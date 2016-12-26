Главное за сегодня

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

На борту упавшего в Черное море самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира — девять журналистов (бригады по три человека от Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда»), директор МОО «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Панихиды по погибшим под Сочи пройдут во всех православных храмах. «По благословению Святейшего Патриарха в день общенационального траура, во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе», — сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Читайте подробнее: Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

В России 26 декабря объявлен траур в связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны в Краснодарском крае. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин накануне, 25 декабря, сообщили в пресс-службе президента.

«Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня утром», — сказал президент.

Президент отметил, что будет сформирована комиссия во главе с министром транспорта: причины катастрофы будут тщательно расследованы.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный траур», — сказал Путин.

Читайте подробнее: Путин объявил 26 декабря днём общенационального траура

Именем главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, находившейся в числе пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154, назовут одно из медучреждений министерства обороны РФ. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Он отметил, что глава Минобороны принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений ведомства имени Елизаветы Глинки.

Первый замминистра сказал, что гуманитарный груз фонда был отправлен другим бортом. Таким образом, дело Елизаветы Глинки будет доведено до конца. Цаликов подчеркнул, что это была не первая поездка Доктора Лизы в Сирию.

Читайте подробнее: Именем Доктора Лизы назовут одно из медучреждений Минобороны РФ

Сербия соболезнует семьям погибших членов известного Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Об этом заявил министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич, отметив также, что расположенный в Белграде у памятника российскому царю Николаю II парк предложено переименовать в «Парк хора Александрова», сообщает в воскресенье, 25 декабря, информационный портал Tanjug.

«По случаю великой трагедии, ставшей причиной смерти членов «хора Александрова» в авиакатастрофе, мы выражаем наши самые глубокие соболезнования их семьям и всем, кто уважает их необыкновенное искусство как в России, так и во всем мире», — заявил сербский министр.

По словам главы министерства культуры Сербии, знаменитый коллектив не раз выступал в Белграде и других городах Сербии. Артисты доказали, что являются друзьями сербского народа и сербского государства. «Их незабываемые выступления мы будем вечно хранить в памяти», — отметил Вукосавлевич.

Министр сообщил также, что парк в районе памятника императору Николаю II Романову будет назван в честь легендарного российского коллектива «парком хора Александрова». Соответствующее предложение было направлено в правительство и уже получило поддержку премьер-министра Сербии Александра Вучича.

Читайте подробнее: Парк в Белграде готовы назвать в честь хора имени Александрова

В честь главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, которая находилась в числе других пассажиров разбившегося Ту-154, названа детская клиническая больница в Грозном. Такое решение принял глава Чечни Рамзан Кадыров, о чем он сообщил в своем Instagram.

Он также посмертно наградил медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» руководителя ансамбля имени Александрова дирижёра Валерия Халилова. Кадыров написал в соцсети:

«Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России».

Глава ЧР отметил, что Доктор Лиза посвятила свою жизнь такому благородному делу, как спасение детей из горячих точек. Она выбрала тяжелый путь, хотя и имела возможность «спокойно работать в какой-нибудь больнице».

Кадыров также подчеркнул, что трагическая гибель артистов ансамбля имени Александрова стала тяжелой утратой для России. Ансамбль был известен по всему миру, а его артисты вдохновляли солдат и матросов России на ратные подвиги.

Читайте подробнее: Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы

Российское дипломатическое представительство в Лондоне обратилось к британцам со словами благодарности за поддержку в связи с крушением самолета Ту-154, сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства вечером воскресенья, 25 декабря.

«Спасибо вам за вашу поддержку и солидарность в связи с трагической гибелью людей с рейса Ту-154», — заявили российские дипломаты в Великобритании. В ведомстве также отметили, что искренне ценят знаки сочувствия со стороны британских граждан, сопроводив публикацию фотографией принесенных жителями Лондона цветами.

