, отмечает автор, рассчитать более точную стоимость программы. Так, на 2015 налоговый год глава проекта создания F-35 обратился к Конгрессу с просьбой выделить $6,4 млрд на производство 34 многоцелевых истребителей для ВВС, морской пехоты и ВМФ. В эту сумму не входило отдельное финансирование исследований и разработок.

Если учесть производственные данные, можно прийти к выводу, что один F-35А стоит $157 млн, а не $102, тогда как F-35В и F-35С обойдутся бюджету в $265 млн каждый, а не в $132.

Как утверждает Богдан, стоимость программы сокращается. Так, в 2001 году Пентагон указывал цену одного истребителя в $250 млн, тогда как в 2015 году среднем один F-35, как ожидается, она составила $188 млн. Однако если обратиться к докладу Научно-исследовательской службы Конгресса США за 1994 год, окажется, что Пентагон обещал, что каждый F-35А будет стоить $31 млн, F-35В — от $31 млн до $38 млн, а F-35С — от $30 млн до $35 млн. В 2017 году в таком случае вариант А стоил бы $53 млн, В — $53 млн от $65 млн, а вариант С — от $51 млн до $60 млн.

Иными словами, в 2017 году стоимость одного F-35А приблизительно в два раза превысит обещанную более двух десятилетий назад Конгрессу сумму. В свою очередь, вариант В будет стоить более чем в два раза дороже, тогда как вариант С — в четыре.

Избранный президент США, заключает автор, скорее всего, понимает, когда его пытаются обмануть. В этом случае Пентагон пытается убедить будущего главу Белого дома в том, что налогоплательщики США могут получить свои F-35 за сумму, в два, а то и в четыре раза превосходящую первоначальную.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вооруженные силы США в 2016 году пускали деньги на ветер»