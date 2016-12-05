



Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В психологии есть такой термин «кризис четверти жизни». Его еще называют «кризисом вхождения во взрослость». Чаще всего им страдают 25-летние. От соприкосновения с реальным миром у молодых людей начинают появляться сомнения в собственной нужности и значимости, вызванные стрессом от становления взрослым. Типичные симптомы кризиса четверти жизни — чувство «потерянности, одиночества или смятения». Но самые главные симптомы — боязнь перемен и страх повзрослеть и стать самостоятельным. Как правило, люди, у которых проявился такой кризис, склоны к эпатажным поступкам. Стремятся доказать окружающим, но прежде всего себе, свою собственную значимость и важность.

У стран бывшего СССР, которые 25 лет назад обрели свою независимость (считай, родились) сейчас происходит как раз то, что можно было бы назвать кризисом четверти жизни или века. И Казахстан — не исключение…

Страна с амбициями

До празднования 25-летия независимости страны осталось менее двух недель — Казахстан вышел из состава СССР самым последним, это произошло 16 декабря 1991 года. Соответственно, в этот день и отмечается обретение суверенитета.

Кстати, казахстанские оппозиционные деятели часто вменяют в вину этот факт президенту. Мол, Казахстан до последнего оставался верным вассалом Российской империи, Москвы и Кремля, казахстанская власть не хотела независимости, и вина за это лежит целиком и полностью на Назарбаеве.

Более того, когда на постсоветском пространстве начался интеграционный процесс сначала в рамках Таможенного союза, а затем и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), те же деятели вменяли Назарбаеву в вину то, что он хочет воссоздать СССР заново.

Однако на минувшей неделе директор Института по изучению проблем безопасности и развития Сванте Корнелл, представляя доклад международной группы исследователей «Казахстан 2041: сценарии развития на последующие 25 лет», заявил, что Казахстан в СССР не стремится.

«Казахстан за 25 лет независимости четко обозначал высокие амбиции. Страна серьезно продвинулась, разрабатывая новые проекты «на основе наследия Советского Союза», однако с самого начала ее амбиции лежали в совершенно другой области. Из выступлений президента и членов правительства видно, что Казахстан категорически не хочет сопоставлять себя с Советским Союзом — наоборот, все сравнения ведутся только с развитыми странами», — подчеркнул Корнелл.

В преддверии четверти века независимости казахстанская общественность замерла в ожидании: какой сюрприз преподнесут ей власти к празднику? И нужно ли что-то предпринимать, чтобы не допустить этого?

Опасения людей вполне понятны и оправданы. В том, что власть способна на публичную демонстрацию доказательств своей значимости и важности, все смогли убедиться во время другого государственного праздника, случившегося 1 декабря — Дня первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Лидер Казахстана долгие годы убеждает как казахстанский народ, так и мировую общественность, что в возглавляемой им стране нет культа личности. Только демократия в чистом виде. Ну, может быть еще немного преувеличенное уважение к президенту, заслуженное за долгие годы работы на посту главы государства.

Народ президенту верит. А вот депутаты и чиновники — нет. Потому что всеми своими действиями они буквально кричат на весь мир — культ личности у нас есть, да еще какой!

Вот и 23 ноября — за неделю до личного праздника президента — депутаты решили переименовать столицу Казахстана Астану в честь Назарбаева. Но, как говорится, факир был пьян и фокус не удался. Президент столь щедрое предложение отверг и заявил, что Астана — это уже бренд, известный во всем мире.

Но чиновники на этом не успокоились. 30 ноября в административном центре Алма-Атинской области — в городе Талды-Кургане — засиял бронзой памятник Елбасы (с казахского «Лидер нации»). Это уже второй в стране памятник президенту в полный рост. Первый находится в Алма-Ате в парке Первого президента. Вечером того же дня в камерном зале театра «Астана Опера», расположенном в столице Казахстана, состоялась премьера песни «Елбасы».