Читайте подробнее: В Лондоне несут цветы к посольству РФ в память о жертвах крушения Ту-154

Председатель КНР Си Цзиньпин от имени правительства Китая и народа страны выразил соболезнования в связи с катастрофой российского Ту-154 над Черным морем, жертвами которой стали 92 человека, сообщает Центральное телевидение Китая.

В телеграмме президенту РФ Владимиру Путину глава КНР выразил самые глубокие соболезнования семьям погибших. «Я от имени правительства Китая и китайского народа выражаю своё глубокое сочувствие в связи с этим трагическим событием», — написал Си Цзиньпин.

Читайте подробнее: Глава КНР выразил соболезнования в связи с гибелью Ту-154‍

В Ростове-на-Дону, как и в других российских городах, состоялась акция памяти жертв авиакатастрофы над Чёрным морем. Жители и гости донской столицы принесли цветы к зданию Окружного Дома офицеров, организовав импровизированный мемориал, и зажгли свечи. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 26 декабря.

По словам начальника отдела по делам молодёжи горадминистрации Андрея Косенко, в акции приняли участие десятки человек, собравшиеся почтили память погибших пассажиров и членов экипажа Ту-154 Минобороны РФ. Никто из прохожих не остался в стороне.

Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону скорбят по жертвам крушения Ту-154 в Сочи

В связи с общероссийским трауром, объявленным 26 декабря, на Среднем Урале отменены все праздничные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Губернатор Евгений Куйвашев выразил свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Чёрным морем. Он распорядился отменить все праздничные мероприятия в регионе. Исключение могут составить только новогодние утренники и ёлки для самых маленьких свердловчан. Также от имени свердловчан губернатор выразил глубокие соболезнования командующему войсками Центрального военного округа Владимиру Зарудницкому.

В Екатеринбурге об отмене развлекательных мероприятий вчера и сегодня заявило руководство «Ельцин-центра».

Читайте подробнее: В Свердловской области отменены праздничные мероприятия

Около сотни севастопольцев собрались вечером 25 декабря на Графской пристани Севастополя, чтобы почтить память жертв крушения, погибших в авиакатастрофе в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ансамбль им. Александрова был с нами в те дни, когда Севастополь переживал самые волнительные минуты своей жизни в марте 2014 года. Артисты выступали на площади Нахимова, и сегодня осознавать, что их нет, очень больно. Мы хотели бы, чтобы те, кто потерял своих близких в авиакатастрофе, почувствовали, что их поддерживает весь Севастополь. Мы с ними, мы скорбим и хотим протянуть руку помощи в их горе, чтобы им стало хоть чуть-чуть полегче», — сказала инициатор акции Елена Маркина.

Собравшиеся зажгли свечи и возложили в память погибших гвоздики на воды «забравшего их Черного моря».

«От трагедии, которая сегодня произошла, никто не может остаться в стороне, ни один россиянин, ни один черноморец и севастополец, всё прошедшее нам очень близко. Погибли наши соотечественники, погибли люди, которые фактически летели на войну выполнять боевую задачу», — сказал председатель севастопольского отделения Союза журналистов России Сергей Горбачёв.

Читайте подробнее: Севастопольцы скорбят о погибших в авиакатастрофе

Президент Алмазбек Атамбаев от своего имени и от лица народа Киргизии выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и родственникам жертв авиакатастрофы в районе города Сочи, где разбился самолет министерства обороны России. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Не осталось равнодушным к произошедшей трагедии и министерство иностранных дел этой среднеазиатской страны. «Глубоко потрясены известием об авиакатастрофе над Черным морем, повлекшем гибель творческого коллектива ансамбля имени Александрова, представителей средств массовой информации и военнослужащих. Выражаем искренние соболезнования и передаем слова сочувствия родным и близким погибших», — гоаорится в телеграмме МИД Киргизии.

Также соболезнования в связи с произошедшим крушением авиалайнера, повлекшего многочисленные человеческие жертвы, выразил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Как отмечает «Turkmendowlet habarlar agentligi», туркменский лидер попросил российского коллегу передать слова глубокого сопереживания и поддержки в этот трудный момент семьям, родным и близким погибших.

