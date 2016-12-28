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Обрушение крыши в барнаульском «Ашане» повлекло за собой проверки других ТЦ

Происшествия
Власти региона создали рабочую группу, которая займется изучением причин обрушения кровли в барнаульском торговом центре «Галактика»
Обрушение крыши в барнаульском «Ашане» Обрушение крыши в барнаульском «Ашане»

Барнаул, 28 Декабря 2016, 11:56 — REGNUM  Изучением причин обрушения кровли в барнаульском торговом центре «Галактика» займется рабочая группа, созданная по поручению первого вице-губернатора Алтайского края Сергей Локтева. Возглавит ее руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

Как сообщает официальный сайт региона, изучать случившееся будут представители Государственной инспекции Алтайского края, Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственники торгового центра.

После осмотра места аварии, члены комиссии проанализировали возможные причины обрушения и наметили план мероприятий. Каких именно — не сообщается, но известно, что государственный строительный надзор строительства ТЦ «Галактика» осуществлялся на всех этапах строительства, нарушений в процессе строительства не выявлено.

Пока идет разбирательство, собственник торгового центра «Галактика» приостановил эксплуатацию помещений до выяснения всех обстоятельств происшествия в целях обеспечения безопасности посетителей.

Сергей Локтев поручил органам местного самоуправления, на территории которых действуют торговые центры, возведенные с подобными конструктивными решениями, провести проверку их эксплуатации на предмет соблюдения требований безопасности. Внимание рабочей группы акцентировали также на проведении профилактических мероприятий при эксплуатации зданий с массовым пребыванием людей, особенно в период новогодних праздников. Государственная инспекция Алтайского края заявила об усилении надзора за строительством подобных объектов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Центр открыли в конце октября 2016 года. ЧП с обрушением крыши произошло вечером, 26 декабря. По свидетельству очевидцев, в торговом центре «Галактика», где расположен супермаркет торговой сети «Ашан», случился разрыв потолочных конструкций произошел на площади порядка 50 квадратных метров под тяжестью снега.

После чего прямо посреди торгового зала образовался сугроб вперемешку с товарами. Покупатели (несколько десятков человек) были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Следком проводит проверку по факту обрушения крыши «Ашана» в Барнауле

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