Кстати, тогда же в казахстанских СМИ прошло сообщение, что в Алма-Ате будут переименованы 7 улиц. Жители города были уверены, что, раз депутаты не смогли присвоить имя Назарбаева Астане, то значит, одна из улиц получит имя президента. О какой улице идет речь, все знали и так. В Алма-Ате уже давно практически избавились от советского наследия в названиях улиц. Во всяком случае, в центральной части города улицы и проспекты носят имена известных казахских героев, ученых и общественных деятелей. Все, кроме одной — на которой стоит алма-атинская резиденция главы государства. Эта улица носит имя Дмитрия Фурманова — известного советского писателя, автора романов «Чапаев», «Мятеж» и др.

Примечательно, что в книге «Мятеж» описывается подавление восстания красноармейцев из гарнизона, расположенного в городе Верном (нынешняя Алма-Ата) в июне 1920 года. Тогда против большевиков восстали около пяти тысяч бойцов. Переговоры с ними вел Фурманов. Он намеренно затягивал процесс, чтобы дождаться прихода войск. Одни повстанцы потом были расстреляны, другие арестованы… Поэтому тот факт, что в Алма-Ате есть улица Фурманова, довольно удивителен. Но не для алма-атинцев. Они-то знают, что эта улица когда-нибудь будет носить имя Назарбаева.

Однако 1 декабря выяснилось, что улицы Фурманова среди переименованных нет.

Но Елбасы без подарков не остался.

В День первого президента Нурсултану Назарбаеву посвятили еще одну песню. Ее автором является известный казахстанский певец Кайрат Нуртас. А карагандинский инженер подарил президенту на праздник дрона нового поколения.

Не было печали…

Как уже говорилось в самом начале, при кризисе четверти жизни у человека появляется желание выделиться из толпы окружающих, поскольку ему хочется доказать всем, что он лучше других.

В этом свете весьма примечателен и показателен семинар, который прошел в административном центре Южно-Казахстанской области — в городе Чимкенте. Семинар под названием «Ұлтты қазақ азаматтардың аты жөнін ресімдеуді реттеу мәселелері» (Вопросы оформления имен и фамилий граждан казахской национальности) стал настоящей сенсацией. Во-первых, там было заявлено, что казахов должны узнавать во всем мире по их фамилиям. Точно так же, как узнают армян по суффиксам -ан и -ян и грузин — по аффиксу -швили.

Выяснилось, что для осуществления этой мечты нужно, во-первых, избавиться от русских суффиксов в отчествах и фамилиях — ов, — ев, — вич и других. А во-вторых, добавлять к каждой мужской фамилии окончание ұлы (с казахского — сын), а к женской — қызы (дочь), что будет демонстрировать всем принадлежность человека к казахской нации.

К слову, в казахстанском законе «О браке и семье» уже прописано, что в Казахстане представители казахской национальности могут казахизировать свои фамилии и отчества, избавившись от русских суффиксов. По словам участников семинара, этот закон — одно из главнейших достижений независимого Казахстана.

«Конечно, каждый вправе сам решать, как писать фамилию, но должно же быть национальное сознание, национальная честь. Эти вещи мы должны прививать молодежи. Фамилия человека должна показывать, из какой нации он вышел. От того, как назовешь человека, зависит его будущее. Вот замечаю у некоторых молодых людей: кто-то до сих пор ходит с «-ова», «-ов», «-ович», «-овна». Никогда не поздно внести изменения в фамилии. Не надо избегать этого», — агитировал молодежь кандидат филологических наук Амангельды Мамыт, который когда-то носил фамилию Мамытов.

А известный в регионе журналист Асет Ассанди и вовсе признался: когда он носил фамилию Дидарбеков, его настолько сильно тяготил суффикс «ов», что он ради избавления от него «договорился» с работницей паспортного стола.

«Я хотел побыстрее избавиться от «-ов» в своей фамилии. Сначала думал изменить «Асет Сандыбаев» на «Әсет Сандыбайұлы», но потом придумал более оригинальный способ. Я стал подписываться под своими статьями как Асет Ассанди. Эта фамилия образовалась в результате соединения первых слогов трех имен: моего, моего отца и деда. Асет Сандыбайевич Дидарбеков превратился в Асета Ассанди. Но когда я захотел официально в документах стать Асетом Ассанди, то, узнал, что закон не предусматривает кардинальное изменение фамилии, — рассказал журналист и признался, что «договорился» с работницей паспортного стола, и она помогла ему внести изменения в личные данные. Более того, вместе с суффиксом «ов» Асет Ассанди выбросил из всех своих документов отчество.