Телеграмму со словами соболезнования президенту России направил и его таджикский коллега Эмомали Рахмон. «В этот скорбный час мы, в Таджикистане, вместе с Вами разделяем боль этой тяжелой утраты», — говорится в послании.

Читайте подробнее: В Средней Азии соболезнуют в связи с авиакатастрофой над Черным морем

Министр иностранных дел Эквадора Гийом Лонг выразил солидарность с Россией в связи с катастрофой ТУ-154. К нему присоединился Генеральный секретарь Союза южноамериканских наций Эрнесто Сампер и лидеры большинства стран Латинской Америки. Никарагуа, Мексика и Венесуэла, как и многие из латиноамериканских государств, выразили солидарность с Россией и передали свои соболезнования, сообщает Prensa Latina.

Читайте подробнее: Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией

Жители Курганской области скорбят со всей Россией и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 министерства обороны России.

Напомним, самолет рухнул утром 25 декабря в Черное море недалеко от Сочи. На борту лайнера, летевшего в Сирию, находились 92 человека.

«Пассажирами самолета были прекрасные люди — артисты, журналисты, общественные деятели, военные — профессионалы своего дела, которые работали на благо нашей страны. Это большая трагедия и тяжелая утрата. Нет ничего дороже человеческих жизней. Горько, что их не вернуть. Курганская область скорбит вместе со всей Россией», — выразил соболезнования от всех жителей региона губернатор Алексей Кокорин.

Жители второго по численности города области Шадринска 25 декабря вышли на улицы города с поминальными свечами, сообщается в социальных сетях.

26 декабря объявлен в Курганской области, как и по всей России, днем траура. Отменены все массовые развлекательные мероприятия.

Читайте подробнее: Со свечами — на улицы: в Зауралье скорбят по погибшим в авиакатастрофе

В Белоруссии 26 декабря в знак солидарности с Россией объявлен траур по жертвам катастрофы Ту-154 в небе над Черным морем, сообщает пресс-служба президента страны Александра Лукашенко.

«Эта трагедия — наша общая боль, и Белоруссия сегодня скорбит вместе с Россией», — говорится в направленном президенту РФ Владимиру Путину соболезновании белорусского лидера.

По распоряжению главы государства, 26 декабря над зданиями госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги. На радио и телевидении отменены развлекательные программы.

Читайте подробнее: В Белоруссии объявлен траур по погибшим в катастрофе Ту-154‍

Чувашия присоединится к траурным мероприятиям в память о жертвах авиакатастрофы ТУ‑154 над Чёрным морем. На борту лайнера летели выпускник Чувашского государственного института культуры и искусств Максим Иванов, а также студент чувашского вуза Андрей Кочемасов. Сегодня, 26 декабря, перед Чувашским государственным театром оперы и балета состоится траурный митинг.

Напомним, Максим Иванов после окончания вокального отделения Уфимского училища искусств приехал в Чебоксары и обучался в классе заслуженного артиста Чувашии, профессора С.А. Кондратьева. Получил диплом Российского института театрального искусства (ГИТИС) по специальности «Режиссер музыкального театра» (мастерская народного артиста России, профессора Ю.К. Лаптева). Начинал обучение у народного артиста России, художественного руководителя Московского музыкального театра «Геликон-опера» Д. Бертмана. Во время учебы в ГИТИСе поставил водевиль «Дайте мне старуху», фрагменты опер «Риголетто», «Демон», музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке», оперетт «Граф Люксембург», «Белая акация». Дипломной работой стала постановка оперы «Алеко» с выпускниками факультета искусств Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева и хором Чувашской государственной академической симфонической капеллы. В 2015 году Максим Иванов выступил режиссером-постановщиком детского спектакля «Дитя и волшебство» М. Равеля в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Читайте подробнее: В Чувашии пройдёт траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы

Новогодние утренники, запланированные на 26 декабря в Иваново, перенесены на другие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

26 декабря на территории РФ объявлено днем траура в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем.

