Китай должен отправить имеющийся у него флот, в том числе авианосец «Ляонин», за пределы привычных для него вод для расширения зоны своего действия. Только так Пекин сможет облегчить оказываемое на него давление со стороны США, сообщает Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ляонин» идет

Первый авианосец КНР «Ляонин» отправился недавно в составе флота боевых кораблей Китая на учения. Аналитики из США и Японии считают, что эта группировка ВМФ КНР выйдет за первую цепь островов и направится в западную часть Тихого океана, тогда как некоторые утверждают, что судно посетит Южно-Китайское море. Учения являются демонстрацией того, что боевой потенциал авианосца Китая вырос, как и области его применения.

Со временем, отмечает издание, флот авианосцев станет ведущим среди стран западной части Тихого океана. Так, через несколько лет будет закончено строительство собственно китайских авианосцев.

Хотя, как заявили в Минобороны Китая, «Ляонин» используется для «научных исследований, экспериментов и тренировки», его роль не должна сводиться к ним. Он, считают в издании, должен испытать ту роль, которую китайские авианосцы могут играть, а также реакцию крупных держав на постройку Китаем флота.

Авианосцы — стратегический инструмент, который следует использовать для демонстрации мощи КНР всему миру, а также для создания нужного Пекину отношения к стране за рубежом. Авианосцы строятся не только для войны.

Ключевые интересы Китая находятся по большей части в прибрежной зоне, но зона действия авианосцев должна превышать по дальности эти зоны. Соперничество должно быть вынесено дальше от берегов Китая, чтобы на прибрежную зону КНР не осуществлялось такое давление. Поэтому единственный авианосец КНР должен иметь возможность и смелость ходить дальше. Он должен не только преодолеть первую цепь островов, но и вторую и выйти в воды, куда еще не заходили военные флота Китая.

Китайский флот достигнет восточной части Тихого океана рано или поздно. Когда китайский авианосный флот появится у берегов США однажды, это станет причиной настойчивого анализа правил морского судоходства. Такие шаги не будут иметь целью спровоцировать США или переформатировать стратегическую структуру морского судоходства. Однако когда такой флот сможет войти на территории ключевых интересов США, ситуация, при которой Вашингтон может оказывать одностороннее давление на Китай, изменится раз и навсегда.

Таким образом, Китай должен ускорить постройку новых авианосцев, чтобы они могли войти в строй как можно скорее. Более того, Пекину необходимо задуматься о том, чтобы установить точки снабжения в Южной Америке уже сейчас.

Китайский народ, заключает издание, миролюбив, однако вооруженные силы должны занимать решительные позиции. Китай не будет с легкостью поддаваться на провокации, но когда что-то подобное произойдет, Пекин примет контрмеры.

Читайте также: Global Times: Назначение Наварро может привести США к конфликту с КНР