«Когда заполняешь свои данные, написание имени, фамилии и отчества занимает столько времени. Я убрал имя отца из своих документов, потому что оно есть в моей фамилии», — как выяснилось, этим заявлением некоторых участников журналист шокировал.

Интересно, что их шокировало признание об избавлении от отчества, но почему-то никто не обратил внимание на два преступления, в которых журналист признался: сговор с должностным лицом (паспортисткой) и подделка государственных документов.

Выступил там еще один журналист — Арай Есенбек. К слову, когда его приглашали на трибуну, модератор назвал журналиста девушкой, потому что имя Арай у казахов — из разряда унисекс. Если бы в его фамилии был русский суффикс «ов» или казахское окончание «улы», то конфуза бы, конечно, не было.

«Мы теряем национальное лицо. С севера на нас давит российский сосед, с востока — Китай, с запада — Европа, а с юга — арабские страны. Сейчас новорожденных называют Адия, Адина, меня это по-настоящему злит. Есть же красивые казахские имена, Баян-сулу, например, Жадигей, Қодар тоже звучит неплохо», — заявил Есенбек.

В статье о семинаре, к слову, приведены интересные цифры: в 2013 году 57% новорожденных получили фамилии без русских аффиксов. В последующие годы этот показатель увеличился до 78%.

Но не только вопросами фамилий озабочена казахстанская интеллигенция. «Русские признали, что казахи при Касым-хане были региональной державой» — под таким заголовком вышла статья в казахскоязычной газете «Қала мен дала». Поводом для публикации послужило выступление директора российского Института экономических стратегий Александра Агеева на международной конференции «25 лет Независимости РК: Результаты. Достижения. Горизонты будущего».

«25 лет независимости не означает, что государству 25 лет. Самому государству тысячи лет, несколько веков. Состоятельность Казахстана была разной в разные времена. К примеру, при Касым-хане, Есим-хане Казахстан поднимался до уровня великой региональной державы. В советский период, даже если он не был самостоятельным государством, нужно признать, что государство было», — отметил в своем выступлении профессор.

Был на этой неделе и еще один интересный исторический материал.

Казахстанский историк Радик Темиргалиев опубликовал статью, в которой заявил, что казахские племена присоединились к России отнюдь не из-за джунгарской угрозы.

«Во всех казахстанских учебниках истории отправной точкой начала присоединения казахов к России обозначена инициатива хана Абулхаира, обратившегося в 1730 году к императрице Анне Иоанновне с просьбой принять его в число российских подданных. Существуют различные версии, почему казахам понадобился союз с Россией — но традиционно ведущей остается точка зрения, что казахским ханам необходима была защита России для отражения джунгарских набегов. Однако я с этим мнением согласиться никак не могу», — пишет Темиргалиев.

Причины, столетия назад побудившие казахов стать подданными России, по мнению Темиргалиева, имеют в первую очередь экономическую природу, а казахская степь была интересна России как хороший рынок сбыта продукции.

«Прежде всего казахов на российских рынках интересовали ткани — для скотоводов это всегда был товар первой необходимости. Помимо этого они закупали разнообразные изделия из железа, дерева, кожи, а также зерно, муку, соль, сладости и другие продукты питания. По оценкам А. И. Левшина, до половины потребностей в этих товарах во второй половине XVIII века уже удовлетворяли российские производители. Говоря современным языком, 50% импортных поставок в Казахстан осуществлялось из России. Этот поток товаров привел к упадку древних городов на юге Казахстана. Постепенно российские власти осознавали, какое существенное значение имеют для империи казахские земли и прежде всего в качестве рынка сбыта готовой продукции. Примечательно, что когда представителями военного командования планировались какие-то военные кампании против казахов, активные возражения высказывались прежде всего представителями финансовых и торговых ведомств, прямо указывавшими, что любые подобные акции будут наносить ущерб российским экономическим интересам», — утверждает историк.

При этом он считает, что любые попытки альтернативной реконструкции истории — что бы было, допустим, если бы не произошло присоединения казахов к России — не имеют никакого смысла.

