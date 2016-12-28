Неоднократно переносимое открытие второго супермаркета торговой сети «Ашан» в Барнауле не помогло избежать проблем: не прошло и полутора месяцев, как под тяжестью снега рухнула крыша. И хотя никто не пострадал, эксплуатацию помещений, до выяснения всех обстоятельств происшествия, пришлось прекратить. Проверку данного инцидента проводит не только СУ Следственного комитета по Алтайскому краю, но и рабочая группа.

Катунь-24 Фасад торгового центра «Галактика» в Барнауле сразу после обрушения крыши

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Изучать случившееся будут представители Государственной инспекции Алтайского края, Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственники торгового центра. Эту группу, по поручению первого вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева, возглавил руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов. Его назначение на эту должность состоялось на днях, но чиновник уже принципиально обозначил цели своей работы.

Barneos22.ru Засыпанный снегом и потолочными перекрытиями торговый зал барнаульского торгового центра «Галактика»

В случае с обрушением крыши пояснил, что такие мероприятия напрямую не входят в полномочия службы государственного строительного надзора возглавляемого им органа, но полагает, что в сложившейся ситуации важнее выяснить причину аварии, угрожавшей безопасности посетителей торгового центра, так как рядом строится вторая очередь здания и необходимо быть уверенными, что в расчеты проектировщиков и строителей не закралась ошибка.

В памяти многих живы трагедии 14 февраля 2004 года (когда в московском аквапарке, в результате обрушения купола «Трансвааль-парка» погибли 28 человек) и 23 февраля 2006 года (когда в результате обрушения крыши Басманного рынка погибли более 60 человек). Обо всем этом Андрей Степанов рассказал в интервью алтайскому редактору ИА REGNUM Светлане Шаповаловой.

Андрей Николаевич, расскажите, какие мысли у вас возникли после посещения места обвала? Что планируете делать?

По поручению Сергея Александровича (Локтева, — прим.ИА REGNUM), создана оперативно была рабочая группа, которая выехала на место аварии. Видны разрушенные конструкции, снег, который упал с крыши вместе с ними. Обследование конструкций будет произведено позже организациями, имеющими допуск саморегулируемой организации. Предположительно были превышены нагрузки на перекрытия, если их сопоставлять с конструкциями. Мы сразу проверили проектную документацию и акты выполненных работ. Как и при первоначальном заключении Госинспекции, все соответствует нормам. Теперь необходимо весь процесс разбить на этапы. Первый — анализируем проект, второй — перепроверяем производство работ, и третье — проверяем качество строительных материалов и соблюдение правил эксплуатации объекта.

Сколько времени займет экспертиза и когда будут известны результаты?

Первые данные рассчитываем получить к 30 декабря. Если к проекту не будет замечаний, начнем досконально проверять качество работ. Мы заинтересованы это сделать максимально оперативно и быстро.

Инстаграмм Засыпанный снегом и потолочными перекрытиями торговый зал барнаульского торгового центра «Галактика»

Какими, на Ваш взгляд, могут быть факторы, которые привели к обрушению крыши в «Ашане»?

Вариантов много. Можно строить догадки, но это ни к чему. Первый ‑ и основной вариант — я считаю — это нарушение норм эксплуатации здания. Мы с вами прекрасно понимаем, что содержать здание нужно правильно. Для этого необходимо проводить определенные работы. Если этого не делать, любое здание можно развалить. Это одна из возможных причин обрушения. Ну, а другие скорее технические: проект, производство работ, качество материалов.

Насколько я знаю, проверять правильность эксплуатации объектов намерены не только в «Ашане», но и в других торговых центрах?

Именно. Есть теория, а есть практика. Если снега много, значит, его много. И не важно, что по проекту должно все выдержать. А по факту? Роза ветров — она непостоянная. И там, где обычно нет снега, его может стать больше. Снег может быть рыхлый, может быть уплотненный. Эти факторы нужно учитывать, а попросту — правильно эксплуатировать здание. Но мы с вами не должны забывать, что персональная ответственность лежит, в первую очередь, на владельце. Но мы тоже ответственны перед государством и перед людьми за качество выполненных работ. У нас есть государственная экспертиза — это гарант, сколько бы времени она не заняла. То, что будет делать собственник (сторонняя экспертиза) — это его право, но я доверяю государственной экспертизе. Можете меня за это критиковать, ставить под сомнение мою позицию. Полагаю, что только государственная экспертиза способна обеспечить объективную оценку проекта. Есть вероятность того, что расчеты при проектировании были произведены некорректно. В дальнейшем мы будем выстраивать стратегию контрольных и профилактических мер с учетом сделанных выводов, опыта и на строящихся объектах, и на введенных в эксплуатацию.

