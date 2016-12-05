Избранный президент США Дональд Трамп готовится ввести Запад в третью и самую мрачную фазу 15-летней борьбы Вашингтона с исламским экстремизмом, пишет Джексон Дил в статье для Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что первой фазой стала инициатива Джорджа Буша-младшего, который заявил, что политическая либерализация ослабевающих автократий на Ближнем Востоке положит конец вербовке террористов. Вторая была начата уходящим президентом Бараком Обамой, который утверждал, что если пойти на диалог и уделить внимание стремлению мусульман к справедливости, угроза Западу со стороны исламистов может стать не столь значительной.

Оба подхода окончились, по признанию многих, полным провалом. И теперь новый президент собирается последовать курсом, отвергнутым как Бушем-младшим, так и Обамой, которые считали его аморальным и контрпродуктивным. Трамп собирается пойти на конфликт цивилизаций.

Общие черты того, что можно назвать крестовым походом Трампа, легко прослеживаются в риторике таких его назначенцев как Стивен К. Бэннон, Майкл Т. Флинн и Джефф Сессионс и других. По их словам, уже давно «идет борьба иудее-христианского Запада против ислама», а также «мировая война против мессианского массового движения злых людей».

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И Буш-младший, и Обама подчеркивали, что есть разница между террористами из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и последователями собственно ислама, который главы Белого дома называли великой религией, заслуживающей только уважения. Для Флинна же, будущего советника Трампа по национальной обороне, ислам является раком, политическим движением, которое маскируется под религию, а также продуктом менее развитой культуры.

«Я считаю, что не все культуры морально равны, я считаю, что Запад, особенно США, намного более цивилизованы, более развиты в этических и моральных вопросах», — писал он в своей книге, вышедшей в 2016 году.

В плане военных операций на Ближнем Востоке такой подход мало что изменит, поскольку выбранная Обамой стратегия в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дает свои плоды. Поэтому стоит ожидать её продолжения, а не отправки многочисленного контингента США. Новая администрация будет искать способы бросить вызов Ирану, но там, где это важнее всего, — в Сирии ожидать этого не стоит.

Цивилизационный конфликт Трампа скажется не только на вооруженных формированиях шиитов или суннитских террористах, но и на простых последователях ислама. Они столкнутся с «тщательнейшими проверками», если не запретом, при въезде в США. Они почувствуют это на поддержке диктаторов и монархий, которых Трамп считает тактическими союзниками в этой цивилизационной войне.

Первым в этом списке станет Египет и его президент Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, правление которого Трамп и его помощники уже оценили высоко за борьбу с радикалами, а также попытки провести реформы.

Другие автократические режимы могут присоединиться к стратегии Трампа, несмотря на её антиисламский характер. Саудовская Аравия будет рада усилению враждебности США по отношению к Ирану, а также к движению «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Новый курс Белого дома поддержит и Бахрейн, в котором базируется Пятый флот США.

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Получит Трамп поддержку и Европе, где движения и партии правого толка уже превозносят его антиисламскую риторику, а наиболее умеренный из двух ведущих кандидатов на пост президента Франции Франсуа Фийон стал автором книги «Как победить исламский тоталитаризм». Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель, считающаяся самым видным из оставшихся поборников либеральных и демократических ценностей, посчитала нужным занять антиисламскую позицию, предложив запретить ношение паранджи.

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Несложно, подчеркивает автор, предвидеть последствия этого движения. Приверженцы ислама, которые презирают радикалов и стремятся к тому, чтобы их страны стали умеренными государствами, где сформировался свободный рынок и учреждены демократические институты, потеряют поддержку своих западных партнеров. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые также продвигали идею цивилизационной войны с Западом, получат пополнение в своих рядах как на Ближнем Востоке, так и среди мусульман на Западе.

Если Буш-младший и Обама пытались трансформировать Ближний Восток или отношения США с ним, и их ждал крах, то целью Трампа является изоляция и подавление региона и его религии. И хуже всего будет, если он добьется успеха.