Новогодние мероприятия для детей в ЦКиО, запланированные на 09:30 и 12:30 26 декабря, переносятся, соответственно, на 09:00 и 14:00. «Ёлка», запланированная в Театре кукол на 15:30 на 26 декабря, переносится на то же время 28 декабря.

Читайте подробнее: В Иваново в связи с днем траура перенесли детские утренники

Тюменская матрёшка вместе со всей Россией скорбит о жертвах авиакатастрофы самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря в Черном море неподалеку от Сочи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Тюмени память погибших почтили минутой молчания 25 декабря в 20.00. Тюменцы собрались на Цветном бульваре, выложили поминальные свечи в форме букв и цифр «Ту-154», возложили цветы.

В регионе отменены назначенные на 26 декабря массовые развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. В учреждениях культуры Тюменской области открыты места, куда смогут прийти все, кто хочет почтить память пассажиров и членов экипажа Ту-154. Также отменены детские новогодние утренники в образовательных учреждениях.

Глава Тюменской области Владимир Якушев от имени всех жителей региона выразил глубокие соболезнования родным и близким, погибших в авиакатастрофе.

«Тюменцы скорбят вместе со всей страной и желают душевной стойкости всем, кого коснулась эта трагедия. Они должны знать, что не одиноки в своем горе, вся Россия поддерживает их в эту трудную минуту, разделяет боль страдания», — говорится в телеграмме.

«Прославленный коллектив ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова не раз выступал в Тюмени, — рассказал директор областного департамента культуры Виктор Новакаускас, — Мы хорошо знаем и любим его артистов, и выражаем слова глубокой скорби и соболезнования всем родным и близким погибших» , — добавил он

Скорбят вместе со всей страной и ямальцы. В ЯНАО отменены увеселительные мероприятия, развлекательные программы и реклама по телевидению

Читайте подробнее: В Тюмени выложили поминальные свечи — «Ту-154»

В Екатеринбурге городская дума назовет отделение паллиативной помощи ЦГБ №2 (хоспис) именем главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в катастрофе Ту-154 над Черным морем.

С таким предложением выступил глава Екатеринбурга и председатель городской думы Евгений Ройзман. Также от лица жителей города глава Екатеринбурга выразил соболезнования в связи с трагедией.

По словам Ройзмана, Глинка сделала очень много для того, чтобы в Екатеринбурге открылся хоспис: ее фонд помогал в сборе средств. Кроме того, накануне открытия паллиативного отделения Елизавета Глинка приезжала в город и в беседе с врачами «высказала несколько очень важных предложений по организации работы хосписа».

25 декабря во время крушения Ту-154 погибли 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров являлась артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, среди них был и дирижер Валерий Халилов.

На борту самолета Минобороны РФ, летевшего в Сирию на российскую авиабазу «Хмеймим», находилась Елизавета Глинка. Она везла в сирийский госпиталь медикаменты.

Читайте подробнее: Именем Елизаветы Глинки назовут хоспис в Екатеринбурге

26 декабря в день общероссийского траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем пассажирам и членам экипажа Ту-154, в Волгограде будут приспущены государственные флаги. Кроме того, в школах и детских садах отменены все новогодние елки и другие развлекательные мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее распоряжение областной администрации руководители культурных и образовательных учреждений получили еще накануне.

Вместо намеченных праздников школьники придут на уроки, как в обычный день. Будут ли перенесены увеселительные мероприятия, и в какой день они состоятся, пока не уточняется.

С минуты молчания началась и сегодняшняя рабочая планерка в администрации Волгограда. Глава города-героя Виталий Лихачев выразил глубокие соболезнования проживающим в Волгограде родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей вчера в небе над Краснодарским краем.

Читайте подробнее: Траур по погибшим пассажирам Ту-154: В Волгограде отменяют ёлки и дискотеки

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев обратился с соболезнованиями к родным и близким погибших в авиакатастрофе в небе над Сочи 25 декабря 2016 года, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Крыма.

