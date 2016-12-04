Георгий Полтавченко возглавил Санкт-Петербург 31 августа 2011 года, и в тот момент его назначение многим показалось всего лишь «промежуточным» вариантом. Появление в Смольном почти не известного публике экс-полпреда в ЦФО вызвало предположения, что федеральный центр пока не подобрал на должность градоначальника родины Владимира Путина кандидатуру очередного политического тяжеловеса, каковым была и является Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Смольного, gov.spb.ru Георгий Полтавченко на стройплощадке стадиона

Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем «временное». И, благополучно пережив возвращение Путина в Кремль в 2012 году и досрочные губернаторские выборы в 2014-м, сегодня Георгий Полтавченко уверенно заявляет, что намерен отработать в Смольном до конца своих полномочий, которые истекают в сентябре 2019 года. Однако в 2016 году слухи и версии о скорой отставке Полтавченко стали возникать настолько часто, что губернатору на заседании городского правительства 27 сентября пришлось их подробно комментировать.

Читайте также: Полтавченко о своем «уходе»: Не слушайте досужих щелкоперов

Тогда Полтавченко заявил, что он досрочно оставит свой пост, только если жители города перестанут ему доверять, если президент РФ Владимир Путин назначит его на другую должность или если сам Полтавченко по каким-то причинам захочет уйти. «У меня такого желания нет. Я хочу вместе с вами еще поработать, как можно дольше», — подчеркнул губернатор.

Но — у Смольного свои резоны, а у Кремля — свои. 2 декабря стало известно, что не позже чем через два месяца администрация президента представит на рассмотрение президенту список регионов, который будет разделен на три части: регионы, где необходимо в ближайшее время менять губернатора; регионы, где в этом точно нет необходимости; регионы, где ситуация неоднозначна, и по ней пока нет решения. По словам источника в администрации, причин необходимости смены главы региона всего три: (1) плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, (2) электоральное недовольство главой региона и (3) утрата доверия.

Читайте также: В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов

Каковы шансы Георгия Полтавченко на попадание в ту или иную часть списка, и как можно оценить положение в Петербурге, исходя из трех названных критериев?

Экономическую ситуацию в Северной столице можно считать медленным и поступательным выходом из кризиса. Однако не для всей городской экономики кризисные явления остались в прошлом. Так, например, промышленное производство в целом в январе-сентябре текущего года выросло на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года. Увеличились объемы грузоперевозок и оборот оптовой торговли, выросли квадратные метры построенного жилья, количество произведенных в Петербурге продуктов питания.

Однако в обрабатывающей промышленности, машиностроении кризис не преодолен. Так, производство машин и оборудования, по итогам девяти месяцев 2016 года, сократилось на 13,3%. Продолжает оставаться в минусе и любимое детище Смольного — городской автопром. Общее снижение выпуска машин на трех петербургских автозаводах за 10 месяцев 2016 года достигло 9% по сравнению с тем же периодом 2015 года. По словам экспертов, даже 5%-ное падение городского автопрома в этом году можно будет считать «успехом», но такой прогноз выглядит слишком оптимистичным.

Читайте также: В Петербурге снижается выпуск техники, но растет пищепром

В то же время в социальной сфере Петербурга заметного ухудшения ситуации удалось избежать. Уровень занятости населения составил 73,5% от численности экономически активных граждан, что является самым высоким уровнем за всю историю наблюдений, а процент официально зарегистрированной безработицы составляет всего 0,4%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) с января по ноябрь 2016 года вырос на 5%. Средняя заработная плата петербуржцев в сентябре 2016 года превысила 47 тыс. рублей, увеличившись за год, с учетом ИПЦ, на 5,4%. Добавим, что реальные денежные доходы населения, с учетом инфляции и других факторов, в январе-сентябре 2016 года упали почти на 4% к тому же периоду годом ранее.

Читайте также: Средняя зарплата в Петербурге за год возросла на 5%

Электоральные результаты для Георгия Полтавченко, как и в экономике, в целом выглядят позитивными. На досрочных выборах сентября 2014 года — фактически, еще до начала кризисного периода, связанного с девальвацией рубля, — он получил 79,3% голосов, хотя до избирательных урн дошло только 39% избирателей.

