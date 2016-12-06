5 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму новоизбранному президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в которой подчеркнул, что «результаты прошедших выборов стали свидетельством высокого доверия и поддержки народом Узбекистана проводимого курса на дальнейшее повышение благосостояния граждан и авторитета страны на международной арене».

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

«Уверен, что с вашим приходом продолжатся масштабные преобразования, способствующие укреплению стабильности и безопасности в братском нам Узбекистане. Пользуясь случаем, предлагаю продолжить наш диалог в Астане и совершить государственный визит в Казахстан в удобное для вас время», — отмечается в телеграмме. Кроме того, в тот же день между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, во время которого Назарбаев лично поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелав ему успехов в реализации предвыборной программы и новых свершений в государственной деятельности.

Такое внимание со стороны главы Казахстана — явное свидетельство того, что республика рассчитывает на укрепление взаимоотношений с Узбекистаном и разрешение спорных вопросов, которые не были урегулированы при Исламе Каримове.

Между тем, известный казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр Ашимбаев полагает, что политика Ташкента в отношении Астаны останется неизменной — во всяком случае пока. Об этом Ашимбаев заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM .

ИА REGNUM: На выборах Шавкат Мирзиёев получил 88,61% голосов. Это чуть меньше, чем у Нурсултана Назарбаева, у которого на выборах 2015 года было 97,7%. Но больше, чем у президента Азербайджана Ильхама Алиева, набравшего на выборах в 2013 году 84.54% голосов и президента Таджикистана Эмомали Рахмонова с 84% голосов. Откуда такая единогласная поддержка?

Во-первых, не нужно воспринимать официальные итоги выборов как некую истину в последней инстанции. Мирзиёев— президент новый, ранее не избиравшийся, но в Узбекистане он человек достаточно известный, а сама страна — лидерского типа с авторитарным режимом. Поэтому, я думаю, что эти цифры надо воспринимать не как некий итог, а как цифру, которую заранее выбрали. С одной стороны количество набранных голосов больше 85%, что говорит о подавляющей поддержке президента, но меньше 90%, что обеспечит некую динамику роста голосов в будущем. Получить 90% ему очень рано. И сравнивать итоги его выборов с итогами выборов Ислама Каримова или Нурсултана Назарбаева достаточно некорректно, поскольку они ранее были председателями ЦК, а потом и президентами. И у них эти цифры зашкаливали в силу определенного политического веса.

ИА REGNUM: С учетом того, что Мирзиёев был премьер-министром страны на протяжении последних 13 лет следует ли ожидать преемственности той политики, которую проводил Каримов?

Ислам Абдуганиевич сам проводил политику, заложенную его преемниками. Узбеки одними из первых стали избирать руководителей республики, и курс, который они проводили, достаточно характерный — азиатская деспотия с легкой формой просвещенности и ставка на национальную консолидацию общества. Поэтому ожидать от Мирзиёева каких-то резких движений достаточно сложно. Возможно, у него есть некие пожелания, но не следует забывать, что на международной политической сцене он — новый игрок. Поэтому ему сейчас предстоит зарабатывать очки в глазах и Европы, и США, и России. Если Каримов мог себе позволить игнорировать саммиты и отменять переговоры и имеющиеся договоренности, то у Мирзиёева такого ресурса сейчас нет. Когда он наберет политического жирку, тогда уже сможет что-то резко менять. Но сейчас международного авторитета у президента Узбекистана нет.

ИА REGNUM: Вы сказали, что каких-то резких движений не будет, но еще до выборов, когда Мирзиёев исполнял обязанности президента, началось потепление отношений между Узбекистаном и Таджикистаном. Можно ли предположить, что новый глава Узбекистана сделает ставку в первую очередь на южное направление?

Нет. Мы видим, что Узбекистан активизировал свои отношения с Казахстаном. Их посольство проводит сейчас большое количество мероприятий в нашей стране. Понятно, что, так как Каримов был у власти 27 лет, у него была достаточно большая история личных взаимоотношений и с Назарбаевым, и с Рахмоном, и с Атамбаевым, и с их предшественниками, каковых, в отличие от Казахстана, сменилось достаточно много. В Таджикистане до Рахмона были и Кахар Макхамов, и Кадриддин Аслонов, и Рахмон Набиев, и Акборшо Искандаров. В Киргизии за это время поменялись Абсамат Масалиев, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев. В Туркмении был Сапармурат Ниязов, сейчас там Гурбангулы Бердымухамедов. Понятно, что какие-то личные взаимоотношения Каримова с этими людьми влияли на какие-то дела. У Узбекистана были постоянные «терки» и с киргизами, и с таджиками, и с казахами.

У Мирзиёева истории таких взаимоотношений нет, и добрые отношения с соседями ему совершенно не помешают. Как эти отношения будут складываться в будущем — прогнозировать сложно. К тому же такую цивилизованную смену власти мы наблюдали пока только в Туркмении, после кончины Туркменбаши. А в том же Таджикистане и Киргизии власть менялась совершенно непредсказуемым образом: и военный переворот, и революция, и массовые митинги. Поэтому в этом вопросе опыта нет. Но еще раз подчеркну: Мирзиёев был долгое время премьером Каримова и изучил его стиль работы «по самое не хочу». И других примеров лидерства он в жизни не видел. Поэтому он будет налаживать отношения с соседями, исходя из этого опыта.

ИА REGNUM: А как будут развиваться отношения с Казахстаном?

Что касается казахско-узбекских отношений, то нужно понимать, что с одной стороны у нас огромная совместная граница, с другой — достаточно сложные межэтнические взаимоотношения. Поэтому проблемная зона будет постоянной. Стоит также отметить, что для Мирзиёева Назарбаев является сейчас патриархом, но время патриархов не может быть вечным. Поэтому, я думаю, что определенные проблемы во взаимоотношениях все равно будут. Какие-то мелкие вопросы будут решаться, но узбеки будут ждать, пока не решится в корне вопрос смены власти в Казахстане. До этого времени узбеки резких движений делать не будут и будут продолжать политику Каримова.

ИА REGNUM: А после смены власти?

После смены власти в Казахстане у преемника Назарбаева не будет такого авторитета, как у ныне действующего президента. Поэтому с фактором Назарбаева узбеки потом уже смогут не считаться.

ИА REGNUM: Можно ли ожидать, что Узбекистан вступит в ЕАЭС?

Узбекистану сейчас более выгоден нейтральный статус как в политическом, так и в экономическом смысле. Опыт экономической интеграции Казахстана и Узбекистана имеется. Стороны уже предпринимали такие попытки, но результата не было. Кроме того, Каримов дорожил своим неблоковым статусом. Поэтому, я думаю, ожидать вступления Узбекистана в ЕАЭС в ближайшем будущем не следует. Но все будет зависеть от конъюнктуры. Если Америка, о чем говорил Трамп, уйдет больше в решение внутренних, а не внешних проблем, то вакуум, образовавшийся от ухода Америки, займет Россия, и у Мирзиёева пространства для маневров будет меньше.

ИА REGNUM: То есть следует ожидать усиления взаимоотношений между Узбекистаном и Россией?

В первую очередь. Думаю, будет масштабное вовлечение Ташкента в систему экономической, политической и военной безопасности и сотрудничества. Насколько у Мирзиёева хватит ресурсов противодействовать этим стремлениям России — предугадать сложно.