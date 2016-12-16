В Воронеже в скором времени должны огласить результаты общественных слушаний по вопросу внесения в Устав изменений, предусматривающих отмену прямых выборов мэра. Депутаты, инициировавшие эти изменения, настаивают, что жители Воронежа давно потеряли всякий интерес к выборам, а потому их отмена, с одной стороны, позволит не допустить к власти случайных людей, с другой стороны — сэкономить значительный объем бюджетных средств. Корреспондент ИА REGNUM попытался разобраться, так ли безразлично воронежцам, кто будет руководить городом, в котором они живут.

Cikrf.ru Выборы

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Вопрос отмены прямых выборов мэра Воронежа за последние годы обсуждался неоднократно, однако до сих пор воронежцам удавалось отстоять право избирать главу города самостоятельно. Наиболее близки к отмене выборы мэра были еще в 2005 году: тогда гордума даже приняла соответствующие поправки в устав, но мэрия (городом руководил Борис Скрынников) оспорила их в суде. Местные наблюдатели связали попытку отменить прямые выборы с противостоянием между главой администрации города и губернатором Владимиром Кулаковым.

За последние годы многое изменилось. Конфликты между областной и городской исполнительной властью остались в прошлом. Сегодня городом руководит человек, казалось бы, абсолютно лояльный губернатору — Александр Гусев до 2013 года работал заместителем Алексея Гордеева. И вот вопрос отмены прямых выборов возник снова, за два года до истечения срока полномочий Гусева на посту мэра.

Главе Воронежа Гусеву подыскивают новое место работы

Наблюдатели отмечают, что общероссийский тренд, наконец, дошел и до Воронежа. И действительно — многие российские города уже давно отказались от прямых выборов мэров. В каких-то случаях обязанности распределяются между главой города (председателем гордумы) и нанятым сити-менеджером, в каких-то городом управляет один человек, которого утверждают на пост депутаты городского собрания. От прямых выборов сегодня отказались в областных центрах всех регионов Центрального Черноземья — за исключением Воронежа. Впрочем, аналитики не упоминают о другой, наметившейся в последнее время тенденции — в ряде регионов прямые выборы глав муниципалитетов, ранее отмененные, возвращают.

С инициативой реформы избирательной системы Воронежа в конце октября выступили три депутата городской думы от «Единой России», и уже через пару дней вопрос обсуждался на заседании думы, которая постановила провести публичные чтения. Причем, по утверждению оппозиционных депутатов, до обсуждения инициативы на заседании постоянной комиссии думы накануне заседания, никто о предложении ничего не знал.

Инициативу поддержал и губернатор Алексей Гордеев, который всего два года назад подобную возможность отрицал. «Как бы это нам ни было сложно, а иногда — по итогам голосования — и больно, но пусть жители выбирают мэра. Если губернатор пытается продвинуть через выборы своего человека, а он оказывается профессионально недееспособным — это огромная проблема и губернатора, и власти в целом», — говорил он тогда. Теперь же «внезапная» инициатива депутатов «Единой России» нашла поддержку главы региона.

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Инициаторы отмены прямых выборов приводят логичные на первый взгляд доводы. Главный из них — воронежцы потеряли интерес к выборам, а их отмена позволит сэкономить бюджету деньги, которые можно потратить с куда большей пользой.

Здесь не поспоришь: явка на последние выборы мэра в сентябре 2013 года составила менее 24%. Объясняли тогда такие показатели и погодой, и дачными заботами горожан, и тем, что многие все еще в отпусках. Однако на самом деле такой уровень явки вполне укладывается в общую картину электоральной активности жителей Воронежа. За последние годы сложно вспомнить очереди на избирательных участках в областном центре, а на общеобластных и федеральных выборах явку всегда «делали» более дисциплинированные жители сельских районов.

Но время идет, и опросы говорят о том, что за последние три года настроения воронежцев существенно изменились.

Согласно данным опроса, который Институт общественного мнения «Квалитас» провел в марте 2014 года, мнения опрошенных горожан по вопросу отмены выборов мэров крупных городов разделились практически поровну: 40% респондентов выступили «за», 44% были против.

А вот опрос, проведенный институтом в ноябре этого года (среди 607 человек, методом телефонного интервью, выборка репрезентативна для населения Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту), продемонстрировал, что большинство горожан не хотят отказываться от права выбирать главу города.

Согласно данным опроса, только 9,6% опрошенных воронежцев безоговорочно поддерживают предложение депутатов городской думы об отмене прямых выборов мэра Воронежа, еще 6,4% — скорее не поддерживают. Таким образом, «за» назначение главы города выступают 16% участников опроса. 38,6% респондентов абсолютно против отмены прямых выборов, еще 11,5% — скорее не поддерживают эту идею. Существенная часть респондентов, 7,5%, затруднилась с ответом, а вот 26,4% опрошенных заявили, что им безразличен этот вопрос.

«В 2016 году, когда гипотетическая возможность отмены выборов постепенно начала приобретать реальные очертания, общественное мнение воронежцев начало существенно меняться. В ноябре 2016 года количество сторонников изменения существующего положения вещей в выборном процессе сократилось до 16% взрослого населения Воронежа. А вот за всенародные выборы воронежского градоначальника высказались уже 50% наших сограждан. Ну, а 26% опрошенных воронежцев высказались примерно так: «Делайте что хотите, только нас не трогайте!» — пояснил директор Института «Квалитас» Александр Романович.

Большинство противников прямых выборов — каждый пятый в этой группе — объяснить свою позицию не смогли. 16,5% респондентов, выступивших за отмену выборов, считают, что губернатору и депутатам виднее, кто будет лучше управлять городом. 18,6% настроены фаталистически: они считают, что нет смысла проводить выборы, так как «все равно выберут того, кого захочет власть».

В то же время сторонники прямых выборов изложили свое мнение более аргументированно. Подавляющее большинство — 67,9% — считают, что назначение мэра «не соответствует демократическим традициям». 8,2% опрошенных уверены, что назначать будут лишь людей, угодных власти и бизнесу, 2,3% респондентов считают, что назначение мэра породит еще большую коррупцию.

Таким образом, среди противников прямых выборов объяснить, почему же мэр должен назначаться, не сумели 20,6%, а среди сторонников выборов таких — лишь 6,9%.

Отношение к собственному избирателю становится ясно из заявления депутата гордумы от «Единой России» Олега Черкасова: «Авторитет 36 депутатов гордумы, которым будет велено проголосовать за кандидатуру мэра, весомее, чем авторитет избирателей, которые приходят на участки, не знают кандидатов и ищут графу «Против всех».

Получается, что депутаты, которым «велено проголосовать за кандидатуру мэра», готовы доверить неавторитетным избирателям собственные выборы, а вот выборы мэра — человека, который несет личную ответственность за состояние города — уже должны выбирать авторитетные депутаты.

То, что горожане не хотят уступать свое право выбора, они продемонстрировали 1 декабря на публичных слушаниях. Принять участие в дискуссии (а попасть туда можно было лишь по предварительной записи) пришли более 120 человек, из них около 30 — выступили. При этом самих депутатов-инициаторов на слушаниях не было, а вот противники их идеи выступали активно. По подсчетам местных СМИ, большинство участников слушаний дискуссии были настроены против отмены выборов мэра. Официальные же итоги обещают объявить позже, и именно тогда станет ясно, важно ли для власти мнение людей.