Уже после падения рубля, резкого роста цен и других ударов кризиса по гражданам, в сентябре 2015 года 42% опрошенных ФОМ горожан назвали хорошей работу Георгия Полтавченко на посту губернатора. Плохой ее посчитали всего 11% респондентов. Однако 32% петербуржцев тогда заявили, что ничего не знают о его работе, а еще 16% затруднились с ответом.

Читайте также: «Тихая пятилетка» губернатора Петербурга: спасибо, что не навредил

Тот же уровень поддержки Полтавченко сохранился и в 2016 году. На выборах в сентябре возглавляемый губернатором Санкт-Петербурга региональный список «Единой России» получил чуть более 40% голосов избирателей, примерно на 5% улучшив результат 2011 года. Еще более внушительной оказалась победа единороссов на выборах городского Заксобрания, где им удалось взять 24 из 25 одномандатных округов и около 42% голосов по спискам. Таким образом, только скандальные выборы в 217-м думском округе, результат которых до сих пор оспаривает Оксана Дмитриева, оказались ложкой дёгтя в поствыборной бочке мёда для Смольного. Однако, даже в этом случае, скандал забудется, а результат — мандат единоросса Романова — останется у «партии власти».

Читайте также: Явка в Петербурге провалена, но победителей это устроило

Другая сторона возможного электорального недовольства населения — протестная активность — в Петербурге находится на крайне низком уровне. Достаточно сказать, что на недавний ноябрьский митинг против резкого повышения тарифов на проезд в общественном транспорте известным в городе оппозиционным политикам удалось собрать всего порядка двухсот горожан. А ведь этот вопрос касается подавляющего большинства жителей. Что уж говорить о каких-то локальных темах! Только обманутые дольщики и валютные ипотечники, пожалуй, могли своими акциями привлечь внимание Смольного. Первым это удалось, и город активно участвует в решении их проблем, а вторым власти помогать не спешат и предлагают в индивидуальном порядке реструктурировать свои долги перед банками.

Читайте также: «Время грабить горожан»: в Петербурге дали «добро» повышению тарифов

Читайте также: В Петербурге протестуют против резкого повышения стоимости проезда

Власти Петербурга также в целом сумели наладить диалог с представителями градозащитного сообщества, жителями микрорайонов, подпадающих под вялотекущую реновацию, гаражниками, которых в последние годы не тревожили массовыми сносами. Автомобилисты притерпелись к пилотной зоне платной парковки в центре Петербурга, однако озвученные в последние месяцы масштабные планы по ее расширению на все центральные районы города могут привести к росту глухого, а затем открытого недовольства автовладельцев. Ведь уровень жизни в городе на Неве, который идет в фарватере Москвы в вопросе платных парковок, всё еще весьма далек от московского.

Читайте также: «Платными парковками власти Петербурга загоняют горожан в спальные районы»

Как показывали социологические опросы последних лет, три главные проблемы для петербуржцев — это (1) транспортные затруднения и дорожные пробки, (2) проблема мигрантов и (3) проблемы благоустройства и чистоты города. Именно в этих трех темах, очевидно, таятся основные угрозы нынешнему хозяину Смольного и его администрации.

Надо отметить, что городские власти осознают и сами проблемы, и связанные с ними риски. Озвучены планы по ускорению строительства новых линий и станций метрополитена, острый недостаток которых стал сильным раздражителем для горожан.

«Уверен, что 2016-й станет последним годом в истории, когда в нашем городе не появилось ни одной новой станции метро», — сказал губернатор 2 ноября в своем докладе Законодательному собранию. Но в реальности все силы брошены только на те станции и линии, которые нужны для обслуживания «Зенит-Арены» в ходе Чемпионата мира 2018 года. А там, где есть наибольший дефицит в новых станциях (или их полное отсутствие) работы идут ни шатко ни валко.

Читайте также: Текущий год станет последним без новых станций метро — Полтавченко

Для автомобилистов ситуация чуть более отрадная. Открыт Центральный участок ЗСД, увеличено финансирование строительства новых дорог, реконструируются мосты в центре города, активно достраивается несколько новых транспортных развязок, анонсировано строительство Восточного скоростного диаметра, с новым автомобильным мостом через Неву. Тем не менее, темпы дорожного строительства явно не поспевают за ростом автомобилизации, и мощнейшие пробки стали атрибутом не только центра города или подъездов к невским мостам, но и большинства «спальных» районов.

