



Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всеобщее помешательство

Обвинять Россию во всем, в чем только возможно, стало привычкой для Запада. Уже даже пользователи социальных сетей подхватили этот тренд и стали в шутку объяснять любое происшествие словами «Это Путин виноват». Эта тенденция стала отражением того, как из президента России в СМИ и политике США делают монстра, пишет Филип Джиральди в статье для American Conservative.

В основе всех их попыток лежит история, запущенная докладом ЦРУ, в котором озвучивалось предположение, что именно Россия или её агенты-хакеры совершили взлом электронной переписки демократов и предали полученные материалы огласке.

Первоначальная версия гласила, что русские пытались дискредитировать и опорочить демократические институты США, однако вскоре появились проработанные истории о том, что Москва действовала тайком с целью избрания Дональда Трампа. Сейчас же, отмечает автор, в определенных кругах утверждается, что вмешательство России, а также заявления директора ФБР Джеймса Коми сыграли решающую роль в поражении кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Также утверждается, что лично Путин отдавал приказ на проведение операции. Без сомнения, если все эти обвинения имеют под собой основания, это очень серьезное дело, которое требует тщательного расследования.

Сначала ФБР не соглашалось с выводами, приведенными в по-прежнему засекреченном докладе ЦРУ, однако впоследствии приняло доводы коллег, и вывод доклада был принят на вооружение как бывшей первой леди Клинтон, так и Белым домом. Тем не менее, несмотря на то, что прошло уже почти три недели с тех пор, как Washington Post опубликовал свою статью о выводах ЦРУ, никаких убедительных доказательств о том, кто в действительности стоял за взломом, а также каким образом он был связан с российским правительством, не говоря уже о президенте Путине, так представлено и не было.

Особенное беспокойство вызывают обвинения лично Путина во вмешательстве в выборы. Будучи в прошлом сотрудником разведки, автор подчеркивает, что самой сложной задачей для разведчика является установление действительных намерений кого бы то ни было. Только человек в непосредственном кругу Путина мог бы располагать столь важной информацией, однако не было никаких сообщений о том, что у ЦРУ или любой другой западной разведки есть такой агент.

Вероятнее всего, ЦРУ, а за ним и Белый дом предполагают, не имея никаких доказательств, что хакерский взлом такого высокого уровня и операция по оказанию влияния должны были неизбежно потребовать одобрение со стороны президента России. Такое предположение вполне имеет право на существование, но его истинность невозможно продемонстрировать. Поэтому без конкретных подтверждений, эту версию стоит считать не чем иным, как спекуляцией.

Даже в самом детальном анализе обвинений, с которыми сталкивался автор, делался вывод, что предоставленных доказательств недостаточно, чтобы связать взлом с Россией. Так, фирма, нанятая Национальным комитетом Демократической партии (НКДП) США для проведения расследования взломов их переписки, утверждала, что в ходе взлома использовались вирусные программы, которые применяются вооруженными силами России на Украине. Это не вполне убедительное заявление, поскольку такие вирусные программы могли применяться и другими злоумышленниками. Более того, крайне маловероятно, что государственная разведывательная служба будет действовать настолько неумело, чтобы оставить за собой такие следы, когда полно хакеров из частной среды, которые могут действовать в качестве посредников.

Были представлены и другие вполне убедительные версии. Так, бывший посол Великобритании Крейг Мюррей заявил, что он встретился с партнером одного гражданина США, который работал на НКДП. Тот передал Мюррею, сообщнику Джулиана Ассанжа, информацию для последующей передачи в WikiLeaks. Сам Ассанж и Мюррей отвергли причастность России к получению информации, которая впоследствии была размещена на WikiLeaks.

Это значительная информация, которая, если она правдива, означает, что это был «слив» по-сноуденовски, осуществленным, по всей видимости, сторонником Берни Сандерса, недовольным тем, как поступили с губернатором штата Вермонт.

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Белый дом может, конечно, приказать опубликовать по меньшей мере часть доказательств российского вероломства для того, чтобы положить конец неразберихе, но этого ожидать не приходится. Президент Барак Обама, быть может, и испытывает колебания, не желая выдавать источники информации и методы её получения, однако ему должно быть известно, что постоянное поношение России будет иметь негативные последствия, даже если Трампу удастся умерить напряженность в отношениях с Москвой.

Охота на Россию стала занятием обеих партий в Вашингтоне. Её основными инициаторами стали, как и следовало ожидать, сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Продвигают её также и демократ Чак Шумер, и ряд других его коллег по партии, которые стремятся, по меньшей мере, объяснить, как они умудрились проиграть выборы, победа в которых, по мнению многих, уже была у них в кармане.

Маловероятно, что в новом году ситуация изменится, поскольку уже можно видеть выстраивание в одну линию вашингтонских СМИ и аналитических центров, пытающих спровоцировать Москву. Так, неоконсервативный Институт им. Хадсона вышел с двумя статьями, озаглавленными «Путин не партнер по терроризму» и «Как президент Обама может ответить России», в то время как Американский институт предпринимательства публикует статью «Не будьте полезным идиотом Путина».

В ходе приступа творящегося безумства, отмечает автор, из закромов достали наиболее отъявленных полоумных. Так, бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ и советник по внешней политике при Клинтон Майкл Морелл заявил перед выборами, что Путин завербовал Трампа как «несознательного агента» Российской Федерации. Он также призвал к тайным убийствам граждан России и Ирана в Сирии. Сейчас же он утверждает, что предполагаемый взлом Россией стал «политическим эквивалентом 11 сентября», что требует такого же ответа.

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Он назвал несколько мер, которые бы он принял на месте Клинтон, в том числе осуществление крупных кибернетических атак, введение разрушительных санкций, а также поставки вооружения на Украину и подталкивание к этому же других враждебно настроенных к Москве стран. По его словам, его подход будет «двухсторонним».

"С одной стороны, он будет открытым. Нужно, чтобы его видели, поскольку скрытая реакция значительно сократит сдерживающий эффект. Если его нельзя увидеть, он и не сдержит китайцев, северных корейцев, иранцев и других, поэтому нужно, чтобы его видели», — считает Морелл. «С другой стороны, он должен быть значительным, с точки зрения Путина. Он должен ощутить некую боль. Он должен платить снова и снова, здесь не будет сдерживания. Весь мир должен видеть, что это значительно для Путина, чтобы это могло стать сдерживанием».

Мореллу, по всей видимости, невдомек, что любой открытый удар по России, будь то с помощью кибернетических или классических военных средств, является актом войны, при том совершенным без каких-либо надежных доказательство того, что Россия к чему-либо причастна. К сожалению, Морелл не единственный, кто пытается ответить России, невзирая на то, что первоочередной задачей отношений между Москвой и Вашингтоном является избегание кризисов, способных перерасти в ядерную войну.

Тем же, кто столь активно метает громы и молнии в сторону России, стоит сделать шаг назад и подумать, так ли уж они хотят знать, что случилось с НКДП. И хотя президент России может быть и не по душе многим, поддерживание реалистических и осторожных отношений с влиятельным лидером иностранной державы, который не всем нравится, лучше, чем начинать Третью мировую войну.