«Вся Азия в тот период оказалась в глубочайшем кризисе и существенно отстала от Европы в экономическом развитии. Мало кому из восточных государств удалось избежать тех или иных форм зависимости от западных держав в то время. Все наши соседи, кроме России, были слабы, не было абсолютно никаких объективных предпосылок для самостоятельного развития. Так что победу в борьбе за контроль над территорией Казахстана обеспечили не генералы и полковники, а фабриканты и купцы», — говорится в статье.

Пока историки пытаются выяснить причины, укрепившие казахско-российские отношения в прошлом, житель Актюбинска — 46-летний Санат Досов — испытал на себе, чем чревато вмешательство в эти отношения в настоящем. В частности, он узнал, что грозит гражданину Казахстана за оскорбление Владимира Путина.

29 ноября Санат Досов предстал перед судом по обвинению в разжигании социальной розни с использованием телекоммуникационнных сетей. Подсудимый, в частности, писал нелестные комментарии в адрес главы российского государства. Сам же Санат Досов утверждает, что у него и в мыслях не было сеять рознь и унижать президента России Владимира Путина. По его словам, он всего лишь воспользовался свободой слова, которая прописана в казахстанской Конституции.

Вместо послесловия

1 декабря президенту Казахстана был вручен еще один подарок — часы местного производства стоимостью 350 тысяч тенге (70 тыс. руб.), изготовленные из хирургической стали с позолотой с использованием сапфирового стекла. Подарок преподнес владелец часового завода, где собственно и был произведен презент.

«Буду теперь отечественные часы носить, а не швейцарские», — поблагодарил дарителя глава государства.

Примечательно, что на некоторых украинских порталах эта новость была слегка изменена. По их версии, Назарбаев сказал: «буду теперь российские часы носить, а не швейцарские», — эта некорректная цитата даже в заголовки вынесена. С какой целью украинские копирайтеры переиначили текст — большая загадка. Но, поскольку опровержений не последовало, в «ошибке» они нисколько не раскаиваются.

Кстати, об Украине. В начале минувшей недели на одном из украинских сайтов появился аналитический материал под заголовком «Пять стран, которые повторят судьбу Украины».

По мнению авторов статьи, Белоруссия, Казахстан, Литва, Латвия и Эстония — страны, которые смогли отсрочить экономический, социальный и демографический упадок, сродни тому, что случился на Украине. Но только отсрочить, а не избежать. Следовательно, «с выходом мирового финансового кризиса за преимущественно экономические рамки и началом общемировой фазы» в эти страны придет смута и уровень их падения будет более глубоким.

«Очевидно, что и Белоруссия и Казахстан ушли от своего обвала за счет консервации. По сути и Назарбаев, и Лукашенко просто… продолжали политику Андропова. Политику консервации существующего положения. Проводились только самые неизбежные реформы, без которых уже нельзя было обходиться. Большинство же всё более структурных изменений не проводилось. Вместо этого была попытка снова сделать эффективными старые советские формы, мотивации и традиции. Но то, что прекрасно работало в лучшие годы расцвета СССР, перестало быть эффективным в условиях замедления темпов научно-технологического и культурного развития, а все попытки его ускорения, так успешные, опять-таки, в лучшие советские годы также перестали быть эффективными. Но системы рухнут не в силу своей логики развития. Обвал данных стран будет спровоцирован началом общемировой фазы смуты. Что, кстати, будет только мешать пониманию и эффективному устранению внутренних причин обвала. Также очевидным стартом резкого и системного обвала может быть отход от управления действующих первых лиц Белоруссии и Казахстана», — говорится в этой статье.

При этом в ней отмечается, что интеграционные процессы между Литвой, Польшей, Белоруссией и Украиной начнутся только в конце 21 века и продолжатся весь 22 век.

«Угроза распада рассматриваемым странам не грозит, за исключением Казахстана, где возможен как распад, так и присоединение значительных пост российских территорий. Скорее наоборот, необязательно, но возможно, что некоторые из рассматриваемых стран расширят свои территории за счет присоединения отдельных пост российских регионов», — дается смелый прогноз.

Как относиться к таким предсказаниям — дело сугубо личное. Однако не стоит забывать о том, что на Украине кризис четверти жизни наступил сразу же после кризиса подросткового возраста. И, скорее всего, он плавно перетечет в кризис среднего возраста. При условии, конечно, если Киев захочет повзрослеть.