Читайте также: В Петербурге открыли ЗСД: Здорово, сложно, дорого

Миграционная ситуация в Петербурге также остается сложной. Свидетельство тому — регулярные рейды правоохранителей на стройки и рынки, в ходе которых выявленные нарушители миграционного, трудового, санитарного законодательства исчисляются сотнями. И хотя Смольный недавно отрапортовал о 9%-ном снижении преступности среди мигрантов в этом году, ежедневно криминальная хроника активно пополняется сообщениями о противозаконной деятельности некоторых приезжих. Особый резонанс вызывают нападения лиц, прибывших из стран СНГ, на полицейских, женщин и подростков, их участие в уличных конфликтах. Каждый подобный случай, как показывает опыт других регионов, является потенциальным источником массового возмущения коренных жителей недостаточно жесткой миграционной политикой властей.

Читайте также: Приезжий преступник тяжело ранил двух полицейских в Петербурге

Третья из наиболее волнующих горожан проблем — недостаточное благоустройство и чистота города — доставшая Полтавченко в наследство от предыдущих администраций, как всегда, заметно обостряется именно в зимний период. Обрушившиеся в ноябре на Петербург сверхнормативные снегопады сильно осложнили дорожную ситуацию, однако коммунальной катастрофой все же не стали. Постепенное улучшение работы городских служб по вывозу снега и уборке города признают даже последовательные критики Смольного. Что же касается ситуации с вывозом мусора и рекультивацией городских и пригородных свалок, тут все надежды власти возлагают на предстоящую разработку региональной программы по обращению с отходами и выбор регионального оператора, который займется ее реализацией.

Читайте также: Куда дует «мусорный ветер» Петербурга

Говоря о возможных рисках для Георгия Полтавченко утратить доверие со стороны федерального центра, можно считать, что в настоящее время эти риски сводятся к одному имени — «Зенит-Арена». Скандальная десятилетняя стройка нового стадиона на Крестовском острове стала главным отрицательным «маркером» для Санкт-Петербурга во всей стране и даже за ее пределами.

Взвалив на городской бюджет бремя финансирования «инновационного» стадиона к Чемпионату мира 2018 года по футболу, власти Петербурга оказались не в состоянии остановить беспрерывное подорожание проекта, срыв графиков строительства, коррупцию среди чиновников и подрядчиков и просто откровенное воровство на «стройке века».

Читайте также: Стройка века «Зенит-Арена»: дьявол кроется в деталях

Читайте также: «На стадионе очень суровое, жёсткое воровство» — Миронов о «Зенит-Арене»

Точкой кипения стало известие о том, что выкатное поле стадиона, которым так гордились авторы проекта и строители, оказывается, непригодно для проведения матчей из-за ненормативной вибрации. Ситуацию пришлось комментировать уже Кремлю, а президент России на недавней встрече с главой FIFA назвал проблему «Зенит-Арены» «очень печальной историей».

Читайте также: Путин пообещал устранить все недочёты строительства «Зенит-Арены»

Общестроительные работы на стадионе завершатся 26 декабря 2016 года, проблему вибрации поля обещают как-то решить к концу января следующего года, и еще три-четыре месяца, как минимум, на стадионе продлятся пусконаладочные работы и приспособление арены к проведению спортивных соревнований. Если к 17 июня, когда на новом стадионе должен пройти матч открытия Кубка Конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, объект не будет полностью готов, губернаторство Георгия Полтавченко, скорее всего, с неизбежностью будет прекращено.

Впрочем, пост главы второго по значению города страны может досрочно освободиться и по многим другим «показаниям», большинство которых не имеет отношения к конкретным объектам, цифрам или проектам, и связано с аппаратной, а не публичной политикой. Слухи о том, что Полтавченко не дадут досидеть в Смольном до конца своего срока в 2019 году, очевидно, продолжат циркулировать в СМИ и среди политической элиты, несмотря на запрет самого губернатора говорить об этом в петербургских коридорах власти.

Читайте также: СМИ: Полтавченко уйдет после сентябрьских выборов

Читайте также: Песков призвал не гадать на кофейной гуще в вопросе отставки Полтавченко

Читайте также: Возобновились слухи о возвращении Максима Соколова в Петербург