«От имени мусульман Республики Крым и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем людям, трагически потерявшим своих родных и близких в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем, — пишет муфтий. — Нас глубоко потрясла весть о трагедии, в которой всего в одно мгновенье потеряны жизни 92 человек.

Это большое несчастье, и мы разделяем горе родных и близких погибших, всех тех, кто познал боль утраты, и просим Всевышнего Аллаха, чтобы он даровал им веру, терпение и стойкость пережить эту трагедию.

Читайте подробнее: Муфтият Крыма соболезнует родным жертв авиакатастрофы Ту-154

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил о необходимости увековечить память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем, сообщает РЕН-ТВ.

По его словам, память о погибших должна сохраниться. Шапошников подчеркнул, что лучшим увековечиванием памяти ансамбля имени Александрова станет его возрождение, а для фонда Елизаветы Глинки — продолжение его работы.

«Все они внесли огромный вклад — каждый в своей сфере — в развитие культуры, благотворительность», — сказал глава Мосгордумы.

Читайте подробнее: В Москве увековечат память погибших в катастрофе Ту-154

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся концерт в память о погибших при крушении самолета министерства обороны РФ Ту-154 в Черном море. Перед началом концерта была объявлена минута молчания. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Как отмечается, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, главный военный дирижер России Валерий Халилов, погибший вместе с артистами в авиакатастрофе, неоднократно выступал в Капелле, а 13 февраля 2012 года отметил здесь свое 60-летие грандиозным концертом.

Кроме того, напомним, на борту потерпевшего крушение самолета находился директор департамента культуры Минобороны, известный петербургский тележурналист Антон Губанков, ранее возглавлявший комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Читайте подробнее: В Капелле Санкт-Петербурга почтили память погибших в катастрофе Ту-154

В Белгороде отменили развлекательные мероприятия, запланированные на 26 декабря. Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 декабря объявлен днем траура из-за крушения самолета Ту-154, который направлялся в Сирию.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение над Черным морем, недалеко от берегов Анапы. На борту находились 92 человека — члены экипажа, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Возможными причинами трагедии могло стать техническое состояние лайнера или ошибка пилотирования. Сейчас поиск погибших продолжается. 26 декабря в России объявлен днем траура.

Соболезнования семьям погибших выразил мэр Белгорода Константин Полежаев. «Сложно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые переполняют каждого из нас после известия об авиакатастрофе. Каждый из погибших не чужой для белгородцев. Нас, жителей города Первого Салюта и города воинской славы России, многое связывало с ансамблем песни и пляски им. Александрова, с Валерием Михайловичем Халиловым. Светлая память всем, кто был на борту разбившегося самолёта. Соболезнования их родным, близким и всем, кто считает эту трагедию личным горем», — говорится в обращении главы городской администрации.

Читайте подробнее: В Белгороде из-за траура отменили флешмоб и дискотеку

В Екатеринбурге сегодня, 26 декабря, к Дому журналистов несут цветы и свечи. Сотрудники СМИ Среднего Урала почтили память своих коллег, погибших на борту самолёта Ту-154 утром 25 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возле Домжура уже приготовлены места для цветов и свечей. И они уже практически заполнены. Почтить память погибших пришли журналисты, представители власти, общественных организаций и другие уральцы.

Организаторы памятной акции надеялись на то, что к ним присоединится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но в ходе пресс-конференции глава региона заявил, что не сможет, так как скоро улетает. В то же время он пообещал, что попросит своих коллег прийти к месту поминовения погибших. Также он выразил соболезнование родственникам жертв трагедии.

Читайте подробнее: Катастрофа Ту-154: в Екатеринбурге к Дому журналистов несут цветы и свечи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя худрука Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи, сообщили в Минобороны РФ.

«Министром обороны принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Читайте подробнее: Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя Валерия Халилова

В Ростове-на-Дону вспоминают студентов консерватории имени Сергея Рахманинова, которые оказались на борту злополучного Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Чёрного моря накануне. С новогодним концертом в Сирии так и не удалось выступить выпускнику 2016 года Владимиру Халимону и студенту первого курса Дмитрию Бесчастнову, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Пока памятных мероприятий в консерватории не запланировано. Педагоги поминают ребят добрым словом, говорят, что равняться на них хотели многие товарищи по учёбе.

