Состоявшийся 30 ноября телефонный разговор между избранным президентом Дональдом Трампом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стал настоящим событием не только потому, что он состоялся, но и из-за того, какие темы там обсуждались. Так, Трамп и Назарбаев затронули самый широкий круг вопросов, в том числе отношения США с Россией, пишет Билл Коуэн в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Звонок только что избранного президента лидеру государства, занимающему пост не первый год, логичен с геополитической точки зрения, поскольку глава новой администрации стремится построить отношения с ключевыми странами в ключевых регионах. Казахстан находится в самом сердце Евразии, гранича с Россией и Китаем — двумя источниками головной боли внешнеполитического сообщества США.

И действительно на фоне роста глобального влияния Китая и России, которому поспособствовали восемь лет внешней политики Барака Обамы, президенту Трампу — сразу после принятия присяги — возможно, стоит поближе присмотреться к Евразии и подумать о том, какую роль она может сыграть в поддержании интересов США на международной сцене. Казахстан станет хорошим местом для начала. Так, страна недавно стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

С момента развала Советского Союза Казахстан добился значительного процветания в немалой степени благодаря президенту Назарбаеву, о чем Трамп не преминул напомнить в ходе телефонного разговора. Теперь же Назарбаев стремится закрепить успех благодаря Плану нации, целью которого является вывести страну в число тридцати самых развитых стран мира к 2050 году.

С учетом этого Казахстан может сыграть роль партнера США на международной арене как дипломатически и экономически, так и, возможно, в военной области, при достижении интересов США, сдерживании России и Китая, а также в борьбе с терроризмом. Нужно только обратиться к тому, как мастерски Китай использовал свое присутствие и влияние в Африке, пока США на это безучастно смотрели. Когда дело касается Центральной Азии, США не могут быть так же пассивны, отмечает автор.

Казахстан дает возможность посмотреть на вопросы мирового значения с уникальной точки зрения. Вопрос ядерного нераспространения является той областью, где голос Казахстана авторитетен и может быть услышан по всему миру. Так, Астана выступает против создания ядерного оружия КНДР, а также активно поддерживала международные шаги по ослаблению напряженности вокруг Иранской ядерной программы.

Будучи членом Организации исламского сотрудничества — второй по масштабу межправительственной организации после ООН, — Казахстан важен для США и в этой области. При том что 70% граждан страны являются умеренными мусульманами, руководство страны понимает угрозу радикального исламизма, и выработанная Астаной стратегия борьбы с ней может применяться по всему исламскому миру.

С точки зрения экономики благодаря своим запасам нефти, транспортной сети Казахстан является мостом между Азией и Европой, который может поспособствовать экономическому росту по всей Центральной Азии. Получая инвестиции со стороны крупных американских корпораций, Казахстан может стать ключевым партнером в самом центре региона, который вскоре может начать переживать экономический бум. США могут помочь Казахстану стать членом Организации экономического сотрудничества и развития.

Таким образом, США стоит продолжать строительство хороших отношений в Центральной Евразии, а также признать важность Казахстана в качестве сильного союзника с географической, экономической и дипломатической точек зрения.

На фоне продолжающейся нестабильности в Афганистане США могут рассмотреть возможность расширения рамок сотрудничества с Казахстаном, уделяя основное внимание контртерроризму и региональной безопасности. Такие незначительные инвестиции могут принести США значительные дивиденды к 2050 году и после. Сохранение роли США в качестве мирового лидера будет определяться теми, кого поддерживает Вашингтон, и теми, кто поддерживает его. И Белый дом должен развивать отношения с Казахстаном. Дональд Трамп, заключает автор, может войти в историю как первый президент США, посетивший Казахстан.