Barneos22.ru Фрагмент обвалившейся крыши барнаульского торгового центра «Галактика»

Такая работа будет проведена по всем торговым центрам?

Если объект введен в эксплуатацию, он признан качественным и безопасным. Дальше, в рамках административного контроля, органы местного самоуправления обязаны следить за правильностью его эксплуатации. Ставить под сомнение все объекты не имеет смысла. ТЦ «Галактика» — проект индивидуальный — не типовой, и эксплуатировать его правильно просто необходимо.

А ТЦ «Волна», где находится первый «Ашан»?

Там другой проект. Есть проекты повторного применения, по ним строят неоднократно, а есть — индивидуальные. Часто заказчики предпочитают разрабатывать индивидуальные.

То есть, у нас два «Ашана» по разным проектам построены?

Да. По поручению мэра города Барнаула С.И. Дугина сейчас идут проверки этих зданий на предмет их правильной эксплуатации. Это профилактическая работа.

В Петербурге, после обрушения крыши супермаркета «Окей» в 2011 году, разработали документ «Снеговые нагрузки для Санкт-Петербурга». Может быть, и в Барнауле пора нечто подобное принять?

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Есть проектные и строительные нормы и правила, расчеты на отрицательные температуры: в Петербурге они одни — у нас — другие. У них максимально холодные дни — пусть будет минус 25 градусов Цельсия. У нас, пятидневка — 50. Это серьезные расчеты. Они касаются не только температуры и снега, но и фундамента, и ветровой нагрузки. Если мы говорим о снеге: расчетная нагрузка — 240 кг на квадратный метр. Но эта зима в Барнауле нетипичная. Снега выпало очень много, и норма снегового покрова уже превышена. Поэтому не исключено, что и уплотненный снег мог иметь большую массу, чем расчетная. Вспомним октябрь с тридцатиградусными морозами и ноябрь с плюсовыми температурами — это уже аномальная ситуация!

Катунь-24 Фасад торгового центра «Галактика» в Барнауле сразу после обрушения крыши

Что такое расчетная масса снега?

Берутся, как правило, показатели за последние 25 лет, умножаются на коэффициент. Все это закладывается во все расчеты. Но кто сказал, что снег не может быть больше этой расчетной величины?

В Госинспеции с Вашим назначением будут какие-то кадровые подвижки?

Это процесс постоянный и часто необходимый. Человек может быть хорошим прорабом, но недостаточно требовательным инспектором или управленцем, а потом, нужно подготовить и новые кадры, дать возможность приобрести опыт. Если у вас возникли сомнения в профессионализме инспектора, то хочу сказать, что мы сейчас по «Ашану» перепроверяем работу наших инспекторов. В инспекции используется многоступенчатый контроль работы инспектора. Мы максимально стараемся обеспечить качество своей работы, все специалисты госстройнадзора — строители — «линейщики», имеющие практический опыт работы на серьезных стройках. При поступлении на госслужбу проходят конкурсный отбор. Если Вам интересно — приходите, посмотрите, как они работают.

Катунь-24 Спецтехника у фасада торгового центра «Галактика» в Барнауле сразу после обрушения крыши

Но, я считаю, что все нормы и правила должны работать во благо, а не во вред. Потому что даже разбирая эту ситуацию и многие другие, специалисты ссылаются на законы, правила, которые с их точки зрения, мешают правильной организации работ по строительству или эксплуатации здания. Я исхожу из того, что все нормы и правила пишутся и должны использоваться не в противоречие здравому смыслу, а в продолжение ему. Каждый служащий должен не бездумно циркуляры исполнять, а прилагать максимум усилий для того, чтобы обеспечить комфорт проживания людей, безопасность, защищенность. Слава Богу, в случае с «Ашаном» страшного ничего не произошло, никто не пострадал. Но это предмет для изучения, обсуждения и принятия срочных конкретных мер.

Философская тема…

Да, часто сталкивался с позицией специалистов контрольных органов, которые считают: «А нам нельзя их проверять». Кто может запретить собственнику дальше эксплуатировать опасное помещение? Ну, обвалилось 50 квадратов крыши, он сейчас начал бы торговлю. А где гарантия, что все остальное не обвалится? Кто будет виноват? У нашей инспекции много разных направлений и одно из них — строительный надзор. Иными словами, исполнитель работ принес пакет документов, акты, сертификаты, согласования, и другие документы. Специалисты их проверили и все этапы строительства с выездом на объект — все соответствует. Инспекция выдает заключение о соответствии построенного объекта проекту. А все, о чем мы с вами говорим, это уже наша жизнь. На самом деле — ничего здесь нового нет, любая авария заставляет задуматься — что же мы делаем? Как выстраиваем весь процесс, раз он к таким результатам может привести? Я исхожу из того, что власть должна этим заниматься и стимулировать тот же бизнес к правильному, качественному производству работ и дальнейшей эксплуатации. А сегодня — вы правильно говорите — он за два дня может экспертизу сделать. Может. Дальше-то, что с этого? Появится гарантия на безопасное пребывание в этом здании? Не факт! Тогда нам нужно, наверное, думать и смотреть, каким образом выстроить всю работу, чтобы этого не допустить.