Донской губернатор Василий Голубев направил главе Минобороны России Сергею Шойгу телеграмму, в которой выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе на Кубани.

«Эта трагедия отозвалась болью в сердцах всех жителей Ростовской области. Мы разделяем с вами горечь тяжёлой потери. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших», — сказано в телеграмме.

Читайте подробнее: Крушение Ту-154: В Ростове-на-Дону вспоминают студентов консерватории

Саратов присоединяется к траурным мероприятиям, проходящим в этот день, и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с их невосполнимой утратой, сообщает ИА REGNUM.

26 декабря на улице Волжская, возле храма «Утоли моя печали» с 14:00 саратовская молодежь — волонтеры движения «Любимый город», проводят акцию памяти. Будут возложены цветы и зажжены свечи как символ скорби и поддержки тех, кто потерял 25 декабря своих родных и друзей.

Участники акции возложили цветы, зажгли лампады и свечи как символ скорби и поддержки тех, кто потерял 25 декабря своих родных и друзей. Священник храма «Утоли моя печали» отец Сергий Харитонов прочитал молитву по погибшим.

Читайте подробнее: В Саратове проходит траурная акция памяти погибших в авиакатастрофе

В Крыму отменены развлекательные мероприятия, во всех православных храмах идут панихиды по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем россиянам. Жители Ялты возложили цветы в море с городской набережной. Симферопольцы несут цветы и свечи на площадь Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жители Ялты в полдень вышли на городскую набережную. Ялтинцы собрались у стелы городам-побратимам и опустили цветы на воду.

В Симферополе на площади Ленина появилось специально оборудованное место, куда весь день несут цветы и свечи крымчане.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отменил итоговую пресс-конференцию, запланированную на полдень 26 декабря. Вместо этого он отправился в Александро-Невский кафедральный собор, где митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершил панихиду по погибшим в авиакатастрофе.

«Здесь цвет нашей культуры был, много заслуженных людей, которые действительно продвигали и поднимали авторитет России за рубежом. Царствие Небесное и вечная память погибшим, а родным и близким слова соболезнований», — сказал Сергей Аксёнов после панихиды.

Также панихиды 26 декабря идут во всех православных храмах Крыма.

Читайте подробнее: В Крыму скорбят по погибшим в крушении ТУ-154

Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая предложила назвать Государственную премию в области правозащиты и благотворительности именем Елизаветы Глинки, данную инициативу общественница планирует представить президенту РФ, сообщается на сайте ОП РФ.

«В этом году впервые были вручены Государственные премии в области правозащиты и благотворительности. Я предлагаю, чтобы эта высокая награда была переименована в ее честь и стала называться Государственной премией за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности имени Елизаветы Глинки. На ближайшем заседании Общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности и Государственной премии за достижения в области благотворительной деятельности я внесу соответствующее предложение на рассмотрение коллег и последующего обращения к главе государства», — сказала Гурцкая.

Напомним, в начале декабря Глинке была присуждена госпремия в области правозащитной деятельности. Ее кандидатура была внесена на премию общероссийской общественной организацией «Российский красный крест».

Читайте подробнее: Премия за благотворительность может быть названа в честь доктора Лизы

Сегодня, 26 декабря, во всех волгоградских храмах по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа пройдут панихиды по жертвам авиакатастрофы самолета министерства Обороны РФ, разбившегося накануне под Сочи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Волгоградской епархии, в Казанском кафедральном соборе заупокойное богослужение начнется в 17:00, на час раньше — в храме святого Иоанна Предтечи.

Волгоградцы молились об упокоении трагически погибших уже вчера вечером в Иоанно-Предтеченском и других храмах города.

