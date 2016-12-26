Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией

Кито, , 18:05 — REGNUM Министр иностранных дел Эквадора Гийом Лонг выразил солидарность с Россией в связи с катастрофой ТУ-154. К нему присоединился Генеральный секретарь Союза южноамериканских наций Эрнесто Сампер и лидеры большинства стран Латинской Америки. Никарагуа, Мексика и Венесуэла, как и многие из латиноамериканских государств, выразили солидарность с Россией и передали свои соболезнования, сообщает Prensa Latina.

Отметим, что в репертуаре Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова были произведения на испанском языке. Хота «Ла Долорес» в исполнении погибшего в авиакатастрофе солиста ансамбля Владислава Голикова стала в 2016 году хитом в YouTube, комментирует El Mundo.

В 2014 году в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе прошли масштабные выступления Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова. На «бис» артисты ансамбля исполнили тогда композиции на испанском языке, а также государственные гимны всех трех стран. Венесуэлец Хавьер Минго назвал концерт ансамбля в Каракасе «прекрасными мгновениями» в Facebook. и выразил искреннее сожаление в связи со случившейся трагедией. Свои соболезнования семьям погибших в страшной авиакатастрофе над Черным морем выражают в социальных сетях и другие латиноамериканцы: «скорбим», «солидарны с русскими в их горе».