То есть, получается, что вы в данной ситуации превысили свои полномочия?

Я исполняю поручение администрации Алтайского края, ведь на карту была поставлена жизнь людей. Да, то, что мы сейчас делаем, не входит напрямую в обязанности инспекции и Главстроя. Но в данном случае, это необходимо. И на оперативном совещании я просил членов рабочей группы именно неформально подходить к изучению причин обрушения. Поэтому я, по сути, расширил пределы своих полномочий, являясь председателем рабочей группы.

Официальный сайт Алтайского края Руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов

От автора:

Такое отношение нового руководителя Госинспекции вселяет надежду, что история с «Ашаном» будет детально изучена и выводы для дальнейшего использования в работе инспекторов последуют верные. А это весьма и весьма актуально для всего Барнаула, который, как известно, по числу торговых площадей обогнал уже все сибирские города.

Нарекания к качеству таких построек возникали и ранее. К примеру, мой давний приятель — а ныне чиновник в строительный сфере — еще при возведении ТЦ «Европа» изъяснился так: «Я своих детей туда никогда не поведу». Вот к таким мнениям у Андрея Степанова есть закономерная претензия.

«Ты не поведешь, а как ты будешь себя чувствовать, если, не дай Бог, что случится? Не с твоими, так с другими детьми, — ну как? Он объяснит, что некая экспертиза там проводилась — тоже вот такая — негосударственная — и, наверное, какие-то другие обстоятельства. Но это же неправильно», — резюмировал руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов.

Кстати, интересное наблюдение по поводу произошедшего высказал главный редактор ТК «Катунь 24» Максим Милосердов, побывавший в «Ашане» сразу после обрушения. Он склонен расценивать случившее, как своеобразный ответ фантасту Воннегуту по-барнаульски:

— У Курта Воннегута есть повесть про инженера, который покончил жизнь самоубийством после того, как соседский паренек купил компьютерную программу и за пару часов спроектировал в ней гаражный комплекс. Инженер-строитель решил, что его знания больше не нужны, что их теперь заменит компьютерная база. Вот ответ Воннегуту по-барнаульски. Знаний недостаточно — нужно понимание процессов, сути. Впрочем, почему по-барнаульски? Что у нас не было обрушений торговых центров и развлекательных комплексов в других городах? Были! Не раз. И дальше будут, потому что мало действовать по инструкции, мало соблюдать правила, надо понимать, почему эти правила появились, что они обозначают; где можно нарушить правило, создав этим что-то новое, а где под страхом лишения диплома — нельзя.

По версии Максима Милосердова, ЧП в «Ашане» спроектировал не человек, а компьютерная программа. «А человек — не инженер, а некий неплохой малый, веселый и прикольный, с отличными фотками в Инстаграме и кучей друзей в ВК, стоял рядом и смотрел на все эти нарисованные железкой картинки, не понимая, что они означают. Компьютерная программа обсчитала все сама! Сопротивление материалов — пресловутый «Сопромат», про который говорили студенты 70-х: «Сдал сопромат — можешь жениться», выполнила чертеж с тенями, сделала классную 3Д-модель — сделала все! А крыша рухнула. Взяла и упала, и — журналистский штамп — по счастливой случайности никто не пострадал», — делает вывод журналист.

Биографическая справка:

Степанов Андрей Николаевич. Руководитель Государственной инспекции Алтайского края. Родился 18 января 1965 г. в Барнауле. В 1987 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, специальность «Промышленное и гражданское строительство», в 1999 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

В 2004 году прошел переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2002 года являлся заместителем начальника, начальником общего отдела, начальником управления документационного обеспечения Администрации Алтайского края.

С января 2010 года — начальник департамента документационного обеспечения Администрации Алтайского края. С 27 декабря 2016 года — руководитель Государственной инспекции Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с обрушением крыши «Ашана» в Барнауле произошло вечером, 26 декабря. По свидетельству очевидцев, в торговом центре «Галактика», где расположен этот супермаркет, случился разрыв потолочных конструкций на площади порядка 50 квадратных метров под тяжестью снега. После чего прямо посреди торгового зала образовался сугроб вперемешку с товарами. Покупатели (несколько десятков человек) были эвакуированы. Позднее поступили сообщения, что размер провала стал увеличиваться.