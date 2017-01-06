У избранного президента США Дональда Трампа появился «новый лучший друг» в лице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который самым резким образом отреагировал на то, что США воздержались от голосования в Совете Безопасности по резолюции, осуждающей израильские поселения. Сближение с Нетаньяху, несмотря на очевидные приобретение среди еврейской общины США, может привести и к негативным для США последствиям, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Избранный президент Трамп, благодарю вас за вашу теплую дружбу и очевидную поддержку Израиля», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, после того как он обрушился с критикой на государственного секретаря США Джона Керри в такой манере, которая прежде привела бы к разрыву дипломатических отношений.

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Нетаньяху обвинил Керри в «сговоре» и «инициировании» антиизраильской резолюции в Совете Безопасности ООН, которая стала ударом в спину Тель-Авиву. Обвинив главу американской дипломатии во лжи, он также пообещал предоставить президенту Трампу доказательства причастности к ней самого Керри и его фальши.

После этого Нетаньяху вызвал американского посла, которому на протяжении 40 минут зачитывал строгое предупреждение. В свою очередь, посол Тель-Авива в США Рон Дермер обвинил США не только в том, что они «не воспротивились и не дали состояться групповому нападению» на Израиль в ООН, но «в сущности стояли за этим нападением».

Когда же член Национального совета безопасности Бен Родс заявил, что эти обвинения безосновательны, Дермер назвал его «большим выдумщиком». Здесь, отмечает автор, возникает вопрос: «Почему Дермер не летит назад в Тель-Авив?» Некоторые в США еще помнят, как президент США Дуайт Эйзенхауэр приказал премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону вывести войска с Синайского полуострова в 1957 году, в противном случае против него были бы введены санкции.

Тогда Бен-Гурион сделал так, как ему было сказано. Начни он или его посол поносить госсекретаря Джона Даллеса, как было в случае в Джоном Керри, Эйзенхауэр сразу же отозвал бы своего посла из Израиля. Угроза главы Белого дома ввести санкции против правительства премьер-министра Энтони Иден, также вторгшегося в Египет, стоила Идену его кресла.

Но Дуайт Эйзенхауэр был не Барак Обама, а США 1956 года уважали себя в большей степени. И все же эта неделя, в ходе которой между двумя странами, не переставая, шел обмен злопамятными заявлениями, расставила все на свои места. Хотя Керри и стал объектом критики за то, что воздержался во время голосования в ООН по резолюции, которая называла израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и восточном Иерусалиме незаконными и являющимися препятствием для заключения мира, США придерживались этой политики на протяжении многих лет.

И предостережение Керри, сделанное 28 декабря, о том, что в конце этого пути, продолжающего строительства поселений, находится Израиль, который является либо нееврейским, либо недемократическим государством, носит едва ли не антисемитский характер.

«Пока на территориях к западу от реки Иордан существует только одно политическое образование, называемое Израилем, оно будет либо нееврейским, либо недемократическим», — в свою очередь, предупредил соотечественников бывший премьер-министр Эхуд Барак. «Если миллионы палестинцев не смогут голосовать, это означает создание государства «апартеида», — добавил он.

Еще в 2013 году возможный будущий глава Минобороны США Джеймс Мэттис предупреждал, что израильские поселения ведут к созданию государства «апартеида».

После того как Джон Байден посетил Израиль в 2010 году, Нетаньяху дал добро на расширение поселений в восточном Иерусалиме. Бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил тогда: «Из-за негативной реакции арабов по палестинскому вопросу снижается эффективность отношений США с правительствами и народами в регионе».

Факты и реальность, какими бы неприятными они ни были, игнорировать нельзя. Двухгосударственное решение, почти без сомнений, больше не рассматривается в качестве жизнеспособного. Нетаньяху не пойдет на выселение тысяч еврейских поселенцев из Иудеи и Самарии, отдав её Палестине.

И как же все скажется на администрации Дональда Трампа? — задается вопросом автор. После того как Трамп написал в своем микроблоге в Twitter «Держись, Израиль, 20 января уже не за горами», а также назначил «воинственного сиониста» в качестве своего посла в Израиль, внешняя политика Трампа, несомненно, будет склоняться в сторону Израиля.

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С политической точки зрения, это принесет неплохие плоды со стороны еврейской общины США. Республиканская партия станет «произральской» партией, тогда как демократов можно будет представить расколотыми. Их левая часть будет выступать за Палестину и санкции против Израиля.

Но в полной поддержке Нетаньяху со стороны Трампа есть и проблема. Так, позиции Великобритании и Франции, которые также голосовали за эту резолюцию, разойдутся с американской. В свою очередь, лидеры таких стран как Египет, Иордания и государства Персидского залива окажутся под давлением со стороны своих граждан, призывающих их дистанцироваться от США.

Когда же со стороны США прекратится давление, и на Западном берегу реки Иордан продолжится строительство, Нетаньяху, его полный ястребов кабинет, израильское лобби, неоконсерваторы, а также республиканцы в Конгрессе начнут давить на Трампа, чтобы он положил конец соглашению с Ираном.

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Уже сейчас звучат призывы отменить продажу 80 самолетов Boeing, предназначенных для Тегерана. При этом любой отказ от соглашения по иранской ядерной программе или возвращение санкций против страны приведет к еще большему расколу США с их союзниками. Не только Великобритания, но и Франция, которые голосовали за резолюцию против Израиля в Совете Безопасности ООН, также являются, вместе с ФРГ, сторонами в соглашении с Тегераном.

Если США заявят, что они вновь сделают шаги, чтобы стать лучшим другом Израиля, может оказаться, что Вашингтон будет единственным другом Израиля, в то время как Тель-Авив станет единственным другом Белого дома на Ближнем Востоке. Поэтому политика Натаньяху «Израиль прежде всего!» когда-нибудь столкнется с политикой Трампа «Америки прежде всего!».