Напомним, что самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря, на его борту находились 92 человека: экипаж, общественники, журналисты трех телекомпаний и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Читайте подробнее: Волгоградцы скорбят по погибшим в катастрофе Ту-154 в Сочи

В Мюнхене жители города несут цветы к зданию генконсульства России в знак сочувствия в связи с катастрофой самолёта Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем.

Об этом сообщается в официальном Twitter российского диппредставительства. Цветы и свечи в знак сочувствия трагедии приносят к посольствам РФ во многих странах мира.

Читайте подробнее: В Мюнхене жители города несут цветы к генконсульству РФ

В Воронежской области проходят траурные мероприятия по погибшим при крушении самолета Ту-154, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В числе погибших — трое воронежцев: выпускница Воронежского хореографического училища Лилия Пырьева, выпускник областного училища культуры (Бобров) Евгений Булочников и бортинженер самолета Виктор Сушков.

В православных храмах региона, как и по всей России, сегодня проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Новогодние утренники сегодня отменены — в связи с днем траура.

Свои соболезнования родным и близким погибшим направили руководители города и области. От имени губернатора Алексея Гордеева телеграммы со словами соболезнования направлены родным погибших воронежцев. «Весть о трагедии жители Воронежской области восприняли с чувством сострадания и скорби. Невозможно найти слова, способные выразить боль невосполнимых утрат. Стойкости семьям и близким погибших в эти тяжелые дни», — говорится в телеграмме.

«Жители Воронежа с глубокой скорбью восприняли весть о трагедии над Черным морем. Крушение авиалайнера унесло более 90 жизней, среди погибших были и наши земляки. Для всех нас — это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в этой страшной авиакатастрофе. Скорбим вместе с вами», — говорится в соболезнованиях главы города Александра Гусева.

Свои соболезнования родным погибших воронежцы выражают и через социальные сети: «Ужасная трагедия… искренне соболезную родным и близким погибших»; «Искренне соболезную родным и близким… Пусть земля им будет пухом… Помним. Любим. Скорбим.»; «Вечная память погибшим…» — это лишь немногие комментарии.

Читайте подробнее: В Воронежской области вспоминают земляков, погибших при крушении Ту-154

Президент Молдавии Игорь Додон принес соболезнования российскому народу в связи с крушением самолета ТУ-154 Минобороны РФ в Черном море. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с соболезнованиями также выступили премьер-министр Молдавии Павел Филип и глава МИД Андрей Галбур.

«Большинство пассажиров упавшего самолета были музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. До сих пор в памяти их великолепное выступление, которое они дали в Кишиневе в прошлом году по приглашению Посольства Российской Федерации в Молдове. Соболезнования родным и близким безвременно ушедших. Народ Молдовы скорбит вместе с вами», — написал на своей странице в Facebook Додон.

Премьер Филип в послании молдавскому коллеге Дмитрию Медведеву написал: «В моменты столь драматических событий мы не можем оставаться равнодушными. От имени правительства Республики Молдова выражаю искренние соболезнования и поддержку семьям и близким погибших. Мы разделяем скорбь всех, кто пострадал в этой трагедии».

Читайте подробнее: Власти Молдавии выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой ТУ-154

С минуты молчания в память о погибших в результате авиационной катастрофы Ту-154 над Черным морем началось сегодня, 26 декабря, совещание правительства Калужской области и его структурных подразделений. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, от имени регионального правительства губернатор области Анатолий Артамонов выразил слова соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии.

В этот же день правительственные телеграммы за подписью калужского губернатора были отправлены в адрес министерства обороны РФ, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, руководства Первого канала, телеканалов «Звезда», НТВ, Международной общественной организации «Справедливая помощь».

В тексте телеграмм, адресованным родным, близким и коллегам погибших в частности говорится: «Эта трагедия болью отозвалась в сердцах всех жителей Калужской области. Скорбим вместе с Вами. Светлая память всем ушедшим из жизни. Сил Вам и мужества в этот скорбный час».

