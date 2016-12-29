Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»

Тель-Авив, , 01:39 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз обрушился с критикой на администрацию действующего президента США Барака Обамы и выразил надежду, что при новом президенте Дональде Трампе «антиизраильскую» резолюцию Совета безопасности ООН удастся отменить, передает Associated Press 29 декабря

По словам премьер-министра, он надеется, что администрация действующего президента «не успеет сделать» никаких шагов против Израиля, а также заявил о будущем сотрудничестве с США — после ухода Обамы.

«Израиль надеется на сотрудничество с избранным президентом Трампом и с американским Конгрессом, демократами и республиканцами, чтобы смягчить ущерб от резолюции (СБ ООН о еврейских поселениях в Палестине — прим. ИА REGNUM ) и в конечном итоге отменить ее», — сообщил Нетаньяху.

Кроме того, израильский лидер вновь «намекнул» на речь госсекретаря США Джона Керри, о которой он уже негативно отзывался ранее:

«Мы не собираемся оказываться под влиянием ошибочной политики, которая может привести к большому ущербу — сказал Нетаньяху. — Израильтяне не должны выслушивать лекции о важности мира от иностранцев».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал обращение Керри по израильско-палестинскому вопросу «бесполезной патетикой», напомнил, что действующая администрация «допускала промахи на Ближнем Востоке долгие годы».

По отношению к непосредственному начальнику Керри, президенту США Бараку Обаме, Нетаньяху был еще более резок — премьер-министр уже обвинял Обаму в «сговоре с бандитами», и заявлял, что за принятием «антиизраильской резолюции» СБ ООН стоит именно действующий американский президент.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая предписывает Израилю «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». Принятие резолюции стало возможно, прежде всего, благодаря позиции Соединенных Штатов, отказавшихся ветировать документ.

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