Варшава, 25 мая, 2024, 21:01 — ИА Регнум. После начала спецоперации США пригрозили России ударом по её позициям на Украине, который будет якобы нанесён в случае, если российские военные применят ядерное оружие, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Американцы сказали русским, что если вы взорвёте ядерное оружие, даже если оно никого не убьёт, мы поразим все ваши цели на Украине обычным оружием», — сказал он, не указав, кто именно якобы сделал данное заявление.

Если запрет на использование ядерного оружия будет нарушен, заявил Сикорский, то сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными». Он также сказал, что странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы президент РФ Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз.

Дипломат также заявлял о необходимости усилить меры ядерного сдерживания из-за действий Запада. Учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия он назвал одним из необходимых шагов.

6 мая Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также флота. В ходе учений пройдут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны отметили, что учения должны поддержать готовность личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.