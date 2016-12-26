Глава МИД Польши пригрозил России американским ударом из-за ядерного оружия
Сикорский: США ударят по ВС РФ на Украине в случае применении ядерного оружия
Варшава, 25 мая, 2024, 21:01 — ИА Регнум. После начала спецоперации США пригрозили России ударом по её позициям на Украине, который будет якобы нанесён в случае, если российские военные применят ядерное оружие, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.
«Американцы сказали русским, что если вы взорвёте ядерное оружие, даже если оно никого не убьёт, мы поразим все ваши цели на Украине обычным оружием», — сказал он, не указав, кто именно якобы сделал данное заявление.
Если запрет на использование ядерного оружия будет нарушен, заявил Сикорский, то сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными». Он также сказал, что странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы президент РФ Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса.
Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз.
Дипломат также заявлял о необходимости усилить меры ядерного сдерживания из-за действий Запада. Учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия он назвал одним из необходимых шагов.
6 мая Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также флота. В ходе учений пройдут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В Минобороны отметили, что учения должны поддержать готовность личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.