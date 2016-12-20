



ИА REGNUM

В связи с двумя вроде бы не очень связанными друг с другом новостями — о том, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала официальной позицией России высказывания посла РФ в Белоруссии Сурикова (он поддержал арест пророссийских журналистов и назвал их «радикалами, пытавшимися вбить клин между народами»), и о том, что московский суд удовлетворил иск бывшего депутата Рады Олейника о признании Майдана 2014 года государственным переворотом, мне хочется задать всего два вопроса.

1. Когда именно вашей покорной слуге и всем тем, кто вслух намекают о том, что белорусские элиты и лично Лукашенко малость зарвались (и заврались) и уже откровенно издеваются над Россией, флиртуя с Западом, стоит начинать сушить сухари — я имею в виду, здесь, в России? Ибо логично, сказавши «а», сказать и «б».

2. Как скоро после «майдана» в Минске московский суд признает его государственным переворотом — сразу, через год, через три, позже, никогда? То, что «майдан» в Минске при продолжении курса на одновременное заигрывание с местными националистическими элементами и с Западом (именно на перспективу «майдана» в Минске, собственно, и указывали блогеры и журналисты, в том числе авторы ИА REGNUM, а ныне — политзаключенные) рано или поздно случится — для меня как раз не вопрос. Потому что на Украине всё именно так и начиналось.