ВМФ России за последние несколько недель потеряли два палубных истребителя со своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». В обоих случаях причиной инцидента стали технические проблемы с оборудованием посадки, что стоило России МиГ-29К и Су-33. Проблема России не ограничивается устаревшим оборудованием, неопытность страны в вопросах авианосной авиации также сыграла свою роль, пишет Дейв Муджамбар в статье для War is Boring.

Unsplash Обломки самолета

Автор отмечает, что морская авиация, по сути, является крайне опасным предприятием, однако именно нехватка опыта в проведении такого рода операций и приводит к подобным инцидентам. Россия не разработала должных процедур или практик безопасной работы авианосной авиации в море.

Несмотря на то что «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду 25 декабря 1990 года, более старые авианосцы США, прослужившие более 50 лет, так же готовы к тому, чтобы с их палубы взлетал или садился на неё самолет, как в день спуска на воду. Это связано с тем, что ВМФ США поддерживает материальное состояние и подготовленность экипажа на высоком уровне.

ВМФ же России, особенно за 25 лет после развала Советского Союза, не всегда должным образом использовали авианосец, да и его команде не дали достаточно шансов, чтобы набраться должного опыта работы в море. Обрывы кабеля, которые и послужили причиной крушения одного из российских самолетов, случаются и на борту авианосцев США, однако они редки.

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В то же самое время более ранняя потеря МиГ-29К, которому не хватило топлива, свидетельствует о недостатках планирования со стороны командования, которое, возможно, должно было перенаправить истребитель на наземную базу в Сирии. Так, командиры на борту авианосцев США, когда операции проходят поблизости от побережья, назначают для самолетов место посадки на том или ином сухопутном аэродроме на тот случай, если из-за чрезвычайного обстоятельства самолет не может вернуться на палубу авианосца. Более того, авианосец также запускает дозаправщика на случай нехватки горючего.

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Поскольку ВМФ США считаются инструментом проецирования могущества страны, командование разработало процедуры, позволяющие безопасно осуществлять операции и посреди океана.

Таким образом, дело не в возрасте авианосцев или их оборудовании, а в качестве подготовки и отточенности процедур. России предстоит долгий путь, заключает автор, если она стремится хотя бы приблизиться к военно-морскому потенциалу США.