Читайте подробнее: Калужане скорбят по погибшим в крушении самолета ТУ-154

В Ставрополе в День траура из-за катастрофы самолета над Черным морем приспущены государственные флаги и отменены предновогодние и развлекательные программы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, 26 декабря всем мероприятиям предшествует минута молчания в память о погибших. Во всех храмах города проходят панихиды.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев попросил жителей краевой столицы не проводить предновогодние корпоративы и другие развлекательные мероприятия.

«Произошедшая трагедия — огромное горе для всей страны. Жители Ставрополя вместе со всей страной скорбят по погибшим. Память о них навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава города.

Соболезнования в связи с гибелью людей при крушении ТУ-154 выразили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Трагедия оборвала жизни, принесла горе во множество семей. Разделяю боль этих тяжелых утрат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Храню надежду, что будут найдены и спасены выжившие», — говорится в телеграмме главы края в адрес главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Читайте подробнее: Глава Ставрополя призвал отменить предновогодние корпоративы в День траура

Президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил 26 декабря днем траура в ПМР в связи с крушением самолета Ту-154 в Черном море. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красносельского, в день траура в Приднестровье приспущены флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В течение дня 26 декабря к выездному консульскому пункту посольства России в Тирасполе приходили сотни людей, чтобы возложить цветы и поминальные свечи в память о погибших в авиакатастрофе.

«Сегодня все приднестровцы воспринимают трагическое происшествие с чувством боли, великой скорби, сопереживания, — отметила вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева. — Артисты ансамбля Александрова министерства обороны РФ — это были славные сыны и дочери России, люди, для которых не существовало чужого горя. С желанием помочь нуждающимся они побывали во многих горячих точках мира. Были они и в Приднестровье, искусством поддерживая наш дух. Эта готовность прийти на помощь присуща российскому народу, который всегда там, где трудно».

«Елизавета Глинка, принимая государственную награду из руки президента России, сказала, что они всегда приходят туда, где нужна помощь. Ее слова о том, что «мы знаем, что не всегда мы сможем вернуться домой», к сожалению, оказались пророческими… Нет слов, чтобы можно было утешить родных и близких. Мы можем молиться о них, помнить. Все, кого мы помним и любим, живут в народной памяти вечно. В наших сердцах они останутся героями. Приднестровский народ скорбит вместе с народом России. Это наша общая боль», — сказала Антюфеева.

Читайте подробнее: «Русские всегда там, где трудно»: в ПМР скорбят по жертвам крушения Ту-154

Семье жителя Сурского района Ульяновской области Александра Серова, который погиб во время авиакатастрофы в Сочи 25 декабря 2016 года, будет оказана финансовая помощь. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Морозов.

По словам главы областного Минздрава Павла Дегтяря, в настоящее время мать погибшего находится в Москве, родственники должны будут сдать анализы для проведения генетической экспертизы. Родным Серова уже перечислено 200 тыс. рублей на первоочередные расходы, пока они находятся в Москве. Еще 10 тыс. рублей выделила администрация Сурского района.

Александр Серов являлся танцором ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. До 2012 года был участником Государственного ансамбля песни и танца «Волга», закончил Ульяновский колледж культуры искусства.

В Ульяновской области хорошо знают ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В.Александрова. В марте 2016 года коллектив гастролировал в Ульяновской области, принимая участие в 54-ом Международном музыкальном фестивале «Мир, Эпоха, Имена…».

Читайте подробнее: В Ульяновской области скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

Жительница Тулы предлагает назвать мост через Керченский пролив Александровским — в честь артистов ансамбля имени Александрова, погибших в авиакатастрофе 25 декабря. Петиция об этом появилась на платформе change.org.

«Прошу Вас присвоить имя мосту в Крыму — «Александровский мост» в память о погибших. Скорбим», — так озаглавлена петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину.

«Имя мосту необходимо присвоить в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Все мы выросли на песнях ансамбля, и наши дети должны знать и помнить об этих людях, наших соотечественниках, которые совершили подвиг служения. Дело милосердия поставило их перед лицом смерти», — говорится в петиции.

Читайте подробнее: Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова